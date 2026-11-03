Presupuesto de Salud podría reducirse en S/680 millones para 2027: pacientes con cáncer en riesgo

Un informe periodístico de 24 Horas expone la alerta ante un posible recorte presupuestario de 680 millones de soles en el sector salud en Perú. La reducción afectaría la adquisición de medicamentos oncológicos, el mantenimiento de equipos médicos y los tratamientos para pacientes con cáncer. Especialistas y familiares de pacientes señalan las dificultades existentes en la atención hospitalaria frente al incremento registrado en las cifras de mortalidad por esta enfermedad.

Guardar

El financiamiento del sistema de salud vuelve a generar preocupación ante la posibilidad de una reducción presupuestal para el próximo año. El sector Salud podría recibir S/680 millones menos en 2027, un recorte que, de concretarse, tendría consecuencias en la atención de miles de pacientes que dependen de tratamientos médicos continuos.

Uno de los grupos que podría verse más perjudicado es el de los pacientes oncológicos. Especialistas advierten que una menor asignación de recursos comprometería la compra de medicamentos, el mantenimiento de equipos de radioterapia y la continuidad de los tratamientos contra el cáncer, en un contexto en el que los establecimientos de salud ya enfrentan problemas de abastecimiento.

PUBLICIDAD

Pacientes con cáncer podrían enfrentar dificultades para continuar sus tratamientos

Nitsa Nashira tiene 38 años y desde 2004 enfrenta un diagnóstico de cáncer. Durante 22 años ha pasado por diversos tratamientos debido a un osteosarcoma que hizo metástasis en la zona colorrectal. Su experiencia refleja algunas de las dificultades que afrontan quienes necesitan atención oncológica permanente.

“Son 22 años exactamente, para ser precisos. El cáncer de osteosarcoma hizo metástasis en colorrectal. No te atienden inmediatamente; las máquinas de radioterapia paran malográndose frecuentemente”, relató para el noticiero 24 Horas de Panamericana.

La posible reducción del presupuesto para 2027 podría agravar estas deficiencias. Según especialistas, el problema no se limita a la disponibilidad de medicamentos, sino también a la infraestructura y los equipos necesarios para atender a los pacientes.

PUBLICIDAD

Pacientes con cáncer en el Perú, incluidos los niños, padecen por la falta de medicamentos en hospitales del sector público. (Andina)

Advierten falta de medicamentos y equipos oncológicos

La preocupación también alcanza a los servicios de radioterapia y medicina nuclear. Un especialista alertó que existe una brecha del 90 % en estos equipos, mientras que la reducción de recursos para medicamentos oncológicos podría dificultar las compras necesarias para mantener los tratamientos.

“No solamente para términos de radioterapia y medicina nuclear, la brecha es del 90 %. (...) Hablamos de una reducción importante de presupuesto que va a afectar la sostenibilidad financiera de la compra de los medicamentos oncológicos básicos o regulares”, explicó.

Por su parte, Gian Carlo Gonzáles, especialista en asuntos públicos y políticas de salud, señaló que los recortes presupuestales se vienen produciendo año tras año debido a cambios en las prioridades de gasto.

PUBLICIDAD

“Los pacientes con cáncer tienen tratamientos que deben continuar permanentemente año a año y ahí es donde vemos el riesgo justamente de que eso se recorte”, sostuvo.

Familias de niños con cáncer y usuarios del seguro social enfrentan la ausencia de tratamientos y equipos médicos.| Punto Final

El impacto de estas deficiencias también se refleja en los testimonios de los familiares. Una mujer denunció que su padre, quien recibe su primera quimioterapia, no pudo acceder a los medicamentos que necesitaba en el hospital Rebagliati, pese a que ambos realizan pagos mensuales al seguro.

“Mi papá tiene cáncer, ahorita está en un tratamiento y es su primera quimio y no hay medicina. Nos hemos ido por todas partes y no hay”, manifestó.

PUBLICIDAD

Muertes por cáncer aumentaron en los últimos años

Otro indicador que refleja la dimensión del problema es el incremento de fallecimientos por cáncer. Según las cifras nacionales, las muertes pasaron de 13.700 en 2017 a 25.300, lo que representa un aumento considerable en ocho años.

Frente a este panorama, representantes de la sociedad civil plantean medidas para evitar que las dificultades presupuestales interrumpan los tratamientos de los pacientes.

Indyra Oropeza, fundadora de ‘Con L de Leucemia’, propuso implementar un sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos que permita anticipar problemas en los hospitales.

“Y así evitar lo más posible desabastecimiento e interrupción de tratamientos en pacientes crónicos, como pacientes con cáncer, enfermedades raras”, señaló.

Congreso aprobó crédito suplementario de más de S/8.200 millones

En paralelo a la preocupación por el presupuesto de Salud para 2027, el Congreso aprobó un crédito suplementario de hasta S/8.228 millones para financiar acciones frente al fenómeno El Niño 2026-2027, así como fortalecer sectores como salud, educación y seguridad ciudadana.

PUBLICIDAD

La medida fue aprobada el 28 de octubre y posteriormente se publicó como Ley N.º 32744, el 2 de noviembre de 2026.

Este crédito suplementario incorpora recursos al presupuesto del año fiscal 2026 y contempla partidas para distintos sectores, entre ellos la atención de la salud. Sin embargo, corresponde a una asignación adicional para el presente ejercicio fiscal y no significa, por sí sola, que se haya revertido la reducción prevista en el proyecto presupuestal de 2027.