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Fabián Bustos planea ofrecerle la titularidad en portería a Miguel Vargas en Universitario vs Melgar por Torneo Clausura 2026

El entrenador argentino, que ha retornado al banquillo del club de Ate, se decanta por ‘Manotas’ ante la ausencia de Diego Romero, quien llegará con desgaste físico tras participar con la selección peruana en el reciente parón FIFA

Fabián Bustos evalúa concederle la titularidad en portería a Miguel Ángel Vargas. - Crédito: Difusión
Fabián Bustos evalúa concederle la titularidad en portería a Miguel Ángel Vargas. - Crédito: Difusión
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En los últimos tres periodos, Universitario de Deportes encontró un importante seguro en el arco con Sebastián Britos, una de las piezas determinantes en la consecución del tricampeonato en Liga 1. Tras su salida, se abrió una oportunidad para aquellos que lo secundaban. Entre Miguel Ángel Vargas y Diego Romero se libró una ardua disputa, quedando el último como fijo.

Sin embargo, la nueva modificación en la zona técnica de la institución con la llegada de Fabián Bustos, sucediendo en el cargo a Héctor Cúper, traerá una leve variación en la portería. A puertas de la reanudación del Torneo Clausura 2026, luego de la culminación de la ventana de selecciones, el argentino elegirá como su ‘1’ a ‘Manotas’.

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Prensa chilena hizo insólito elogio a Miguel Vargas tras destacada actuación en Universitario vs Tolima. (Universitario)
Miguel Vargas alternó en el primer semestre con Universitario. - Crédito: CONMEBOL

La decisión de Bustos responde a una cuestión de inmediatez. Sin Diego Romero en los entrenamientos y al contar con Miguel Vargas en las actuales sesiones de práctica en Campo Mar, ha apreciado que se encuentra en muy buen estado de forma y con las condiciones necesarias para ofrecer seguridad en el partido contra FBC Melgar, en Arequipa.

Claro está que la determinación se ha dado solo por la proximidad del enfrentamiento correspondiente a la J-11. Una vez que Romero se integre a los trabajos en un periodo completo, se dará inicio a un análisis concreto entre los guardametas y aquel que demuestre mejores sensaciones a los ojos de Fabián Bustos será el titular en la recta final del Clausura 2026.

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El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Tal vez Diego Romero saque un poco de ventaja por la regularidad sostenida con Universitario, aunque le juega en contra la materia estadística, la cual refleja un evidente problema para echar candado a su guarida. En ese contexto, Miguel Ángel Vargas irrumpe con fuerza, levantando su mano para hacerse notar en la ‘U’.

Juega a favor del chileno-peruano, además, su experiencia forjada en clubes de gran relieve como la Universidad Católica y sus aptitudes para salir jugando desde atrás con servicios prolijos, algo que suele ser muy valorado por el DT Bustos, cuya última palabra se conocerá en los próximos días.

Diego Romero fue titular en el empate ante Tolima por Copa Libertadores 2026.
Diego Romero se ha hecho de la titularidad en Universitario. - Crédito: Difusión

Nuevos aires

El clima de máxima tensión que se vivía en Universitario de Deportes se despejó al momento que Héctor Cúper reconoció que su idea y mensaje no caló en el plantel, lo que lo obligó a dar un paso al costado acompañado de sus integrantes del cuerpo técnico.

La posición del veterano profesional fue más que valorada en la cúpula de la ‘U’. Las autoridades reconocieron el gesto del ‘Cabezón’, le dieron un adiós honorable y avanzaron a contrarreloj para abrochar la llegada de su sucesor. En cuestión de horas se acordó el retorno de Fabián Bustos.

El entrenador argentino ha sacado pecho por la jerarquía de los pilares del tricampeonato. | VIDEO: L1MAX

El camino elegido en Ate era más que lógico: el director técnico se encontraba sin labores después de ser echado de Millonarios y su notable experiencia con los ‘cremas’, hace un tiempo atrás, saliendo bicampeón hace dos años, dio pie a un regreso que ensanchó la sonrisa de varios alrededor del Monumental.

Quién no va a querer volver a un club tan importante, tan organizado, tan exitoso, el más grande del Perú y que nos abrió las puertas nuevamente. No había mucho que pensar, desde que se da la posibilidad uno comienza a soñar”, declaró a su llegada.

Fabián Bustos asume la dirección de Universitario de Deportes tras una sucesión de debacles en la parcela técnica en el 2026. - Crédito: Difusión
Fabián Bustos asume la dirección de Universitario de Deportes tras una sucesión de debacles en la parcela técnica en el 2026. - Crédito: Difusión

En su primer entrenamiento, Fabián Bustos tuvo un emotivo reencuentro con varios efectivos que conocen su metodología como Edison Flores, Jairo Concha y Alex Valera. Metido en los trabajos individuales, el entrenador hizo mucho hincapié en las activaciones con balón, entrenamientos físicos y organización defensiva.

La primera prueba de fuego de Bustos en su regreso a Universitario será un examen de altura contra FBC Melgar, en el estadio Monumental. El objetivo prioritario no solo será ganar, sino hacerlo de una manera contundente y que se aprecie una leve evolución en juego.

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