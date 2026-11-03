Perú

Vaticano despejó dudas sobre la salud del papa León XIV antes de su visita al Perú: Se descarta asistencia médica especial

El portavoz Matteo Bruni informó que el pontífice tendrá atención médica habitual durante su agenda, que incluirá encuentros con jóvenes y actividades en Lima y otras regiones

FOTO DE ARCHIVO: El papa León XIV saluda a la gente el día en que celebra una audiencia jubilar con motivo del Jubileo de los Catequistas en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 27 de septiembre de 2025. REUTERS/Francesco Fotia /Archivo
FOTO DE ARCHIVO: El papa León XIV saluda a la gente el día en que celebra una audiencia jubilar con motivo del Jubileo de los Catequistas en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 27 de septiembre de 2025. REUTERS/Francesco Fotia /Archivo
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El Vaticano informó que el papa León XIV no tendrá asistencia médica especial durante su visita al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre, aunque contará con la atención sanitaria habitual que acompaña al pontífice en sus desplazamientos. La precisión fue difundida antes de la gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Argentina, del 6 al 17 de noviembre.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, explicó durante la presentación del viaje apostólico que no se prevén precauciones adicionales ni equipamiento médico específico.

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Sí habrá médicos y personal de enfermería, como ocurre en los viajes papales. El vocero añadió que los médicos no observaron contraindicaciones para la agenda programada y que el Santo Padre retomó sus actividades habituales.

Atención médica acompañará la agenda sin un dispositivo diferenciado

La decisión despeja interrogantes sobre la salud del líder de la Iglesia católica, de 71 años, después de una intervención quirúrgica realizada el 13 de octubre. El Vaticano señaló que el Papa se recuperó y que no requiere un tratamiento oncológico adicional. Bruni indicó que la cobertura prevista responde a los protocolos ordinarios para un viaje internacional y a las necesidades de una persona de su edad, sin un dispositivo diferenciado.

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El itinerario llevará a Robert Prevost por tres países y contempla más de 50 actividades, según los detalles expuestos en Roma. En el caso peruano, la visita comenzará el 11 de noviembre y se extenderá hasta el 16.

El programa considera actos en Lima y otras regiones, con encuentros religiosos, institucionales y juveniles, bajo medidas de seguridad y salud coordinadas por las autoridades locales.

Durante su estadía en Perú, León XIV presidirá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima, prevista para el jueves 12 de noviembre a las 18:00.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 16 y 35 años. El ingreso será gratuito, pero requerirá una inscripción previa en Teleticket y estará sujeto a la disponibilidad de localidades, de acuerdo con la organización.

Cada asistente podrá solicitar un pase personal e intransferible. Para completar el registro, deberá ingresar a la plataforma, identificar el evento denominado “Vigilia de los jóvenes”, consignar sus datos personales y confirmar la operación.

La acreditación quedará disponible en la sección “Mis compras” y podrá presentarse en formato digital o impreso el día del encuentro. La organización informó que el proceso busca ordenar el acceso al recinto.

Visita del papa León XIV: la organización reporta avances de hasta 95%| Foto: AFP/Canva
Visita del papa León XIV: la organización reporta avances de hasta 95%| Foto: AFP/Canva

Regreso de León XIV reunirá a jóvenes y comunidades peruanas

Bruni definió la llegada del Pontífice al país como un retorno a lugares con los que mantiene lazos desde antes de su elección. Prevost desarrolló parte de su labor religiosa en territorio peruano y adquirió la nacionalidad peruana antes de asumir el papado.

El lema oficial de la visita será “Abramos el corazón”, una frase que la Santa Sede vinculó con el encuentro del Papa con las comunidades locales durante los seis días de actividades.

La escala peruana formará parte del séptimo viaje internacional de papa León XIV desde el inicio de su pontificado.

En Argentina, el programa prevé un homenaje al papa Francisco en Buenos Aires, ciudad que su antecesor no visitó como pontífice.

Tras las actividades en Uruguay y Argentina, la comitiva llegará a Perú para cumplir una agenda que combinará ceremonias litúrgicas, reuniones con autoridades y encuentros con fieles en distintas ciudades del país, a partir del 11 de noviembre.

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