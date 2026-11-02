Perú

Magaly Medina habla de su autoestima en televisión: "En persona, yo me miraba al espejo y yo me gustaba"

La conductora de 63 años contó que las fotos y la pantalla no reflejaban cómo se veía frente al espejo, pero su seguridad también nacía de su inteligencia, actitud y forma de comunicarse

En el set del programa Magaly TV La Firme, la presentadora Magaly Medina conversa junto a Mónica Cabrejos y Ric La Torre frente a un decorado con arreglos florales. Durante la emisión, la conductora aborda su experiencia con su imagen personal desde sus inicios en la pantalla chica, los motivos detrás de sus intervenciones estéticas y la relevancia de acudir a especialistas acreditados.
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Magaly Medina volvió a llamar la atención al hablar abiertamente sobre su apariencia física y los procedimientos estéticos a los que se ha sometido durante los últimos años. La conductora, de 63 años, aseguró que nunca se sintió fea a lo largo de su trayectoria, pese a las críticas que recibió sobre su imagen desde que comenzó a trabajar en televisión.

Durante una conversación con Mónica Cabrejos y Ric La Torre, la periodista de espectáculos recordó que, al iniciar su carrera televisiva, notó una diferencia entre cómo aparecía en las fotografías y la imagen que tenía de sí misma frente al espejo. Según explicó, esa discrepancia nunca afectó su autoestima ni la manera en que se percibía.

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La conductora aseguró que su seguridad nunca dependió de su apariencia en cámara

Medina recordó que, cuando llegó a la televisión, no estaba conforme con el resultado de algunas fotografías y sentía que en pantalla lucía desastrosa. Sin embargo, esa percepción cambiaba por completo cuando se observaba en persona. “En persona, yo me miraba al espejo y yo me gustaba, me gustaba con mis rulos”, expresó la conductora de ATV.

Según contó, su seguridad personal no dependía únicamente de sus rasgos físicos, sino también de su inteligencia, su forma de expresarse y la actitud con la que se desenvolvía ante los demás. “Yo tenía actitud ante la vida. Claro, yo siempre me consideraba muy atractiva para los hombres porque siempre he hablado bien, entonces, me sentaba en una mesa con cinco o seis hombres y todos me miraban. Me sentía inteligente y guapa”, manifestó.

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Composición de dos fotografías de Magaly Medina: una reciente con cabello lacio frente a un micrófono y otra antigua con cabello corto y ondulado
Magaly Medina aseguró que mantuvo su autoestima intacta frente a las críticas sobre su aspecto físico en la televisión.

La presentadora dejó en claro que disfrutaba de su apariencia natural, en particular de sus característicos rulos, y que se consideraba una mujer atractiva incluso en los momentos en los que las fotografías no reflejaban la imagen que ella tenía de sí misma.

Magaly Medina defendió su decisión de someterse a retoques estéticos

La conductora también abordó su postura frente a las cirugías estéticas y los procedimientos que se ha realizado para mejorar su apariencia. Medina sostuvo que no tiene motivos para ocultar estas intervenciones ni considera necesario justificarse por tomar decisiones relacionadas con su imagen personal.

La presentadora aseguró que continuará recurriendo a este tipo de procedimientos en el futuro. Según explicó, si al llegar a los 70 años todavía percibe arrugas que desea corregir, seguirá realizándose arreglos mientras su salud se lo permita.

Magaly Medina aseguró que no le convencieron los resultados que observó en Perú y defendió su decisión con total franqueza. Infobae Perú / Captura: IG

Entre las intervenciones que decidió compartir públicamente se encuentra su operación de deep plane, un procedimiento de rejuvenecimiento facial. La conductora explicó que su intención al mostrar esta experiencia fue que otras mujeres de su edad conocieran las alternativas existentes para mejorar la apariencia del rostro sin alterar sus facciones ni perder naturalidad.

Para tomar esa decisión, Medina contó que investigó previamente antes de elegir al cirujano encargado de realizarle la intervención. Su experiencia personal también le permitió poner sobre la mesa un tema que considera relevante: los riesgos de someterse a procedimientos estéticos sin acudir a profesionales debidamente capacitados.

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