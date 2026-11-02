Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Día de partido! Melgar y Sport Huancayo se miden hoy, lunes 2 de noviembre, en un enfrentamiento clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026. Ambos equipos necesitan sumar de a tres: el conjunto ‘dominó’ busca mantenerse en la pelea por la cima, mientras que el ‘rojo matador’ intentará recuperar terreno y volver a ser líder del campeonato.
Así llega Sport Huancayo
Sport Huancayo llega a este duelo con la necesidad de recuperarse tras la derrota por 0-2 frente a Juan Pablo II en su última presentación, resultado que le costó el primer lugar del Torneo Clausura 2026. Pese a este tropiezo, el ‘rojo matador’ sigue en la pelea y mantiene intactas sus aspiraciones de luchar por el campeonato.
A dos puntos de Universitario, el conjunto huancaíno está obligado a ganar ante Melgar para no perderle pisada al líder. Además, estará atento a lo que ocurra en la próxima presentación del equipo crema, a la espera de que deje puntos en el camino. Así, el cuadro que dirige Richard Pellejero buscará hacerse fuerte en casa y mantenerse en la disputa por la cima en esta recta final del certamen.
Así llega Melgar
Melgar llega a este compromiso tras igualar 1-1 ante Comerciantes Unidos en la jornada anterior. Aunque jugó en Arequipa, el conjunto ‘dominó’ no pudo hacerse fuerte en casa y terminó cediendo puntos, en un encuentro que se le complicó desde los primeros minutos por la expulsión de Horacio Orzán.
Ahora, el equipo arequipeño buscará recuperar terreno en su visita a Huancayo. Su objetivo es mantenerse en la lucha por el primer lugar del Torneo Clausura y, al mismo tiempo, consolidar su posición entre los tres primeros de la tabla acumulada. Actualmente, los ‘rojinegros’ ocupan el tercer puesto y necesitan sumar para afianzarse en ese podio anual.
Melgar vs Sport Huancayo: posibles alineaciones
- Sport Huancayo Angel Zamudio; Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Jimmy Valoyes, Jeremy Rostaing; Aldo Quinonez, Diego Carabaño; Piero Magallanes, Nahuel Luján, Javier Sanguinetti; Daniel Porozo.
- Melgar: Jorge Cabezudo; Matías Lazo; Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas; Walter Tandazo, Kevin Minda; Cristian Bordacahar, Nicolás Quagliata, Lautaro Guzmán; Jhonny Vidales.
Melgar vs Sport Huancayo: canal TV del partido
La transmisión del encuentro entre Melgar y Sport Huancayo estará a cargo de L1MAX, señal oficial de la Liga 1. Los aficionados podrán seguir el partido a través de los distintos operadores de televisión que incluyan este canal en su programación, así como mediante la plataforma de streaming L1 Play, que requiere una suscripción.
Asimismo, en Infobae Perú ofreceremos una cobertura minuto a minuto de este compromiso. A través de nuestra página web podrás seguir todas las incidencias, conocer el resultado y acceder al resumen del partido, además de consultar la tabla de posiciones actualizada del Torneo Clausura y de la clasificación acumulada.
Melgar vs Sport Huancayo: horario del partido
El enfrentamiento entre Melgar y Sport Huancayo se jugará este lunes 2 de noviembre, a partir de las 11:00 horas de Perú, de acuerdo a la programación oficial de la Liga 1. El compromiso tendrá como escenario el Estadio IPD Huancayo, donde el ‘rojo matador’ buscará aprovechar su localía para conseguir tres puntos importantes para sus aspiraciones frente a un rival que también necesita sumar para alcanzar sus objetivos.
Un duelo importantísimo en Huancayo
La recta final del Torneo Clausura 2026 entra en una etapa decisiva y la lucha por el primer lugar continúa muy ajustada. En ese contexto, el enfrentamiento entre Melgar y Sport Huancayo, correspondiente a la fecha 15, concentra la atención por su importancia para las aspiraciones de ambos equipos y las posibles repercusiones que tendrá en la clasificación del campeonato. La expectativa está a tope.