La efusiva reacción de Jorge Luna tras dura falta contra Jean Deza en su debut con Domingo Dianderas: “¡Está que le pega a mi plata!”

La efusiva reacción de Jorge Luna tras dura falta contra Jean Deza en su debut con Domingo Dianderas.

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Luego de algunos inconvenientes iniciales, Jean Deza debutó con Domingo Dianderas en el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Perú 2026, disputado en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. El equipo local resolvió la serie ante Atlético Torino, avanzó a la siguiente etapa del ‘fútbol macho’ y le dio minutos al atacante peruano en una jornada que también dejó una reacción viral de Jorge Luna.

El ‘Ratón’ ingresó a los 62 minutos en reemplazo de Joe Martínez. Desde entonces, buscó asociarse con sus compañeros y llevó peligro por la banda derecha, donde encaró a los defensores rivales.

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Una de esas acciones produjo el comentario del comediante peruano y propietario de la institución. Deza superó a un rival con un enganche, una jugada que provocó la primera reacción de Luna, que seguía el partido desde su casa. “Ese conch...”, dijo al observar el desborde del atacante.

Sin embargo, la escena tomó otro tono cuando Jean Deza recibió una fuerte falta antes de poder continuar su avance. “¡Hey, ‘profe’! ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡Estás pateando a mi plata! ¡Está que le pega a mi plata!”, expresó Jorge Luna. El comentario aludió a la inversión que realizó para sumar al ‘Loco’ al plantel de Chincha en la parte decisiva del torneo.

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El comediante peruano sorprendió con sus gestos a una falta recibida por el 'Ratón' en pleno partido de la Copa Perú. (Video: Instagram Domingo Dianderas)

El cuadro chinchano construyó su triunfo con dos goles de Ricardo Morán y otro de José Solari. Atlético Torino descontó, aunque no logró cambiar el desenlace de la eliminatoria, que quedó favorable al equipo local.

¿Por qué Jean Deza puso en duda su continuidad en Domingo Dianderas?

Previo a este duelo, Jean Deza reconoció que su primer contacto con la realidad de la Copa Perú le generó incomodidad. “La verdad es que a mí en ese aspecto me chocó mucho vivir esa realidad. Primero, el estadio era horroroso, la cancha, encima el vestuario. Te voy a ser práctico: ese vestuario olía a mier... y es muy lamentable”, afirmó para el programa Desvelados.

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“Pero es lo que tengo que enfrentar ahorita para poder llegar el otro año a algo mejor”, añadió el jugador. La postura inicial abrió una conversación con los dirigentes de Domingo Dianderas y las personas que trabajan junto al club.

Deza explicó que hizo saber su incomodidad a los responsables del conjunto ‘gato’. Después de ese intercambio, recibió una llamada y reconsideró su posición dentro del equipo. “Lo conversé con ellos, les hice sentir que no me sentía bien; pero al día siguiente conversamos, tuvimos una llamada con la gente que también trabaja”, relató.

El delantero valoró que la institución apostara por su llegada y se sumó al objetivo de llevar al equipo a la Liga 2. “Ellos han apostado por mí. Sé lo que ahora sí sé, lo que es la Copa Perú porque ya lo viví. Entonces, me toca dar lo mejor de mí este domingo y poder llevar a este equipo a que sea campeón y pueda estar en Segunda División”, indicó.

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El delantero reveló el motivo que puso en duda su continuidad en el equipo de Jorge Luna. (Desvelados)

El próximo partido de Domingo Dianderas en la Copa Perú

El siguiente rival de Domingo Dianderas será Bella Esperanza de Cañete, que avanzó a los octavos de final tras revertir su serie contra El Combe FC. El cruce enfrentará a dos equipos que superaron los dieciseisavos y siguen en carrera dentro de la Etapa Nacional.

La programación del encuentro todavía no había sido anunciada por la organización de la Copa Perú. El equipo chinchano deberá esperar la confirmación de la fecha, el horario y la sede para preparar su nueva eliminatoria.

El próximo partido será una nueva prueba para Jean Deza después de su debut. El atacante tendrá la opción de ampliar su participación, mientras Jorge Luna y Domingo Dianderas buscan sostener el camino que los mantiene entre los clasificados a los octavos de final.

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