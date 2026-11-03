Extorsionadores atacan taller mecánico en el Callao por negarse a pagar cupo de S/100 semanales

Cobertura periodística sobre el ataque armado contra un taller mecánico en el Callao. Según grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios, dos individuos a bordo de una motocicleta dispararon contra el establecimiento tras la negativa de los dueños a pagar cien soles semanales por extorsión. La reportera informa en directo desde los exteriores del local, donde trabajadores y vecinos piden mayor presencia policial y acciones frente a las amenazas delictivas.

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Un nuevo ataque vinculado a las extorsiones se registró en el Callao. Esta vez, los propietarios de un taller mecánico fueron víctimas de un atentado luego de negarse a pagar el dinero que les exigían para permitirles continuar trabajando.

De acuerdo con el testimonio de una vecina de la zona, los presuntos extorsionadores exigían un pago de S/100 semanales. La amenaza no era reciente: los responsables habían dejado dos papeles con números telefónicos para que los propietarios se comunicaran con ellos.

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Dispararon contra el taller mecánico extorsionado

Según las imágenes de las cámaras de seguridad difundidos por Exitosa Noticias, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta por la avenida Alejandro Bertello. Uno de ellos descendió del vehículo, se acercó al interior del establecimiento y dejó una nota amenazante.

Antes de escapar, el delincuente realizó hasta cinco disparos contra el negocio. Los trabajadores que se encontraban dentro del taller y algunos clientes que estaban en los exteriores tuvieron que arrojarse al suelo para protegerse de las balas.

La vecina relató que el ataque ocurrió luego de que los propietarios no realizaran el depósito exigido por los presuntos extorsionadores. También expresó su preocupación por el riesgo al que están expuestas las personas que trabajan en el sector.

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Tras el ataque, personal de Criminalística llegó al taller mecánico para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección, los agentes contabilizaron seis casquillos de bala en el interior del establecimiento.

Los propietarios esperan que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar a los responsables del atentado y lograr su captura.

Un manuscrito con demandas de extorsión atribuido al grupo Los Vikingos fue dejado junto al acceso enrejado de un taller mecánico. (Exitosa)

Denuncian presunta participación de Los Vikingos

Los propietarios del taller denunciaron ante las autoridades que detrás de las amenazas estaría presuntamente la organización criminal autodenominada Los Vikingos. Según lo reportado, otros empresarios de la zona también estarían recibiendo exigencias económicas para poder mantener abiertos sus negocios.

El atentado ocurrió a pocas cuadras de la comisaría de Oquendo, situación que incrementó la preocupación de los comerciantes, quienes reclamaron mayor presencia policial y patrullaje en el sector.

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“Estamos pensando cerrar negocios. Señores, ¿de qué vamos a vivir? Nosotros vivimos de nuestro trabajo, no podemos seguir así“, manifestó una vecina, quien pidió medidas urgentes a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para frenar la criminalidad.

La mujer también aseguró que, por el acento, los sujetos que llegaron en motocicleta serían venezolanos. En ese sentido, recordó las promesas de la presidenta sobre la salida de ciudadanos venezolanos que cometan delitos y reclamó acciones para evitar que se produzcan nuevas víctimas: «Usted dijo que esos venezolanos, malos venezolanos, se iban a ir del Perú. ¿Hasta cuándo? No espere que haya una muerte más».

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¿Dónde denunciar un caso de extorsión en Perú?

Los transportistas, mototaxistas y cualquier ciudadano que sea víctima de extorsión pueden acudir a distintos canales oficiales para denunciar estos delitos. La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con la línea 111, habilitada para recibir reportes de extorsión de manera gratuita y confidencial. También se puede llamar al 105, número de emergencia policial.

También pueden registrar el caso de forma virtual a través de la Central Única de Denuncias del Mininter, donde es posible presentar la denuncia con los datos personales o de manera anónima, y mantener la identidad en reserva. Otra alternativa es acudir a una comisaría o a la División de Investigación de Extorsiones de la PNP, ubicada en el jirón Loreto 278, en el distrito del Rímac.

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Quienes necesiten orientación legal gratuita pueden comunicarse con el Fono Alegra 1884, opción 1, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta línea brinda asistencia y patrocinio legal a las víctimas de extorsión.

Es importante conservar los mensajes, audios, números telefónicos y cualquier otra evidencia relacionada con las amenazas, pues estos elementos pueden contribuir a las investigaciones.