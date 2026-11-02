Melgar vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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Carlos Zambrano se involucra en la polémica entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Yo sé la realidad” El zaguero de Sport Boys habló sobre el episodio que protagonizaron su excompañero y su antiguo entrenador, y dejó entrever que conoce detalles de lo ocurrido

Expresidente de CONAR aseguró que Gianluca Lapadula debió ser expulsado en Universitario vs Atlético Grau: “Juego brusco grave” Winston Reátegui se refirió a una polémica acción que pasó desapercibida en el encuentro entre ‘cremas’ y ‘albos’, pero que sucedió cuando estaba 1-1

Christian Ramos lanzó picante comentario sobre Sporting Cristal tras triunfo ante Alianza Lima: “Celebran como si hubieran campeonado” La ‘Sombra’ se refirió a la victoria de los ‘cerveceros’ sobre los ‘íntimos’ y al festejo de Hernán Barcos con el Extremo Celeste al término del partido

El sincero sentir de Mr Peet sobre Hernán Barcos tras conflicto con Pablo Guede: “Puede hacer lo que le dé la gana” El periodista deportivo se refirió a la polémica entre el ‘Pirata’ y el DT argentino durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, y le dejó un mensaje al entrenador