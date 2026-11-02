Perú

Allison Pastor deja claro que no volverá a Esto es Guerra tras lesión en el programa: “Es un proceso largo”

La esposa de Erick Elera habló de su proceso de recuperación tras ser operada por una lesión en el programa y los planes que tienes para el siguiente

Composición de dos fotos de Allison Pastor: sonríe con camiseta blanca a la izquierda y levanta el pulgar desde una camilla a la derecha
Allison Pastor comparte una fotografía desde un centro médico tras sufrir una lesión durante su participación en el programa televisivo Esto es Guerra.
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Allison Pastor no volverá a Esto es Guerra. La esposa de Erick Elera confirmó que su salida del programa será definitiva, luego de la lesión que sufrió durante su participación y la operación a la que fue sometida.

La modelo explicó que su recuperación aún requiere cuidados y que las competencias físicas del reality ya no encajan con las indicaciones médicas que debe seguir. Tras casi tres meses desde la intervención, considera que es momento de priorizar su salud y encaminarse hacia otros espacios profesionales.

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“Actualmente me sigo recuperando de mi lesión, ya voy a cumplir tres meses de operada, es un proceso largo y he decidido ya no regresar a ‘Esto es guerra’ por los cuidados que debo tener, más aún después de una cirugía y hay mucha exigencia en las competencias físicas”, manifestó.
Allison Pastor responde a usuaria que criticó su relación con Erick Elera.
Allison Pastor responde a usuaria que criticó su relación con Erick Elera.

Con esa decisión, Pastor pone punto final a su etapa en los realities de competencia. Su paso por el espacio de América Televisión estuvo marcado por enfrentamientos en pantalla, exigencias deportivas y una lesión que cambió sus planes.

La también empresaria sostuvo que las jornadas dentro del programa demandaban un rendimiento que, por ahora, no puede asumir. La prioridad será completar el proceso de recuperación antes de evaluar cualquier propuesta que implique actividad física intensa.

Durante su presencia en el reality, una de las rivalidades más comentadas fue la que mantuvo con Rosángela Espinoza. Ambas protagonizaron varios cruces, tanto en las competencias como durante las secuencias de convivencia y debate en el set.

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Al ser consultada por esos episodios, Allison reaccionó entre risas y dejó una crítica a su excompañera. “Para qué me la mencionan, no la invoquen”, respondió antes de recordar algunos videos de sus discusiones que todavía aparecen en redes sociales.

Allison Pastor fue operada tras sufrir accidente en 'EEG'.
Allison Pastor fue operada tras sufrir accidente en 'EEG'.

“A veces, cuando chequeo las redes, me salen videos de sus discusiones en el programa y digo: ‘Ya está bien grandecita para estas cosas, ya debería cambiar’. Qué pena, la verdad. No tiene nada más que hacer que estar peleándose. Le deseo lo mejor”, agregó.

La modelo no precisó si volvió a tener contacto con Espinoza tras su salida del espacio televisivo. Sus declaraciones, de todos modos, dejan en claro que no prevé retomar aquella dinámica de enfrentamientos que mantuvo durante su participación en el reality.

Allison Pastor prepara su ingreso a la actuación en 2027

Alejada de las pruebas de fuerza y velocidad, Allison Pastor decidió enfocarse en una nueva meta: la actuación. La figura televisiva contó que se encuentra en formación y que espera dar sus primeros pasos en esta faceta profesional a partir de 2027.

Pastor indicó que se inscribió en el taller de Michelle Alexander, productora vinculada a diversas ficciones de la televisión peruana. La decisión cuenta con el respaldo de Erick Elera, quien la alentó a iniciar las clases.

Estoy estudiando actuación en el taller de Michelle Alexander, me inscribí como cualquier persona. Erick me apoya en todo, fue el primero que me animó”, señaló sobre el giro que busca dar a su carrera.

Pink Power Gym by Allison Pastor. (Instagram)
Pink Power Gym by Allison Pastor. (Instagram)

La esposa del actor de Al fondo hay sitio explicó que concluirá el taller en diciembre. Su proyección es aprovechar el aprendizaje adquirido para participar en nuevos proyectos durante el siguiente año.

“En diciembre termino el taller y para el 2027 ya estaré dando sorpresas”, adelantó. También se refirió a la posibilidad de asumir escenas románticas si recibe una oportunidad en una producción de ficción.

Pastor aseguró que Elera no ha puesto reparos frente a ese escenario. “Me ha dicho que no se pondrá celoso si existen escenas de besos”, afirmó.

Con la recuperación física aún en curso, la modelo apunta a cerrar definitivamente el capítulo de Esto es Guerra y a preparar su ingreso a la actuación durante 2027.

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