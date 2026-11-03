Cruces definidos de los octavos de final de la Copa Perú 2026: así quedaron las llaves con Domingo Dianderas rumbo al título

Cruces definidos de los octavos de final de la Copa Perú 2026

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La Copa Perú 2026 avanza hacia los octavos de final de su Etapa Nacional, después de los partidos de vuelta correspondientes a los dieciseisavos. Varios clubes lograron superar esta instancia y aseguraron su permanencia en el denominado ‘fútbol macho’. Con esos resultados, los clasificados ya conocen el panorama que enfrentarán en la siguiente ronda.

Los octavos marcarán una nueva fase de eliminación en el camino hacia los ascensos de la próxima temporada: un lugar en la Liga 2 o en la Liga 3 durante 2027. Domingo Dianderas sigue en competencia y es firme candidato al título nacional.

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Cruces de los octavos de final de la Copa Perú 2026

Centro Estudiantil San Agustín (Junín) vs Unión Minas de Pamputa (Apurímac)

Atlético Nacional de Iquitos o CEFUT Juliaca FC vs Juventud Palmeiras (Callao)

CCD Cruz de Chalpón (Lambayeque) vs ADA de Cajabamba (Cajamarca)

Domingo Dianderas FC (Ica) vs Bella Esperanza (Lima)

Viargoca FC (Arequipa) vs Deportivo Bancos (Ucayali)

Sport Huaja (San Martín) vs Leones de Anccaca (Puno)

Sport Machete (Huancavelica) vs Vinicunca FC (Cusco)

Deportivo El Inca (La Libertad) vs Sociedad Tiro 28 (Pasco)

Así son los cruces de los octavos de final de la Copa Perú 2026. (hinchapelotas)

Domingo Dianderas eliminó a Atlético Torino en los 16avos de final

Domingo Dianderas avanzó a los octavos de final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 tras vencer 3-1 a Atlético Torino de Talara en Chincha. Después de varias idas y vueltas, Jean Deza pudo hacer su debut en el ‘fútbol macho’.

El conjunto iqueño selló la clasificación el domingo 1 de noviembre en el estadio Félix Castillo Tardío. La serie terminó 4-2 a su favor, luego del empate que había conseguido como visitante en el duelo de ida.

La figura del partido fue Ricardo ‘el Potro’ Morán, autor de dos goles para el cuadro verde y amarillo. Del Solar completó la cuenta que dejó sin competencia a uno de los clubes históricos del fútbol peruano.

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El equipo de Jorge Luna aprovechó su condición de local para imponerse ante Torino y asegurar su presencia en los octavos de final de la etapa nacional. El resultado mantiene al equipo de chinchano en la pelea por acercarse al ascenso y sostiene la expectativa de su afición de alcanzar el fútbol profesional.

El equipo de Chincha eliminó al cuadro norteño en los 16avos de final. (copaperuvaope)

Resultados de los 16avos de final vuelta por la Copa Perú 2026

Sábado 31 de octubre

Leones de Anccaca (Puno) 3-0 Shanao FC (San Martín)

Vinicunca FC (Cusco) 2-1 Virgen de las Nieves (Arequipa)

CESA (Junín) 4-0 Bad Boys (Ida)

Domingo 01 de noviembre

Deportivo Cachorro (Lambayeque) 2-2 Sport Machete (Huancavelica)

Unión Minas Pamputa (Apurímac) 0-0 Defensor Patibamba (Ayacucho) | Penales: 5-4

ADEVIL FC (Madre de Dios) 2-5 Sport Huaja (San Martín)

ADA Cajabamba (Cajamarca) 2-0 Alianza Arenal (Áncash) |

Deportivo Bancos (Ucayali) 6-1 Heraldos Negros (Huancavelica)

Sociedad Tiro N° 28 (Pasco) 1-1 Por La Santa FC (Ayacucho) | Penales: 5-3

Bella Esperanza (Lima) 6-2 El Combe FC (Cajamarca)

Atlético Nacional de Iquitos (Loreto) 4-0 CEFUT Juliaca (Puno) *

Viargoca FC (Arequipa) 2-1 Sport Áncash (Áncash) Penales: 4-1

Virgen de la Natividad (Tacna) 1-5 Cruz de Chalpón (Lambayeque)

Juventud Palmeiras (Callao) 1-1 Arsenal Lawn Tennis (Lima) | Penales: 3-2

Domingo Dianderas (Ica) 3-1 Atlético Torino (Piura)

Lunes 02 de noviembre

Deportivo El Inca (La Libertad) 2-1 Atlético Evza (Huánuco)

Domingo Dianderas eliminó a Atlético Torino por los 16avos de la Copa Perú 2026. (Domingo Dianderas)