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Richard Pellejero, motivado para lograr un hito en la Liga 1 2026: “Sport Huancayo está enfocado en conseguir algo importante”

El entrenador uruguayo sostiene que el pleno de victorias en el Torneo Clausura (7) permite que el grupo se aferre a un sueño. “El grupo está en la historia del club”, sostuvo

Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo que repotenció al grupo hasta llevarlo a la cima del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo que repotenció al grupo hasta llevarlo a la cima del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
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Richard Pellejero está preparado para otro reto en el Torneo Clausura 2026. Aunque Sport Huancayo ha tenido escaso tiempo de recuperación, tras su última aparición goleando a Alianza Atlético, el entrenador asegura que su elenco se encuentra en óptimas condiciones de cara al choque contra Juan Pablo II College, en Chongoyape.

Tuvimos poco descanso, pero veo bien al equipo y compenetrado. Sin duda va a ser un partido duro y difícil, pero creo plenamente en el grupo que tengo”, dijo el uruguayo.

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Richard Pellejero atraviesa su segundo periplo como entrenador de Sport Huancayo. - Crédito: Difusión
Richard Pellejero atraviesa su segundo periplo como entrenador de Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

Pellejero, por otro lado, ha reconocido que “cuesta” sostener la impecable dinámica del Sport Huancayo, representada en siete triunfos al hilo, sobre todo porque “tenemos un plantel corto, pero lo importante es que se hayan recuperado bien, que lleguemos de la mejor manera y podamos hacer un gran partido”.

Con respecto a esa espléndida buena racha, que ha catapultado a los suyos al primer lugar de la tabla clasificatoria, el estratega indicó que “el tema de los triunfos consecutivos da un golpe anímico, porque creo que este grupo está en la historia del club, y estos muchachos quieren conseguir algo importante”.

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Richard Pellejero puede atribuirse la responsabilidad de la reconversión del Sport Huancayo. Desde su llegada ordenó al equipo, lo revitalizó en cada una de sus demarcaciones e insufló de carácter para ir a luchar a cualquier plaza.

Con el uruguayo, el club huancaíno ha encontrado una extraordinaria regularidad que lo ha transformado en un animador absoluto en la segunda parte de la Liga 1 2026.

Sport Huancayo – Joel Pinto – Liga 1 – VAR – Perú – deportes – 22 octubre
Sport Huancayo enlaza siete triunfos al hilo en el Torneo Clausura 2026. - Crédito: ITEA

Liderazgo imprevisto

Mientras había una atención concentrada por el crecimiento del Deportivo Garcilaso, el alza de Sporting Cristal, la reforma de Universitario de Deportes y la irregularidad de FBC Melgar, el modesto Sport Huancayo iba abriéndose camino en el Torneo Clausura 2026 con un rendimiento resolutivo, que luego pasó a ser aplastante y permitió una marcha increíble.

Con un total de siete partidos consecutivos a puro triunfo —plasmados en 21 puntos cosechados a lo largo de más de un mes y medio de competencia— el elenco encabezado por Richard Pellejero se convirtió en más que una revelación, se volvió en el líder incontestable del Clausura.

La confirmación de la llegada a la cima, y en solitario, se dio en la apabullante goleada 4-1 contra Alianza Atlético, en La Incontrastable. Aquel golpe a la mesa ha provocado el éxtasis de toda la ciudad de Huancayo, que se aferra a la ilusión de una coronación.

Lo conseguido, de momento, toma una real dimensión en la interna del ‘rojo matador, dado que a inicios de año se luchó para zafar de los últimos lugares, con el fantasma del descenso sobre la espalda; además, lo hecho se viene logrando con un plantel muy reducido y sin mayores jerarcas.

Sport Huancayo aparece como el único puntero del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Sport Huancayo aparece como el único puntero del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Aquellos que han tomado la responsabilidad de guiar al éxito a Sport Huancayo han sido los argentinos Javier Sanguinetti y Nahuel Luján, pero sobre todo el joven Piero Magallanes, cuyo crecimiento le ha valido para ser nominado por primera vez a la selección peruana en la etapa de Mano Menezes.

Para que el sueño no se desvanezca, los huancaínos deberán afrontar con rigor y pundonor los últimos cuatro exámenes de altura: Juan Pablo II College, FBC Melgar, Cienciano y Universitario de Deportes.

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