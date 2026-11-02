Puerto Perú, la cara más dramática de la emergencia en Tumbes: asentamiento quedó sumergido por las lluvias

Las precipitaciones dejaron acumulados de hasta 104,1 milímetros en Zarumilla y anegaron calles y viviendas en distintos puntos de Tumbes. El Ejército desplegó motobombas en las zonas afectadas

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El asentamiento Puerto Perú, ubicado en el distrito de Aguas Verdes, en la región Tumbes, quedó completamente inundado tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, en una nueva muestra de los efectos de las precipitaciones que afectan al norte del país.

Imágenes difundidas por la plataforma especializada en meteorología Asismet muestran calles y viviendas cubiertas de agua en Zarumilla. El agua turbia cubre las vías y alcanza desde la cintura hasta el pecho de varias personas.

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Según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), los mayores acumulados de lluvia se registraron en El Salto, en Zarumilla, con 104,1 milímetros; Matapalo, con 93,6; el aeropuerto de Tumbes, con 73,5; Puerto Pizarro, con 59,5, y Rica Playa, con 47 milímetros.

En el aeropuerto de Tumbes se reportaron 21,5 milímetros de precipitación en apenas una hora, mientras las lluvias continuaban. Este volumen de agua en un periodo tan corto incrementó la acumulación en calles y otras zonas urbanas.

El agua alcanzó hasta el pecho de los pobladores: imágenes difundidas por Asismet muestran calles y viviendas anegadas, con personas que deben desplazarse entre aguas turbias que llegan desde la cintura hasta el pecho

Ante la emergencia, el Ministerio de Defensa desplegó efectivos de la Primera Brigada de Infantería del Ejército en distintos puntos críticos de la región norteña, donde utilizaron motobombas para evacuar el agua acumulada y reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

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Las intervenciones se concentraron en el parque El Beso, la avenida Arica y el cruce de las avenidas Tumbes y La Marina. El titular de la cartera, Rafael Belaunde, llegó a la zona para supervisar las labores ante los efectos asociados a El Niño.

Este fenómeno, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical, tendrá una magnitud extraordinaria en las costas de Perú hasta febrero de 2027, cuando comenzará a debilitarse progresivamente hasta mediados de ese año, según advirtió el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen) en su último informe.

La magnitud del episodio podría superar incluso la de los eventos registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017, una previsión que responde, entre otros factores, a que la temperatura del Pacífico Este Tropical se encuentra aproximadamente cinco grados centígrados por encima de sus valores habituales para esta época del año. El fenómeno no tiene una periodicidad fija y su intensidad puede variar entre episodios.

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El Ministerio de Defensa desplegó militares en puntos críticos de la ciudad de Tumbes ante lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. (Mindef)

El Enfen señaló que las lluvias asociadas a este evento se incrementarán durante lo que resta de 2026 y se mantendrán por encima de los promedios habituales en varias regiones del país. Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, las precipitaciones serían superiores a lo normal en la costa norte, la costa central, la sierra occidental y la sierra central occidental, con episodios de moderada a fuerte intensidad que podrían provocar inundaciones y desbordes.

En cambio, en la sierra suroriental, la sierra centrooriental y la Amazonía se esperan precipitaciones dentro de los valores normales o inferiores a estos. El déficit sería más pronunciado en el entorno del lago Titicaca, en el sur del país, donde se prevén lluvias por debajo de lo habitual.

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Para los primeros meses de 2027, el organismo anticipa que las precipitaciones continuarán por encima de lo normal en la costa norte y central, así como en la sierra norte occidental. En la costa norte, además, se presentarían con mayor frecuencia e intensidad. Por el contrario, en la sierra suroriental, la sierra centrooriental y la Amazonía central y sur se esperan lluvias normales o inferiores a los promedios históricos.