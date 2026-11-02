Lluvias en Tumbes superan los 100 milímetros y dejan zonas inundadas en el norte del Perú por el fenómeno El Niño

Tumbes y Piura registraron lluvias extraordinarias, con más de 100 litros de agua por metro cuadrado en determinados puntos. Composición: Infobae

Guardar

Las intensas precipitaciones registradas en el norte del Perú provocaron inundaciones en sectores de Tumbes y elevaron el caudal de los ríos de la región. Las condiciones meteorológicas mantienen en alerta a las autoridades ante la posibilidad de nuevas lluvias durante los primeros días de noviembre.

Uno de los sectores afectados es el asentamiento humano Puerto Perú, ubicado en el distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla. De acuerdo con información difundida por la página especializada Asismet, esta zona quedó “totalmente inundada tras las fuertes lluvias” asociadas al fenómeno El Niño.

PUBLICIDAD

Los registros meteorológicos también evidencian la intensidad de las precipitaciones en distintos puntos de Tumbes. Algunas estaciones reportaron acumulados superiores a los 100 milímetros, mientras que otras zonas registraron cantidades menores, aunque igualmente significativas.

En este contexto, la jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), Grinia Avalos Roldán, informó desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) sobre la magnitud del evento y las condiciones previstas para los siguientes días.

SENAMHI reporta lluvias superiores a los 100 milímetros en Tumbes y Piura

Las aguas incrementadas por las precipitaciones afectaron viviendas próximas al cauce y dificultaron el tránsito en Zarumilla, donde las autoridades locales ya habían realizado trabajos de descolmatación en la zona. (Asismet)

Grinia Avalos Roldán explicó que Tumbes y Piura registraron precipitaciones acumuladas superiores a los 100 milímetros. Esta cantidad representa más de 100 litros de agua por metro cuadrado, una cifra que refleja la intensidad de las lluvias en ambas regiones.

PUBLICIDAD

La jefa del SENAMHI señaló que estos valores no se registraban durante octubre de los años 1987 y 1992, periodos que precedieron temporadas de máximas precipitaciones.

Durante su intervención en el COEN, calificó el episodio como extraordinario y precisó que, entre los tres eventos identificados históricamente, el actual es el de mayor intensidad.

Los registros difundidos por Asismet, con base en información oficial del SENAMHI, detallan los acumulados en cinco estaciones meteorológicas de Tumbes:

El Salto (Zarumilla): 104,1 milímetros.

Matapalo: 93,6 milímetros.

Aeropuerto de Tumbes: 73,5 milímetros.

Puerto Pizarro: 59,5 milímetros.

Rica Playa: 47 milímetros.

Aguas Verdes registra inundaciones tras las precipitaciones

El Ministerio de Defensa desplegó militares en puntos críticos de la ciudad de Tumbes ante lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. (Mindef)

Las lluvias también provocaron afectaciones en el distrito de Aguas Verdes. Según una publicación de Asismet en su cuenta de X, el asentamiento humano Puerto Perú quedó completamente inundado por las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

PUBLICIDAD

La situación en este sector se suma a los registros elevados de lluvia en la provincia de Zarumilla, donde la estación meteorológica de El Salto reportó 104,1 milímetros de acumulación.

La información difundida por Asismet permite identificar diferencias en la cantidad de agua registrada entre las localidades de Tumbes. Mientras El Salto superó los 100 milímetros, Matapalo alcanzó 93,6 milímetros y el aeropuerto de la región registró 73,5 milímetros.

Río Tumbes presentó un incremento súbito de su caudal

Otro de los efectos de las precipitaciones fue el aumento repentino del caudal del río Tumbes. Durante su exposición en el COEN, Grinia Avalos indicó que el volumen de agua del afluente se elevó como consecuencia de las lluvias intensas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la funcionaria precisó que el río ya registra un retorno hacia sus valores habituales. Este comportamiento fue mencionado como parte de la evaluación de las condiciones hidrológicas asociadas al episodio de precipitaciones extraordinarias.

La información del SENAMHI permite establecer una relación entre los acumulados registrados en la región y la respuesta del río ante el incremento de las lluvias.

¿Cuándo volverán las lluvias intensas en Tumbes y Piura?

Las precipitaciones ocasionaron acumulaciones de agua en calles y vías rurales durante la noche del domingo. Senamhi pronosticó nuevos episodios de lluvia intensa en la costa norte y otras regiones del país. Composición: Infobae

Respecto al pronóstico meteorológico, la jefa del SENAMHI informó que entre el 4 y el 5 de noviembre se espera una disminución importante de las precipitaciones en el norte del país.

No obstante, esta pausa sería temporal. Según las previsiones comunicadas por la funcionaria, entre el 5 y el 7 de noviembre se presentaría un nuevo pulso de lluvias en Tumbes y Piura.

Este escenario mantiene la atención sobre ambas regiones, debido a los acumulados superiores a los 100 milímetros registrados durante el episodio actual y las inundaciones reportadas en Aguas Verdes.

PUBLICIDAD