¿Cómo conseguir entradas gratis para la vigilia juvenil con el Papa León XIV del 12 de noviembre en el Estadio Nacional vía Teleticket?

Aprende cómo obtener tu entrada para la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV. Sigue estos 4 pasos sencillos para registrarte en Teleticket y asegurar tu lugar en este evento especial. Te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los requisitos y el proceso.

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La visita del papa León XIV al Perú tendrá uno de sus momentos más esperados el jueves 12 de noviembre, cuando el Santo Padre se reúna con miles de jóvenes en el Estadio Nacional de Lima. La actividad, denominada ‘Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV’, será un espacio de encuentro, oración y reflexión que congregará a participantes de distintas comunidades, parroquias y movimientos juveniles.

Ante la expectativa que genera esta convocatoria, una de las principales dudas es cómo conseguir una entrada para asistir al evento. La organización ha establecido un procedimiento de inscripción digital para ordenar la participación y garantizar que cada asistente cuente con una acreditación individual.

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Hay un detalle fundamental que todos deben tener presente: las entradas son completamente gratuitas y no pueden venderse, cederse ni transferirse a otra persona. Por tanto, no es necesario realizar ningún pago para obtener un boleto. Los interesados deberán completar correctamente el registro y verificar que la entrada haya sido emitida a su nombre.

A continuación, te explicamos cómo realizar el trámite en Teleticket, qué deben hacer los menores de edad y cuáles son las recomendaciones para evitar inconvenientes el día de la vigilia.

Teleticket habilita el registro gratuito para participar en la vigilia juvenil con el papa León XIV, programada para el 12 de noviembre en el Estadio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo estarán disponibles las entradas para la vigilia juvenil?

De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento de inscripción, las entradas estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre de 2026, a través de la plataforma Teleticket. La entrega estará sujeta a la disponibilidad de los boletos habilitados para el encuentro.

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La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años cumplidos. Cada participante podrá tramitar una sola entrada, que quedará registrada con sus datos personales y documento de identidad.

Es importante realizar el procedimiento con anticipación y no esperar hasta el último momento. Al tratarse de un evento multitudinario, la disponibilidad de los accesos dependerá de la cantidad de entradas que se emitan.

Un afiche informativo anuncia la vigilia juvenil con el Papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima, con acceso gratuito mediante boleto digital para personas de 16 a 35 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo adquirir las entradas para la vigilia del Papa León XIV en Teleticket?

Los jóvenes que tengan entre 18 y 35 años podrán realizar el trámite directamente desde la plataforma digital. El procedimiento consta de cuatro pasos:

Paso 1: Ingresa a la página web de Teleticket.

Accede a la dirección oficial www.teleticket.com.pe desde una computadora, celular o dispositivo con conexión a internet.

Una vez dentro de la plataforma, inicia sesión con tu cuenta personal. Si todavía no tienes un usuario, selecciona la opción de registro y completa los datos solicitados para crear una cuenta.

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Es recomendable verificar que el correo electrónico y los datos de contacto estén correctamente registrados, pues serán necesarios para acceder a la información de la compra y recibir la confirmación de la entrada.

La barra de búsqueda de Google registra el sitio web de Teleticket para tramitar las entradas gratuitas a la vigilia juvenil.

Paso 2: Busca el evento Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV.

Cuando hayas ingresado a tu cuenta, busca el nombre del evento en el catálogo de Teleticket: Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV.

También puedes acceder mediante el enlace oficial que será compartido por los canales institucionales de la Comisión de Laicos y Juventudes de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), el Arzobispado de Lima y la Vicaría de la Juventud de Lima.

Antes de continuar, comprueba que estás ingresando al evento correcto y que corresponde a la actividad programada para el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

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Paso 3: Registra tus datos personales.

Este es uno de los momentos más importantes del procedimiento. El sistema solicitará información personal para identificar al asistente y emitir una entrada nominativa.

Debes ingresar tus nombres y apellidos completos, además del número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería, según corresponda.

Asegúrate de que toda la información coincida exactamente con los datos que aparecen en tu documento físico. Evita errores de digitación, omisiones o abreviaturas.

Recuerda que la entrada estará vinculada a la identidad de la persona registrada. Por esa razón, no podrás utilizar el boleto de otra persona ni solicitar posteriormente un cambio de titular.

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Un formulario digital de Teleticket recopila los datos personales de un usuario para la adquisición de entradas gratuitas destinadas a la vigilia juvenil.

Paso 4: Confirma y verifica tu entrada.

