Alcalde de Tacna pierde los papeles e insulta a congresistas en reunión: “Ustedes son votos por accidente”

El alcalde de Tacna, Pascual Güisa, protagonizó un enfrentamiento verbal con la senadora Juana Ticona y los diputados Juan Cabrera y Svieta Fernández durante una fiscalización al proyecto del mercado Fundo Chololo

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El alcalde de Tacna, Pascual Güisa, protagonizó este lunes un enfrentamiento verbal con la senadora Juana Ticona y los diputados Juan Cabrera y Svieta Fernández, a quienes descalificó por su votación electoral durante una reunión para fiscalizar el proyecto de un mercado en el Fundo Chololo.

La autoridad, que dejará el cargo próximamente, llegó a comparar su representatividad política con la de los parlamentarios y lanzó frases ofensivas contra la comitiva. “Ustedes son votos por accidente”, gritó a los representantes de la comitiva, que acudieron acompañados por funcionarios de la Contraloría para inspeccionar las presuntas irregularidades detectadas en la aprobación del proyecto.

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El alcalde también cuestionó la cantidad de votos obtenidos por Ticona (Obras) y Fernández (Juntos por el Perú), y aseguró que su respaldo electoral era superior. “La representación que yo tengo es diez veces lo que usted tiene”, espetó.

El intercambio subió de tono cuando Cabrera (Obras) intervino para defender a Fernández y cuestionó que el alcalde no respetara la investidura parlamentaria. Güisa respondió que la autoridad municipal también merecía respeto y reivindicó su elección popular.

Güisa cuestionó la representación electoral de los parlamentarios, los llamó “votos por accidente” y afirmó que su respaldo en las urnas era superior

Durante la discusión, una de las integrantes de la comitiva calificó al alcalde de “dictador”, mientras este continuaba reprochando las intervenciones de los parlamentarios. “Esa es la gente que traen los congresistas”, respondió, visiblemente alterado, en medio de los reclamos y llamados a mantener la calma.

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El proyecto del Mercado Mayorista y Minorista Fundo Chololo contempla la construcción de 1.116 puestos comerciales en un terreno de 11,86 hectáreas, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

La comuna sostiene que el expediente cumple con la normativa y el cronograma establecido. El terreno fue restituido recientemente a favor de la comuna por el Gobierno Regional, que fijó el 24 de enero de 2028 como plazo máximo para ejecutar la obra.

Según la municipalidad, el futuro centro de abastos contará con servicios de agua, desagüe, energía eléctrica y sistemas de salubridad. También permitirá el tránsito de más de 300 camiones de alto tonelaje y albergará a comerciantes mayoristas y minoristas.

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El Mercado Mayorista y Minorista Fundo Chololo prevé 1.116 puestos comerciales en un terreno de 11,86 hectáreas, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada

Sin embargo, el proyecto enfrenta cuestionamientos por su proceso de aprobación. El órgano de control advirtió que el concejo provincial habría aprobado tres acuerdos relacionados con la iniciativa sin alcanzar los ocho votos exigidos. Las votaciones registraron cinco, seis y siete adhesiones, respectivamente.

El organismo de control también alertó sobre posibles irregularidades en el procedimiento, que involucra al Consorcio San Pedro, integrado por 13 personas.

En las elecciones municipales del 4 de octubre, Niel Zavala Meza, de Alianza para el Progreso (APP), fue elegido próximo alcalde de Tacna y asumirá el cargo en enero de 2027, en reemplazo de Güisa, para el período 2027-2030.

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Según los resultados al 100 % de la ONPE, obtuvo 53.925 votos, equivalentes al 28,03 % de los votos válidos. En segundo lugar quedó Edgar Concori Coaquira, de Ahora Nación, con el 22,26 % (42.819 votos)