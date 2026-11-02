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Javier Rabanal pierde los papeles en conferencia y arremete contra periodista: “Usted ve el fútbol con los ojos cerrados, ignorante”

El técnico español reaccionó a los cuestionamientos tras derrota de Cusco FC y terminó lanzando fuertes calificativos contra el comunicador durante la rueda de prensa

El entrenador de Cusco FC estalló tras recibir dura crítica de un comunicador luego de la caída ante Sport Boys. (Video: L1MAX)
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La derrota de Cusco FC ante Sport Boys no solo dejó preocupación por el resultado, sino también un episodio de tensión durante la conferencia de prensa. El técnico Javier Rabanal protagonizó un fuerte intercambio verbal con un periodista local, luego de que este cuestionara sus decisiones tácticas y el funcionamiento ofensivo del equipo en el compromiso disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El conjunto imperial sufrió un duro tropiezo al caer 1-0 frente a los ‘rosados’, que consiguieron la victoria gracias a un tanto de Jostin Alarcón en los minutos finales. El resultado generó malestar entre los aficionados y abrió interrogantes sobre el desempeño del equipo dirigido por el entrenador español. Precisamente, una consulta relacionada con el trabajo semanal y las variantes ofensivas terminó desencadenando una acalorada discusión.

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¿Qué pasó entre Javier Rabanal y el periodista?

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, un comunicador cusqueño cuestionó los cambios que realizó Rabanal en la ofensiva y le preguntó directamente: “¿Cuál es el trabajo que hace usted en la semana?”. Además, manifestó que no había observado muchos remates desde fuera del área por parte del cuadro cusqueño.

La consulta no fue bien recibida por el estratega, quien respondió de inmediato y defendió la labor que desarrolla con sus dirigidos. Sin embargo, sus palabras también incluyeron un cuestionamiento directo a la manera en que el periodista analizaba el rendimiento del equipo.

“Uno ve al fútbol con los ojos abiertos. Ese es mi trabajo. Usted ve el fútbol con los ojos cerrados. Sea respetuoso cuando hace las preguntas. Yo no le he hablado de lo lamentable de su pregunta. Vaya usted a Oropesa (donde entrena el equipo), tiene la puerta abierta y usted puede ir a ver el trabajo semanal”, manifestó el entrenador.

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Cusco FC cayó 0-1 ante Sport Boys en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Cusco FC cayó 0-1 ante Sport Boys en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Crédito: LFP

Lejos de terminar ahí, Rabanal insistió en que el comunicador no conocía de cerca las actividades que realiza el plantel durante los entrenamientos. Por ello, volvió a invitarlo a visitar las instalaciones donde trabaja el equipo ‘dorado’ para que pudiera observar las sesiones de preparación.

“Tiene la puerta abierta. A usted no lo he visto ni una vez en Oropesa. No ha visto un entrenamiento del equipo”, agregó, manteniendo su postura frente a los cuestionamientos recibidos.

Javier Rabanal terminó insultando al periodista

El intercambio fue subiendo de tono conforme avanzaban las intervenciones. Las interrupciones del periodista provocaron nuevas respuestas del técnico, quien volvió a reprocharle que cuestionara su trabajo sin haber presenciado las prácticas del conjunto cusqueño.

“Usted no ha ido nunca a Oropesa, no ha visto un solo entrenamiento de mi equipo. Habla usted desde la ignorancia. No me falte al respeto. Vaya a Oropesa a ver los entrenamientos. No me esté levantando la voz”, expresó Rabanal en un tono cada vez más elevado y visiblemente molesto.

Javier Rabanal trabaja en Cusco FC desde junio.
Javier Rabanal trabaja en Cusco FC desde junio. Crédito: Prensa club

La discusión se prolongó hasta que la conferencia de prensa llegó a su final. No obstante, el episodio tuvo un último momento de tensión cuando el entrenador ya se encontraba apartado del micrófono y lanzó un insulto contra el comunicador.

Ignorante de m***”, fueron las palabras que se le escucharon decir al estratega español, quien recibió una respuesta del periodista en los mismos términos. Así terminó el enfrentamiento verbal entre ambos, que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados tras el compromiso.

De esta manera, la derrota frente a Sport Boys dejó un panorama complicado para Cusco FC, que además de quedarse sin puntos en casa tuvo que afrontar la polémica generada por la reacción de su entrenador ante las preguntas de la prensa. El resultado y el tenso episodio en conferencia marcaron una jornada adversa para el equipo imperial.

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