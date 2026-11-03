Explosión en fábrica clandestina de pirotécnicos deja al menos un muerto y dos heridos en Comas

Un agente policial y varios vecinos inspeccionan los escombros de una estructura destruida tras una explosión en el distrito de Comas. (La voz de Comas)

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Una explosión en una presunta fábrica clandestina de pirotécnicos dejó al menos un fallecido y dos heridos en la mañana de este martes en la asociación Huertos de Tungasuca, manzana A, lote 51, del distrito de Comas, en Lima. El incidente, que movilizó a múltiples unidades de emergencia, se registró en el sector conocido como Trapiche.

De acuerdo con los reportes preliminares, el inmueble habría sido utilizado para la elaboración o comercialización ilegal de productos pirotécnicos. Las autoridades aún trabajan en la zona para establecer las causas exactas que desencadenaron la detonación y determinar la identidad de las personas afectadas.

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Varios residentes y un policía inspeccionan los escombros causados por una explosión en una fábrica clandestina de pirotecnia en Comas. (La voz de Comas)

El operativo de respuesta incluyó la movilización de personal de rescate, unidades de los bomberos y una ambulancia del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias Médicas (SAMU), que atendió a los heridos en el lugar. La situación se mantuvo en desarrollo durante las primeras horas tras el incidente.

La magnitud de la explosión alertó a los vecinos del entorno residencial, quienes reportaron la detonación a los servicios de emergencia. Comas es uno de los distritos más poblados de Lima Norte, lo que aumenta la preocupación de las autoridades por la presencia de instalaciones de este tipo en zonas habitadas.

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Los restos de una edificación permanecen cubiertos por escombros y calaminas tras una explosión en un taller clandestino de pirotecnia en el distrito de Comas. (La voz de Comas)

Los cuerpos de socorro trabajaron para asegurar el área y descartar la presencia de más materiales explosivos que pudieran representar un riesgo adicional para los residentes cercanos. No se descartó la posibilidad de que el número de víctimas varíe a medida que avancen las labores de intervención.

El contexto del hallazgo no es nuevo para el distrito. A finales de octubre de este año, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, clausuró otro taller clandestino de pirotécnicos en Comas e incautó 204 avellanas, 22 tortas importadas de uso recreativo, 50 segmentos de mecha para castillo y diversos insumos químicos.

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Una persona herida permanece dentro de un vehículo tras la explosión registrada en una fábrica clandestina de pirotécnicos en el distrito de Comas. (La voz de Comas)

Sucamec ya había detectado talleres ilegales de pirotécnicos en Comas días antes de la explosión

Ese operativo previo, realizado con apoyo de la Municipalidad Distrital de Comas, derivó en la detención en flagrancia del presunto responsable del local, quien fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para las diligencias de ley. Los productos incautados quedaron a disposición de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

La reiteración de estos hallazgos en el mismo distrito plantea interrogantes sobre la proliferación de talleres no autorizados en zonas residenciales de Lima Norte. La fabricación y almacenamiento informal de pirotécnicos implica riesgos de detonación accidental que pueden poner en peligro tanto a los operadores como a las comunidades aledañas.

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Las autoridades no han descartado que el caso de este martes guarde relación con redes de distribución informal de materiales explosivos. La investigación sobre el origen del siniestro y la identidad de las víctimas continúa a cargo de las autoridades competentes.

Un vehículo de la Policía Nacional del Perú permanece en el lugar donde ocurrió una explosión en una fábrica clandestina de pirotécnicos en el distrito de Comas. (La voz de Comas)

Primeras horas de la investigación apuntan a una operación ilegal en zona residencial

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar si el inmueble contaba con algún tipo de autorización o si se trataba de una operación enteramente clandestina. El peritaje de los restos del local será clave para reconstruir lo ocurrido.

La fiscalía deberá establecer también si existían más personas vinculadas a la actividad irregular, así como el origen de los materiales que habrían causado la deflagración. El número definitivo de víctimas podría actualizarse conforme avancen las labores en el lugar.

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La tragedia reaviva el debate sobre los controles en zonas urbanas donde se instalan talleres ilegales de explosivos, un problema que las autoridades peruanas han intentado abordar con operativos articulados entre la Sucamec, la PNP y los gobiernos locales, aunque con resultados aún insuficientes para erradicar la práctica.