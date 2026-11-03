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Deportivo Soan vs Olva Latino: ¿Fernanda Tóme debutará en la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/27?

La ‘Tomezinha’ alista su arribo al Perú tras su participación en el torneo de Maldivas. Las ‘panteras’ enfrentarán a las ‘latinas’ este sábado 7 de noviembre

¿Fernanda Tóme debutará en la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/27?
¿Fernanda Tóme debutará en la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/27?
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Se viene la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027, y los ‘voleilovers’ empiezan a ilusionarse con ver el regreso de Fernanda Tomé. La brasileña ya terminó su participación con el MTCC Volleyball Team en el torneo de Maldivas y su arribo a Perú se dará en las próximas horas.

No falta casi nada para que la ‘Tomezinha’ se sume a los entrenamientos de Deportivo Soan. Según sus redes sociales, la atacante se despidió de Maldivas y se alista para pisar suelo limeño. Y aunque su llegada se dará en breve, todo hace indicar que su debut no se dará este fin de semana.

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¿Cuándo será el debut de Fernanda Tomé con Deportivo Soan?

Mientras se espera el arribo de Fernanda Tomé a Lima, y Deportivo Soan se alista para enfrentar a Olva Latino este sábado 7 de noviembre a las 14:45 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

La ‘Tomezinha’ pisará suelo peruano entre el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre, y no podrá ser tomada en cuenta para el cotejo con las latinas debido al poco tiempo de preparación. Se presume que su estreno se dará para la siguiente jornada, es decir en la fecha 5, donde las ‘panteras’ chocarán con Rebaza Acosta.

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Camila Mendoza valoró la presencia de la brasileña en el cuadro de las 'panteras' en la Liga Peruana de vóley 2026/2027. (Latina Deportes)

Cabe destacar que el técnico brasileño Vinícius Fernandes adelantó la fecha del debut de la exvoleiboista de San Martín: “Tomé llega ahora, a inicios de noviembre. Imaginamos que pueda estar para jugar en la fecha cinco. Vamos a tener una semana de entrenamiento y, si todo sale bien, puede estrenarse en esa jornada”, precisó.

Primer triunfo de Deportivo Soan en la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Deportivo Soan logró su primera victoria en la Liga Peruana de Vóley al imponerse por 3-1 ante Wanka en la tercera fecha.

Wanka comenzó mejor el partido y se llevó el primer set por 25-19. El cuadro rival reaccionó después de ese inicio adverso y cambió el desarrollo del encuentro.

Soan ganó los tres parciales restantes por 25-16, 25-16 y 25-17 para concretar la remontada.

Con este resultado, Deportivo Soan alcanzó sus primeros tres puntos en el torneo y se ubicó en el noveno puesto de la tabla. Wanka también suma tres unidades y figura en la octava posición.

Así se jugará la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 7 de noviembre

  • 14:45 horas | Deportivo Soan vs. Olva Latino (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 17:00 horas | Universidad San Martín vs. Deportivo Wanka (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 19:00 horas | Universitario de Deportes vs. Rebaza Acosta (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 8 de noviembre

  • 14:15 horas | Perú Sub-19 vs. Regatas Lima (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 16:30 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 18:30 horas | Alianza Lima vs. Deportivo Géminis (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación oficial de la fecha 4 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

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