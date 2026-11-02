Richard Pellejero indica que “los muchachos están ilusionados” con hacer historia en Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026

Richard Pellejero ha cambiado el carácter y dinámica de Sport Huancayo. - Crédito: Montevideo Portal

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Richard Pellejero se ha mostrado demasiado contento por el carácter competitivo de los integrantes del Sport Huancayo, quienes siempre fueron conscientes de la dureza del FBC Melgar, pero sobre todo por el nivel futbolístico desplegado en La Incontrastable.

“Para nosotros era uno de los partidos más difíciles, primero porque lo teníamos por delante y segundo por lo que es este equipo. Pero, obviamente, también estos muchachos me demuestran de que no hay partidos difíciles o al revés, lo hacemos difícil al rival. Entonces, la verdad que a mí me llena de orgullo”, declaró.

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Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo que repotenció al grupo hasta llevarlo a la cima del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Si bien, ahora, Sport Huancayo está muy bien posicionado para luchar hasta el final por la consecución del Clausura 2026, lo cierto es que la primera parte del curso fue esperpéntica y tuvo que llegar Richard Pellejero para ejercer un cambio radical en todos los sentidos.

“Desde que arrancamos no teníamos margen de error, porque no nos olvidemos de dónde salimos. O sea, como digo yo, veníamos de una situación muy compleja, en zona de descenso, y son estos mismos muchachos los que me demuestran en cada entrenamiento y partido que están ilusionados”, indicó.

El líder uruguayo se ha mostrado feliz por el carácter competitivo del 'rojo matador' en el Torneo Clausura 2026. | VIDEO: Mundo Junín

En esa misma línea, el técnico uruguayo sumó: “Ojala sigamos con esa ilusión y sigamos ilusionando a la gente que me imagino que va a estar feliz también”.

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Con Pellejero a los mandos, el ‘rojo matador’ ha eludido por completo la situación de la caída a la división de plata y se focaliza en luchar no solo por el segundo torneo corto en Perú, también en la obtención de un cupo internacional.

Richard Pellejero atraviesa su segundo periplo como entrenador de Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

Huancayo recupera el paso

Sport Huancayo sacó adelante un partido correoso y plano en La Incontrastable contra un FBC Melgar que estuvo demasiado lejos de exhibir su lustrosa versión. Por más que contó con ciertas aproximaciones, ninguna llegó a generar un peligro auténtico para Ángel Zamudio.

En contra, el ‘rojo matador’ exhibió mejores intenciones en ataque, sobre todo en los primeros compases del complemento, con dos avisos serios del argentino Nahuel Luján. El primero fue desactivado con éxito por Jorge Cabezudo y el siguiente impactó en el larguero.

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Juan Martínez sentenció el partido ante Melgar al anotar el 2-0 del partido por la Liga 1. Con este resultado, los de Huancayo se quedan con la punta del Torneo Clausura | L1MAX

Llevando el peso del partido, Sport Huancayo halló una acción clave entrando a la recta final. A los 77′ minutos, el silbante dictaminó una falta dentro del área contra Luján. El VAR advirtió la acción y el juez al revisar el monitor se convenció en su decisión final.

Fue Javier Sanguinetti, jerarca del club huancaíno, el encargado de cambiar el tiro desde los doce pasos por el gol que abrió la lata en casa. Ya en tiempo de reposición, Melgar se arrebató con un golpe de cabeza de Cristian Bordacahar que pasó demasiado cerca del arco local.

Sport Huancayo derrotó 2-0 a Melgar por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Crédito: ITEA

A los 90′+1, Sport Huancayo se agarró de una individualidad plausible del recién ingresado Juan David Martínez, goleador de la reserva que suele repartir esfuerzos con el plantel principal, para confirmar su superioridad con un golazo que supuso el 2-0 final.

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Con ese importante paso, los dirigidos por el uruguayo Richard Pellejero volvieron a ubicarse en el primer lugar del Torneo Clausura con 31 unidades, superando a Universitario y Sporting Cristal, aunque conviene mencionar que lo ha logrado con un duelo más en el calendario.