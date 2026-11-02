Perú Deportes

Martín Távara tras la goleada de Sporting Cristal ante FC Cajamarca: “Nos estamos jugando cosas muy importantes”

El volante admitió que el triunfo ante los cajamarquinos costó más de lo esperado, pero defendió la madurez del grupo para no ceder ante la presión y enfocarse en ganar partido a partido hasta el final del torneo

Martín Távara – Sporting Cristal – FC Cajamarca – Liga 1 – Perú – deportes - 2 noviembre
El mediocampista celeste fue elegido mejor jugador del partido tras el triunfo ante FC Cajamarca y habló sobre el estado anímico del plantel, el duelo ante ADT y su rol desde el banco de suplentes. (Liga 1)
Guardar

Martín Távara reconoció que Sporting Cristal sufrió más de lo previsto ante FC Cajamarca, aunque destacó la solidez mental del grupo para cerrar un triunfo que mantiene vivo al equipo en la pelea por el título del Torneo Clausura.

El volante fue distinguido como el jugador del partido y atendió a los medios al término del encuentro con un mensaje claro: la consigna es partido a partido, sin mirar de reojo a los rivales.

PUBLICIDAD

La lectura del partido y el estado del equipo

Martín Távara – Sporting Cristal – FC Cajamarca – Liga 1 – Perú – deportes - 2 noviembre
El resultado terminó reflejando una diferencia que no fue sencilla de construir en el campo. Távara reconoció que el rival complicó a los celestes con su orden defensivo, aunque valoró la paciencia del equipo para conseguir la victoria (Liga 1)

El compromiso ante FC Cajamarca no resultó tan cómodo como el marcador final podría sugerir. El conjunto visitante llegó al estadio con un planteamiento defensivo ordenado y buscó hacerse daño en los contragolpes, lo que forzó a los rimenses a trabajar más de la cuenta para abrir el resultado.

Távara fue directo al evaluar el desarrollo del juego. “Hoy se sufrió más de lo que esperábamos”, admitió el mediocampista. “Respetando al rival, creo que se vino a defender muy bien y en contra un poco nos complicó”, agregó. Sin embargo, el volante subrayó que el plantel nunca perdió la compostura ni cayó en la desesperación: “Estamos muy fuertes de cabeza. Sabíamos qué cosas nos jugábamos y que teníamos que ganarlo hoy”.

PUBLICIDAD

Esa fortaleza anímica, según el propio jugador, es el resultado de un proceso que no arrancó de la mejor manera. Sporting Cristal atravesó un inicio de temporada irregular que generó dudas externas, pero el grupo nunca dejó de creer en sus posibilidades. “Los que estuvieron en nuestro barco siempre supieron que teníamos grandes jugadores”, señaló Távara, en referencia a quienes sostuvieron la confianza en el proyecto cuando los resultados no acompañaban.

El mediocampista también describió cómo el equipo procesó los momentos de mayor tensión durante el encuentro. “No era desesperarnos. De repente se vienen a la mente muchos partidos donde no entraba la pelota y lo sufríamos demasiado”, recordó. La diferencia, dijo, estuvo en la capacidad del grupo para mantenerse sereno y esperar el momento: “Mira cómo terminó el resultado y creo que la gente se va contenta”.

El foco puesto en ADT y la recta final del torneo

Martín Távara – Sporting Cristal – FC Cajamarca – Liga 1 – Perú – deportes - 2 noviembre
El equipo rimense afrontará una nueva prueba en la recta final del Clausura, esta vez frente a un ADT que necesita puntos para alejarse del descenso. Távara pidió mantener la concentración y no anticiparse a los resultados (Liga 1)

Con el triunfo ante FC Cajamarca en el bolsillo, la mirada de Sporting Cristal ya apunta a la próxima fecha, donde deberá visitar a ADT, un rival que atraviesa una situación límite en la tabla y que necesita sumar para conservar la categoría. Ese contexto convierte el duelo en un partido de alto voltaje por razones opuestas para cada bando.

Távara, sin embargo, prefirió no cargar el encuentro de más significado del necesario. La consigna interna, según explicó, quedó definida desde los entrenamientos de la semana: concentrarse en el siguiente paso sin perder energía en variables que el plantel no puede controlar.

“Vamos a ir paso a paso. Lo conversamos mucho en la semana”, afirmó el volante. Y añadió: “No estamos jugando cosas muy importantes”, en alusión a la necesidad de no sobredimensionar la presión del momento y mantener la cabeza fría ante cada partido que resta.

Sobre el manejo de la ansiedad en la recta final, Távara fue explícito: el equipo no tiene previsto distraerse con los resultados ajenos. “Estamos pensando en lo que tenemos que hacer cada fin de semana, porque si logramos ganar todos los partidos, el hincha se va a sentir contento”, sostuvo. La lógica es simple: si Cristal gana los suyos, los números se encargarán solos.

