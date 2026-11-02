Perú Deportes

Gol de Martín Távara, tras precisa asistencia de Hernán Barcos, para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs FC Cajamarca en Torneo Clausura 2026

Los ‘rimenses’ se hartaron de incomodar el área visitante y transformaron el asedio en una anotación a partir de la implicancia del ‘Pirata’. El 1-0 fue obra del mediocentro de zurda prolija

El volante abrió el marcador tras remate cruzado en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.
Guardar

El olfato goleador de Martín Távara se manifestó en el Sporting Cristal vs FC Cajamarca, válido por la fecha 15° del Torneo Clausura 2026. El mediocentro hizo gala de zurda prolija para romper el cero de un partido muy entrampado, en el estadio Alberto Gallardo.

Fue esa característica prodigiosa la que rescató a Cristal en un tramo preponderante, aunque no puedo dejar de lado la loable elaboración en ataque surgida en los pies de un arrebato Cristiano Da Silva, quien trepó hasta el final del flanco izquierdo para enviar un centro al corazón del área.

PUBLICIDAD

Martín Távara empezó la goleada ante FC Cajamarca. - Crédito: ITEA
Martín Távara empezó la goleada ante FC Cajamarca. - Crédito: ITEA

Intentó Luis Iberico cazar ese balón en el aire, pero no llegó pese al esfuerzo. Fue Hernán Barcos quien tuvo la fortuna de quedarse con el servicio. Su idea inicial era el remate a tiro directo a portería, pero al observar que Martín Távara se asomaba a la frontera del área, optó por cederle el esférico en una posición inmejorable.

El ‘25’ aprovechó el pase y con una extrema finura en su botín izquierdo colocó la pelota en la base del poste contrario defendido por Jonathan Medina, quien poco pudo hacer para evitar la caída de su valla.

Con el control de las acciones y la superioridad en el luminoso, Sporting Cristal no tuvo mayores inconvenientes para hacerse sentir en el trámite. Surgieron más aproximaciones, las cuales acabaron transformándose en anotación para el dueño de casa.

PUBLICIDAD

La segunda diana de la tarde se dio a los 69′ minutos de la mano de una invención de Maxloren Castro. Arrancada por izquierda, incursión con carácter y definición desviada en un central. Prosiguió la conquista de Luis Iberico, un autogol de Yordi Vílchez y el cierre de Juan Cuesta.

Martín Távara saludando a John Vega en la previa del partido. - Crédito: ITEA
Martín Távara saludando a John Vega en la previa del partido. - Crédito: ITEA

El 5-0 definitivo, marcador logrado solo en el complemento, solo confirma que los ‘cerveceros’ han recuperado su versión tan armónica como arrolladora en un momento capital de la temporada. Obra absoluta, claro está, del veterano Roberto Mosquera.

De momento, Cristal ha llegado nuevamente a la cúspide de la tabla clasificatoria. Presume de 31 unidades, las mismas que tiene Sport Huancayo, aunque por diferencia de goles aparece en el primer puesto. Detrás aparece Universitario de Deportes con 30 puntos, aunque con un duelo menos.

Cierre de infarto

El Torneo Clausura 2026 se encuentra a dos jornadas de su conclusión y Cristal conserva posibilidades reales de quedarse con el título. El equipo deberá sostener su rendimiento en la recta final y, al mismo tiempo, esperar que sus principales contrincantes cedan puntos para mantener abiertas sus opciones.

El próximo desafío de los ‘celestes’ será ante ADT, en la altura de Tarma, en un partido que exigirá un esfuerzo adicional por las condiciones de la plaza y por la situación del rival, que lucha por permanecer en la categoría.

Santiago González, centenario con Sporting Cristal. Crédito: Sebastián Jamill
Santiago González, centenario con Sporting Cristal. Crédito: Sebastián Jamill

A favor de Cristal aparece un antecedente reciente en ese mismo escenario. El equipo consiguió una victoria por la mínima ante ADT en las semifinales de la Copa de la Liga, resultado que representa una referencia favorable antes de regresar a Tarma.

El cierre de la campaña se producirá frente a Cienciano, en el Rímac. Para ese compromiso, la prioridad de los ‘celestes’ será conseguir una victoria amplia que les permita sostener sus posibilidades hasta el final y permanecer a la espera de los resultados de los demás contendientes.

Temas Relacionados

Martín TávaraSporting CristalLiga 1Hernán BarcosFC Cajamarcaperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

El zaguero habló tras la victoria rosada ante Cusco FC y aseguró que el plantel porteño tiene todo para sorprender al líder en su propio estadio, pese a que él mismo no podrá estar en el campo de juego

La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

Pablo Guede a punto de ser sancionado: la Comisión Disciplinaria le abrirá expediente por el enfrentamiento con Hernán Barcos

El organismo regulador del fútbol peruano formalizará el proceso contra el entrenador de Alianza Lima en las próximas horas. El argentino tendrá tres días hábiles para presentar sus descargos y podría perderse el tramo final del Torneo Clausura 2026

Pablo Guede a punto de ser sancionado: la Comisión Disciplinaria le abrirá expediente por el enfrentamiento con Hernán Barcos

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 5-0: goles y resumen de la victoria ‘celeste’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con este resultado en el Estadio Alberto Gallardo, el equipo de Roberto Mosquera recuperó el liderato con mejor diferencia de gol que Sport Huancayo. Eso sí, debe esperar el partido pendiente entre Universitario y Sport Boys

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 5-0: goles y resumen de la victoria ‘celeste’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargado con diversos compromisos en la Liga 1, Serie A, la Champions League asiática, así como otros campeonatos

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal goleó a FC Cajamarca y recuperó el liderato del campeonato, aunque debe esperar lo que pase entre Universitario y Sport Boys, choque pendiente de la fecha 14. Así va la clasificación

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Indira Huilca: “Yo creo que Pedro Castillo ha sido procesado con serias deficiencias”

Indira Huilca: “Yo creo que Pedro Castillo ha sido procesado con serias deficiencias”

Alcalde de Tacna pierde los papeles e insulta a congresistas en reunión: “Ustedes son votos por accidente”

Keiko Fujimori sobre el combate a la criminalidad: “Ya no vamos a esperar más, vamos a hacer uso legítimo de la fuerza”

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens llama celosa a Ana Paula Consorte tras su mensaje de Halloween sobre los falsos

Rebeca Escribens llama celosa a Ana Paula Consorte tras su mensaje de Halloween sobre los falsos

Magaly Medina habla de su autoestima en televisión: "En persona, yo me miraba al espejo y yo me gustaba"

Allison Pastor deja claro que no volverá a Esto es Guerra tras lesión en el programa: “Es un proceso largo”

Monserrat Seminario confirma que vive con su nueva pareja en España y Melcochita le da su bendición: “La hace feliz”

Suhaila Jad sorprende con mensaje hacia André Carrillo y resalta episodios de infidelidad: “No te perdono las humillaciones”

DEPORTES

La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

Pablo Guede a punto de ser sancionado: la Comisión Disciplinaria le abrirá expediente por el enfrentamiento con Hernán Barcos

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 5-0: goles y resumen de la victoria ‘celeste’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada