Gol de Martín Távara, tras precisa asistencia de Hernán Barcos, para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs FC Cajamarca en Torneo Clausura 2026

El volante abrió el marcador tras remate cruzado en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

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El olfato goleador de Martín Távara se manifestó en el Sporting Cristal vs FC Cajamarca, válido por la fecha 15° del Torneo Clausura 2026. El mediocentro hizo gala de zurda prolija para romper el cero de un partido muy entrampado, en el estadio Alberto Gallardo.

Fue esa característica prodigiosa la que rescató a Cristal en un tramo preponderante, aunque no puedo dejar de lado la loable elaboración en ataque surgida en los pies de un arrebato Cristiano Da Silva, quien trepó hasta el final del flanco izquierdo para enviar un centro al corazón del área.

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Martín Távara empezó la goleada ante FC Cajamarca. - Crédito: ITEA

Intentó Luis Iberico cazar ese balón en el aire, pero no llegó pese al esfuerzo. Fue Hernán Barcos quien tuvo la fortuna de quedarse con el servicio. Su idea inicial era el remate a tiro directo a portería, pero al observar que Martín Távara se asomaba a la frontera del área, optó por cederle el esférico en una posición inmejorable.

El ‘25’ aprovechó el pase y con una extrema finura en su botín izquierdo colocó la pelota en la base del poste contrario defendido por Jonathan Medina, quien poco pudo hacer para evitar la caída de su valla.

Con el control de las acciones y la superioridad en el luminoso, Sporting Cristal no tuvo mayores inconvenientes para hacerse sentir en el trámite. Surgieron más aproximaciones, las cuales acabaron transformándose en anotación para el dueño de casa.

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La segunda diana de la tarde se dio a los 69′ minutos de la mano de una invención de Maxloren Castro. Arrancada por izquierda, incursión con carácter y definición desviada en un central. Prosiguió la conquista de Luis Iberico, un autogol de Yordi Vílchez y el cierre de Juan Cuesta.

Martín Távara saludando a John Vega en la previa del partido. - Crédito: ITEA

El 5-0 definitivo, marcador logrado solo en el complemento, solo confirma que los ‘cerveceros’ han recuperado su versión tan armónica como arrolladora en un momento capital de la temporada. Obra absoluta, claro está, del veterano Roberto Mosquera.

De momento, Cristal ha llegado nuevamente a la cúspide de la tabla clasificatoria. Presume de 31 unidades, las mismas que tiene Sport Huancayo, aunque por diferencia de goles aparece en el primer puesto. Detrás aparece Universitario de Deportes con 30 puntos, aunque con un duelo menos.

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Cierre de infarto

El Torneo Clausura 2026 se encuentra a dos jornadas de su conclusión y Cristal conserva posibilidades reales de quedarse con el título. El equipo deberá sostener su rendimiento en la recta final y, al mismo tiempo, esperar que sus principales contrincantes cedan puntos para mantener abiertas sus opciones.

El próximo desafío de los ‘celestes’ será ante ADT, en la altura de Tarma, en un partido que exigirá un esfuerzo adicional por las condiciones de la plaza y por la situación del rival, que lucha por permanecer en la categoría.

Santiago González, centenario con Sporting Cristal. Crédito: Sebastián Jamill

A favor de Cristal aparece un antecedente reciente en ese mismo escenario. El equipo consiguió una victoria por la mínima ante ADT en las semifinales de la Copa de la Liga, resultado que representa una referencia favorable antes de regresar a Tarma.

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El cierre de la campaña se producirá frente a Cienciano, en el Rímac. Para ese compromiso, la prioridad de los ‘celestes’ será conseguir una victoria amplia que les permita sostener sus posibilidades hasta el final y permanecer a la espera de los resultados de los demás contendientes.