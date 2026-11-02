Diego Romero se defiende tras el error que complicó a Universitario ante Atlético Grau: “El balón me bajó muy rápido”

Diego Romero fue titular en la victoria de Universitario ante Atlético Grau en Trujillo. Crédito: LFP

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Universitario de Deportes consiguió una importante remontada en Trujillo. El equipo ‘crema’ venció 3-1 a Atlético Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, resultado que le permitió mantenerse en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el encuentro también dejó una jugada que tuvo como protagonista a Diego Romero, quien no pudo evitar el primer tanto del conjunto piurano y explicó lo sucedido al finalizar el compromiso.

El arquero ‘crema’ fue entrevistado por ‘Fútbol en América’ y reconoció que el gol de los ‘albos’ se produjo tras una acción desafortunada de su parte. A los 7 minutos, luego de un balón detenido, Romero intentó despejar con los puños, pero no logró hacerlo con precisión. El rebote quedó dentro del área y Adrián Fernández aprovechó para abrir el marcador.

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Lejos de quedarse únicamente con esa equivocación, el guardameta destacó la reacción de sus compañeros, quienes consiguieron darle vuelta al resultado. Andy Polo marcó el empate antes del descanso, mientras que Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray completaron la remontada en la segunda mitad.

“La verdad que estoy con una sensación de mucha satisfacción, más que todo por el grupo, porque el primer gol de ellos viene de una jugada de mala fortuna mía, que el balón me baja muy rápido, pero ahí vemos el carácter y la entrega que tiene el equipo con todos”, manifestó el portero. Luego, resaltó el momento que atraviesa el plantel: “Siento que estamos haciendo muy bien las cosas”.

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El arquero 'crema' respondió tras su error que provocó el gol del cuadro piurano en el encuentro en Trujillo. (Video: Fútbol en América)

Diego Romero explicó por qué cometió el error ante Atlético Grau

El guardameta también detalló que la velocidad con la que descendía el balón ya había sido un tema de conversación durante el calentamiento. Según explicó, intentó despejar la pelota con los puños, pero el contacto no salió como esperaba y terminó facilitando la anotación de Adrián Fernández.

“El balón me bajó muy rápido. Justo en el calentamiento lo habíamos hablado de que la pelota estaba bajando muy rápido. Traté de puñetear, me agarró abajo y de ahí viene el gol de ellos”, contó a ‘Fútbol en América’.

Pese a la equivocación, Romero valoró el respaldo que recibió de sus compañeros durante el encuentro y resaltó la unión que existe en el vestuario de Universitario. Para el arquero, la respuesta colectiva después de quedar en desventaja fue una muestra de la fortaleza del grupo.

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“Estoy muy agradecido con mis compañeros. Ahí se nota la familia que somos y lo grande que es este grupo”, agregó.

Adrián Fernández aprovechó un mal despeje de Diego Romero y puso el primero de los piuranos - Crédito: L1MAX.

Diego Romero ya piensa en el próximo partido de Universitario

Tras la victoria en Trujillo, Universitario deberá enfocarse en su siguiente compromiso frente a Sport Boys, un duelo clave para sus aspiraciones de mantenerse en el primer lugar del Torneo Clausura 2026. El equipo ‘crema’ estuvo pendiente del triunfo del cuadro rosado ante Cusco FC, resultado que también tendrá repercusiones en la lucha por la cima.

Al respecto, Diego Romero reconoció que el plantel ‘merengue’ siguió de cerca lo sucedido y remarcó que la prioridad será concentrarse en su propio rendimiento para conseguir los tres puntos. “Justamente lo vimos ahí, pero hay que hacer nuestro trabajo y, si Dios quiere, podemos ganar ese partido”, señaló el guardameta.

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El duelo entre Universitario y Sport Boys se jugará este miércoles 4 de noviembre desde las 20:30 horas en el estadio Monumental de Ate. De ganar, el elenco de Fabián Bustos se afianzará en el primer lugar del Torneo Clausura 2026 a falta de solamente dos fechas para el cierre del campeonato.