Antes de finalizar, revisa nuevamente que todos tus datos personales estén correctamente consignados.

Una vez confirmada la operación, ingresa a la sección Mis compras de Teleticket para comprobar que la entrada haya sido generada satisfactoriamente.

Conserva el boleto electrónico y verifica que puedas visualizarlo desde tu cuenta. También es recomendable revisar el correo electrónico asociado al registro.

Una infografía de Infobae detalla los cuatro pasos y requisitos de edad para tramitar entradas en Teleticket para la vigilia en el Estadio Nacional de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo sacar una entrada para menores de 16 y 17 años?

Los adolescentes de 16 y 17 años también podrán participar en la vigilia con el papa León XIV. Sin embargo, debido a que son menores de edad, deberán cumplir un procedimiento especial que necesariamente tendrá que realizar un adulto responsable.

La organización ha establecido condiciones adicionales para garantizar que los adolescentes asistan acompañados y cuenten con la autorización correspondiente.

¿Quieres asistir a la Vigilia Juvenil con el Papa León XIV pero tienes 16 y 17 años? Te explicamos cómo registrarte paso a paso, los requisitos para menores y adultos, y qué documentos necesitas. ¡No te lo pierdas!

Estos son los pasos:

Paso 1: El adulto responsable debe ingresar a Teleticket.

El padre, la madre o el adulto responsable deberá acceder a www.teleticket.com.pe utilizando su cuenta personal.

Si no cuenta con un usuario, tendrá que registrarse y completar la información solicitada. Es importante recordar que el trámite de inscripción del adolescente no puede realizarse directamente desde una cuenta creada por el menor.

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Paso 2: Busca el evento y selecciona la opción para menores de edad.

Una vez dentro de la plataforma, el adulto deberá buscar el evento Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV.

Al ingresar a las opciones disponibles, tendrá que seleccionar la alternativa correspondiente a Menores de edad, destinada a los adolescentes de 16 y 17 años.

Paso 3: Registra los datos del adolescente y descarga la declaración jurada.

El adulto responsable deberá ingresar los nombres, apellidos y número de documento de identidad del menor, respetando exactamente la información que aparece en su DNI o carné de extranjería.

Posteriormente, tendrá que descargar la declaración jurada de autorización que proporciona la plataforma.

Este documento deberá ser firmado mediante firma simple por el padre, la madre o el apoderado legal del adolescente. Es indispensable llevar la declaración jurada en formato físico el día de la vigilia.

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Una vez que la entrada del menor haya sido nominada, el sistema enviará al correo electrónico asociado a la cuenta una segunda entrada destinada al adulto responsable que lo acompañará.

Un aspecto importante es que el acompañante no necesariamente debe tener entre 16 y 35 años. Puede ser una persona mayor de 35 años, siempre que sea el adulto que realizó el registro y acompañe al adolescente.

Un boleto digital de Teleticket detalla la convocatoria para la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en el Estadio Nacional.

Paso 4: Confirma las dos entradas.

Antes de finalizar el trámite, el adulto deberá comprobar que los datos del adolescente estén correctamente registrados.

Después, tendrá que ingresar a la sección Mis compras de Teleticket y verificar que se hayan generado las entradas correspondientes.

Tanto el adolescente como el adulto acompañante deberán contar con su respectivo boleto y documento de identidad. Las dos entradas son personales e intransferibles y no se permitirá cambiar el nombre de sus titulares.

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Por ello, es importante revisar cuidadosamente la información antes de confirmar la inscripción.

Los pasos de registro en Teleticket para menores de edad establecen la autorización de un adulto para asistir a la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué hora abrirán las puertas del Estadio Nacional?

La vigilia de oración con los jóvenes y universitarios está programada para el jueves 12 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el Estadio Nacional de Lima.

Sin embargo, los asistentes deberán tomar en cuenta que las puertas del recinto estarán habilitadas desde las 11:00 a. m., por lo que se recomienda organizar el traslado con anticipación y llegar con tiempo suficiente para superar los controles de seguridad.

La apertura anticipada permitirá organizar el ingreso de los miles de participantes que acudirán para compartir este encuentro con el pontífice.

Es importante revisar las indicaciones que figuren en la entrada y seguir las instrucciones del personal de organización, voluntarios y autoridades encargadas de la seguridad.

¿Qué documentos debes llevar para ingresar a la vigilia?

Haber obtenido una entrada digital no será suficiente para ingresar al Estadio Nacional. Los asistentes deberán acreditar su identidad y demostrar que el boleto corresponde a la persona que figura en el registro.

