DNI y acreditación obligatorios: cómo será el control de ingreso al encuentro juvenil con el papa León XIV

El papa León XIV encabezará la vigilia con jóvenes el jueves 12 de noviembre en Lima como parte de su visita pastoral a Perú.

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El ingreso al encuentro de jóvenes con el papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima estará sujeto a una verificación de identidad. Cada asistente deberá presentar su DNI, carné de extranjería o pasaporte junto con la entrada obtenida mediante registro previo en Teleticket. La acreditación será gratuita, personal e intransferible.

La vigilia de oración está programada para el jueves 12 de noviembre a las 18:00 y forma parte de la visita pastoral que el pontífice realizará al Perú entre el 11 y el 16 del mismo mes.

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La organización estableció que el acceso dependerá de la disponibilidad de pases y del cumplimiento de las condiciones fijadas para identificar a los participantes.

El papa León XIV reza frente al Estadio Nacional del Perú en el marco de una vigilia con jóvenes en la ciudad de Lima.

Los datos

Al llegar al recinto, quienes cuenten con una acreditación deberán exhibirla en formato digital o impreso. El personal podrá cotejar los datos consignados durante la inscripción con los del documento de identidad presentado en el ingreso. La regla busca confirmar que el pase corresponde a la persona que intenta acceder y que no fue entregado a un tercero.

Cada joven podrá obtener un solo pase, por lo que no será válido utilizar una entrada registrada con información diferente. Para solicitarla, el interesado debe ingresar a la plataforma, crear una cuenta si aún no dispone de una o iniciar sesión, ubicar el evento denominado “Vigilia de los jóvenes” y completar nombres, apellidos, número de documento y correo electrónico. Después deberá revisar la información y confirmar la inscripción.

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Una vez completado el procedimiento, la constancia se podrá verificar en la sección “Mis compras”. El comprobante deberá conservarse hasta el día de la vigilia, ya que será uno de los elementos requeridos para superar el control de acceso. La inscripción no reemplaza la obligación de presentar el documento oficial.

Visita del papa León XIV: la organización reporta avances de hasta 95%| Foto: AFP/Canva

Menores deberán asistir con quien los registre

Los adolescentes de 16 y 17 años cumplidos podrán participar, aunque deberán quedar registrados por un adulto responsable. Ese acompañante completará el trámite del menor y recibirá en su correo electrónico una entrada adicional para ingresar junto a él. La organización precisó que la persona adulta que realice el registro deberá ser la misma que acompañe al adolescente en el Estadio Nacional.

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En esos casos, el control exigirá los documentos de identidad y las acreditaciones correspondientes tanto del menor como del adulto responsable. También se pedirá una declaración jurada relacionada con la participación del adolescente. El menor no podrá obtener su pase de forma independiente, ni ingresar acompañado por una persona distinta de aquella que efectuó su inscripción.

El encuentro será el 12 de noviembre

La vigilia tendrá lugar el jueves 12 de noviembre a las 18:00 en el Estadio Nacional de Lima. La actividad se había previsto inicialmente en el Estadio Monumental de Ate, pero después se confirmó el cambio de sede. Durante la jornada habrá expresiones artísticas, momentos de oración y participaciones de jóvenes que tendrán la oportunidad de dirigirse al pontífice.

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FOTO DE ARCHIVO: Los hermanos gemelos Juan Manuel I Apaestegui y Juan Manuel II Apaestegui, recitadores tradicionales de décimas que esperan actuar ante el papa León durante su visita. (REUTERS/Angela Ponce)

El encuentro reunirá a representantes de diversas comunidades y grupos juveniles como parte de la agenda del líder católico en la capital peruana. La verificación previa de la acreditación y del documento permitirá comprobar que cada pase se utilice por su titular. Quienes terminen el registro deberán revisar los datos antes de confirmarlo, pues esa información será la que se coteje en la puerta del recinto.

Las entradas serán gratuitas y estarán sujetas a disponibilidad. El acceso a la vigilia requerirá el cumplimiento de todas las condiciones anunciadas: registro previo, acreditación disponible y documento de identidad válido. Para los adolescentes, se sumarán la presencia del adulto inscrito y la declaración jurada correspondiente.

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