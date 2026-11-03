Johana Cubillas reveló que Sebastián Lizarzaburu la dejó por Andrea San Martín: “Me terminó por ella”

La hija del Nene Cubillas contó un episodio de su pasado sentimental mientras se pronunciaba sobre la denuncia que enfrenta la empresaria

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Johana Cubillas afirmó que Sebastián Lizarzaburu puso fin a la relación que ambos mantuvieron para iniciar un vínculo con Andrea San Martín. La influencer hizo la revelación mientras expresaba su respaldo a la exchica reality, quien atraviesa una situación judicial y familiar tras la denuncia presentada por Juan Víctor Sánchez por presunto maltrato contra la hija que tienen en común.

La hija del exfutbolista Teófilo Cubillas participó en una conversación difundida por Amor y fuego y sorprendió al contar un episodio que, según sostuvo, nunca había expuesto públicamente. Cubillas señaló que podría referirse a San Martín “desde el rencor”, pero aclaró que el paso del tiempo le permitió adoptar otra posición frente a la situación actual de la empresaria.

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“Yo podría hablar de Andrea desde el rencor, porque cuando yo estaba con Sebastián, fue Andrea, o sea, Sebastián me terminó a mí por ella. Sebastián Lizarzaburu, pero eso no me interesa”, declaró Johana Cubillas.

La confesión generó sorpresa entre los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. La influencer sostuvo que, pese a ese antecedente sentimental, no considera adecuado emitir una condena sobre Andrea San Martín sin conocer de cerca las circunstancias que afronta.

Johana Cubillas es hija del Nene Cubillas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Cubillas indicó que la revelación sobre su ruptura con el llamado Hombre Roca no había sido compartida antes. Para la creadora de contenido, las experiencias personales y la madurez influyeron en la manera en que observa el caso que involucra a Andrea San Martín.

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“Con los años que tengo, puedo comprender mejor las cosas y realmente no juzgo a una persona así de fácil. Hay que vivir lo que uno vive. Sí, nadie sabía eso”, señaló.

La declaración estuvo vinculada con la situación de San Martín y su hija menor, quien se encuentra temporalmente bajo el cuidado de su padre, Juan Víctor Sánchez. La medida derivó de una denuncia por presunta agresión física y psicológica, un caso que ha tenido repercusión en programas de espectáculos y redes sociales.

Cubillas evitó asumir que San Martín hubiera querido causar daño a la menor. En cambio, planteó que la influencer podría estar atravesando una etapa de sobrecarga por sus responsabilidades personales y familiares.

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Johana Cubillas hizo revelación sobre su pasada relación con Sebastián Lizarzaburu. (Instagram)

“Sí me da lástima porque siento que Andrea es una mamá que está sobrepasada de un montón de cosas y no sé, no creo que tenga maldad, que haya querido hacerle daño a su hija. Espero que se solucione”, manifestó.

La influencer también se refirió a las consecuencias emocionales que puede enfrentar una niña cuando se distancia de uno de sus padres. Desde su experiencia como madre, consideró que la menor debería tener contacto tanto con San Martín como con Sánchez.

“Si la niña extraña a su mamá, debería poder verla; a su papá también, lo mismo”, expresó Cubillas. También recordó que la niña había convivido con su madre y que esa rutina formaba parte de su vida cotidiana. “Yo no me imagino estar lejos de mis hijos, sinceramente”, añadió.

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Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín son padres de una niña.

El caso de Andrea San Martín cobró notoriedad después de que Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, presentara una denuncia por presunto maltrato.

La postura de Cubillas se diferenció de las críticas que ha recibido San Martín en redes sociales. La influencer pidió prudencia frente a las acusaciones y sostuvo que no se debe establecer una conclusión definitiva sin conocer lo que ocurrió.

Sebastián Lizarzaburu contó otra versión sobre el final de su romance

La versión expuesta ahora por Johana Cubillas contrasta con el relato que Sebastián Lizarzaburu ofreció en marzo de 2023 durante una entrevista en Moloko Podcast. En aquella ocasión, el modelo explicó que el final de su relación estuvo relacionado con su ingreso a la televisión.

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Lizarzaburu recordó que acompañó a Cubillas a un casting para el desaparecido programa Bienvenida la tarde. Según contó, ella acudió a la selección, aunque él fue elegido para integrarse al reality de Latina.

El exchico reality sostuvo que su entonces pareja no estaba de acuerdo con que él iniciara una carrera en televisión. De acuerdo con su testimonio, Cubillas decidió terminar el vínculo luego de acompañarlo en su primera aparición en el espacio. Versión que no coincide con la de la hija del exfutbolista.

Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín tuvieron una relación, la cual culminó en medio de contantes idas y venidas. (Foto: Instagram)