Por ello, es obligatorio llevar:

Entrada de Teleticket: puede presentarse desde el celular o llevarse impresa.

Documento de identidad físico: DNI, carné de extranjería o el documento utilizado durante el registro.

Declaración jurada: obligatoria para los adolescentes de 16 y 17 años, debidamente firmada por sus padres o apoderados.

Entrada del adulto acompañante: en el caso de los menores, el responsable deberá presentar también su propio boleto y documento de identidad.

Antes de salir de casa, comprueba que puedes visualizar correctamente tu entrada y que el código QR se encuentra disponible. Si decides llevarla en el teléfono, procura tener suficiente batería para mostrarla cuando sea solicitada.

Una infografía de Infobae detalla las exigencias de boletos, documentos de identidad y declaraciones juradas para acceder a la vigilia en el Estadio Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede transferir o cambiar el nombre de una entrada?

No. Una de las principales condiciones establecidas para la vigilia juvenil es que las entradas serán personales, nominativas e intransferibles.

Esto significa que el boleto solamente podrá ser utilizado por la persona cuyos datos fueron registrados al momento de realizar el trámite.

No estará permitido prestar la entrada a un amigo, familiar o conocido, aunque el titular no pueda asistir. Tampoco se podrá modificar posteriormente el nombre del beneficiario del boleto electrónico.

Esta disposición permitirá que los responsables del control de acceso comprueben que cada entrada corresponda efectivamente a la identidad del asistente.

Por ese motivo, es fundamental que cada participante realice correctamente su inscripción y no proporcione sus datos personales a terceros que ofrezcan gestionar entradas en su nombre.

Una plataforma digital ofrece entradas gratuitas para la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Las entradas para ver al papa León XIV tienen algún costo?

No. La organización ha reiterado que el acceso a la vigilia juvenil será completamente gratuito.

Los interesados no tendrán que pagar por el registro, la emisión del boleto ni por obtener un código QR para ingresar al Estadio Nacional.

Esta precisión es importante debido a que, ante la expectativa que genera la visita del papa León XIV, podrían aparecer publicaciones o personas que intenten aprovecharse de los fieles ofreciendo entradas a cambio de dinero.

Por ello, se recomienda evitar cualquier intermediario que solicite transferencias, depósitos, donaciones o pagos para conseguir un boleto.

El trámite deberá realizarse exclusivamente mediante la plataforma habilitada por Teleticket y los enlaces difundidos por las instituciones responsables de la organización de la visita papal.

Asimismo, se aconseja no compartir fotografías de las entradas ni los códigos QR en redes sociales o grupos de mensajería, ya que contienen información vinculada al acceso individual de cada asistente.

¿Dónde consultar información oficial sobre la vigilia juvenil?

Si tienes alguna dificultad durante el registro, no puedes visualizar tu entrada o necesitas resolver una consulta relacionada con los requisitos de acceso, puedes recurrir a los canales oficiales de Teleticket.

También puedes mantenerte informado mediante las plataformas institucionales de:

Comisión de Laicos y Juventudes de la Conferencia Episcopal Peruana.

Arzobispado de Lima.

Vicaría de la Juventud de Lima.

Estas instituciones comunicarán las orientaciones relacionadas con la participación de los jóvenes y las disposiciones para el encuentro.

Una cita con el papa León XIV en el Estadio Nacional

La vigilia de oración con los jóvenes y universitarios será una de las actividades centrales de la visita apostólica del papa León XIV al Perú, que se desarrollará del 11 al 16 de noviembre.

El encuentro del jueves 12 representa una oportunidad para que las nuevas generaciones puedan compartir un momento de cercanía con el Santo Padre, quien tendrá una jornada dedicada a diversas actividades religiosas y encuentros pastorales en Lima.

La actividad está prevista para las 6:00 p. m. y reunirá a jóvenes de diferentes comunidades, movimientos e instituciones, en una jornada que combinará la oración y el encuentro con el pontífice.

Una infografía detalla las condiciones de acceso gratuito a la vigilia del papa León XIV en el Estadio Nacional y advierte sobre medidas para evitar fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes desean participar, la recomendación es sencilla: realizar el registro por los canales oficiales, verificar que la entrada esté correctamente emitida y preparar con anticipación los documentos necesarios.

La entrada es gratuita, pero indispensable para ingresar. Recuerda que es personal e intransferible y que los datos deben coincidir con tu documento de identidad.

La cita será este 12 de noviembre en el Estadio Nacional. Una oportunidad para que miles de jóvenes peruanos puedan encontrarse con el papa León XIV durante su visita al país.