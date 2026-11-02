Diana de la Peña revela el malestar de Alianza Lima por la falta de video challenge ante Circolo: “Cada punto nos cuesta”

Tras volver a las canchas luego de superar una lesión, la jugadora íntima se refirió a las polémicas arbitrales y explicó cómo afronta su proceso de recuperación. (Video: La Cátedra Deportes)

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Alianza Lima consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Circolo Sportivo Italiano por la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Sin embargo, el encuentro también estuvo marcado por algunas decisiones arbitrales que generaron polémica durante el desarrollo del compromiso. Una de las situaciones que llamó la atención fue la ausencia del sistema de video challenge, que no pudo utilizarse debido a problemas técnicos.

Tras el partido, Diana de la Peña, central del conjunto ‘blanquiazul’, se refirió a esta situación y expresó la incomodidad que significó para ambos equipos disputar el encuentro sin esta herramienta de revisión. Además, la voleibolista habló sobre su regreso a las canchas luego de superar una lesión que la mantuvo alejada de la competencia durante casi dos meses.

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Diana de la Peña expresó su molestia por la falta de video challenge

Uno de los temas que abordó la central de Alianza Lima fue la ausencia del video challenge durante el enfrentamiento ante Circolo. El sistema no estuvo disponible por inconvenientes técnicos y, según explicó la jugadora, esta situación representó una dificultad para los dos equipos.

De la Peña señaló que el plantel no recibió una explicación sobre lo sucedido, pero consideró que la ausencia de estos recursos afectó el desarrollo del partido, teniendo en cuenta que cada punto puede resultar determinante en un encuentro tan disputado.

“No nos han comentado qué pasó, pero claramente es un punto desfavorable, porque no hay challenge, no hay juez de línea, entonces claramente uno juega cada punto a vivirlo y cada punto nos cuesta. Entonces, que no haya eso creo que incomoda a cualquier equipo”, manifestó la voleibolista.

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Diana de la Peña volvió a las canchas y se suma como una alternativa importante para Alianza Lima. Crédito: Prensa AL Vóley

Diana de la Peña volvió a jugar tras superar una lesión

Otro de los motivos por los que la jornada fue especial para la central fue su regreso a la competencia con Alianza Lima. Después de permanecer alejada de las canchas durante casi dos meses por una lesión, la deportista volvió a sumar minutos y reconoció que todavía atraviesa un proceso de adaptación para recuperar su mejor condición física.

“Recién me estoy adaptando con el equipo y es un proceso para mí porque he dejado de saltar casi dos meses. Claramente que en eso físico me cuesta, pero yo creo que con el transcurso del tiempo, voy a estar un poco más arriba. Sé que no estoy al 100%, pero en el campo mis compañeras me apoyan tanto que yo siento que no se nota mucho”, comentó.

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Asimismo, De la Peña reconoció que afrontar nuevamente la competencia después de una lesión también representa un desafío desde el aspecto mental. En ese sentido, resaltó el acompañamiento de su familia, su pareja y los hinchas, quienes estuvieron pendientes de su recuperación.

“Siento que mi familia, mi pareja, todos los hinchas que están detrás de mí, que siempre me paran apoyando, creo que es importante eso. Mentalmente sé que es difícil para mí volver al campo después de toda la lesión, pero sé que todavía no estoy al 100%. Me falta bastante y voy a entrenar muy duro para poder llegar”, expresó.

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Diana de la Peña es una de las figuras nacionales de Alianza Lima. Crédito: LPV

Diana de la Peña destacó la unión del plantel blanquiazul

Finalmente, la central destacó el ambiente que existe dentro del equipo y valoró el respaldo colectivo como uno de los aspectos que le permitieron afrontar su regreso. Para la voleibolista, la unión del grupo es fundamental para superar los momentos complicados durante los partidos.

“Siento que somos un equipo muy unido. Eso es un valor que rescato bastante de las chicas. De repente que un día no estamos en el mejor momento, pero nos apoyamos entre todas, nos gritamos cada punto. Eso nos ayuda a subirnos un poquito el ánimo”, señaló.

La jugadora también confesó que no tenía completamente asegurado su regreso para el compromiso ante Circolo, pese a que ya venía entrenando junto al resto del plantel. Finalmente, pudo volver a competir y aseguró que continuará trabajando para recuperar su mejor versión y aportar más al equipo.

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“La verdad que no sabía del todo si iba a volver el día de hoy, pero claramente igual entrenaba con el equipo. Sabía que de repente no estaba al 100%, pero igual en el campo iba a estar al cien para el equipo, para Alianza. Feliz de volver de a poquitos al campo. Todos los días voy a estar entrenando a full para poder apoyar mucho más a las compañeras”, concluyó.