La competencia interna y el rol desde el banco

Martín Távara – Sporting Cristal – FC Cajamarca – Liga 1 – Perú – deportes - 2 noviembre
La disputa por un lugar en el once celeste no representa un problema para Távara, sino una muestra del nivel que existe en el plantel. El mediocampista sostuvo que cada futbolista debe estar preparado para responder cuando reciba una oportunidad (Liga 1)

Uno de los puntos más comentados en torno a Távara en las últimas semanas es su pérdida de lugar en el once inicial. El mediocampista, que en otras etapas del año fue titular indiscutido, ahora alterna entre el banco y el campo, aunque cada vez que ingresa deja una marca. Este partido fue un ejemplo: entró desde el banco y terminó como el mejor jugador del encuentro.

Lejos de incomodarse con el tema, el volante lo abordó con naturalidad y sin rodeos. Para él, la situación refleja el buen nivel que hay dentro del plantel y no un retroceso personal.

“Es muy lindo cuando tienes competencia sana. Hoy en día en Cristal hay muchos jugadores muy buenos y respetamos lo que se está dando”, expresó Távara. El mediocampista explicó que su postura cuando no es titular es la de apoyar a quienes sí arrancan: “Si hoy el equipo funciona con un jugador, vamos a aplaudirlo, porque cuando te toca tienes que demostrar que estás muy bien”.

Esa actitud, lejos de ser retórica, encontró respaldo concreto este sábado en el campo de juego.

Temas Relacionados

Martín TávaraSporting CristalFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Richard Pellejero indica que “los muchachos están ilusionados” con hacer historia en Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026

El estratega uruguayo ha quedado muy orgulloso por la manera en cómo el ‘rojo matador’ sacó adelante un partido espeso contra un oponente directo como FBC Melgar con anotaciones de última hora

Richard Pellejero indica que “los muchachos están ilusionados” con hacer historia en Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026

Gol de Martín Távara, tras precisa asistencia de Hernán Barcos, para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs FC Cajamarca en Torneo Clausura 2026

Los ‘rimenses’ se hartaron de incomodar el área visitante y transformaron el asedio en una anotación a partir de la implicancia del ‘Pirata’. El 1-0 fue obra del mediocentro de zurda prolija

Gol de Martín Távara, tras precisa asistencia de Hernán Barcos, para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs FC Cajamarca en Torneo Clausura 2026

La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

El zaguero habló tras la victoria rosada ante Cusco FC y aseguró que el plantel porteño tiene todo para sorprender al líder en su propio estadio, pese a que él mismo no podrá estar en el campo de juego

La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

Pablo Guede a punto de ser sancionado: la Comisión Disciplinaria le abrirá expediente por el enfrentamiento con Hernán Barcos

El organismo regulador del fútbol peruano formalizará el proceso contra el entrenador de Alianza Lima en las próximas horas. El argentino tendrá tres días hábiles para presentar sus descargos y podría perderse el tramo final del Torneo Clausura 2026

Pablo Guede a punto de ser sancionado: la Comisión Disciplinaria le abrirá expediente por el enfrentamiento con Hernán Barcos

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 5-0: goles y resumen de la victoria ‘celeste’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Con este resultado en el Estadio Alberto Gallardo, el equipo de Roberto Mosquera recuperó el liderato con mejor diferencia de gol que Sport Huancayo. Eso sí, debe esperar el partido pendiente entre Universitario y Sport Boys

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 5-0: goles y resumen de la victoria ‘celeste’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Indira Huilca: “Yo creo que Pedro Castillo ha sido procesado con serias deficiencias”

Alcalde de Tacna pierde los papeles e insulta a congresistas en reunión: “Ustedes son votos por accidente”

Keiko Fujimori sobre el combate a la criminalidad: “Ya no vamos a esperar más, vamos a hacer uso legítimo de la fuerza”

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams le dedica un emotivo mensaje a Perú: "Ustedes me hicieron sentir que soy alguien"

Robbie Williams le dedica un emotivo mensaje a Perú: "Ustedes me hicieron sentir que soy alguien"

Rebeca Escribens llama celosa a Ana Paula Consorte tras su mensaje de Halloween sobre los falsos

Magaly Medina habla de su autoestima en televisión: "En persona, yo me miraba al espejo y yo me gustaba"

Allison Pastor deja claro que no volverá a Esto es Guerra tras lesión en el programa: “Es un proceso largo”

Monserrat Seminario confirma que vive con su nueva pareja en España y Melcochita le da su bendición: “La hace feliz”

DEPORTES

Richard Pellejero indica que “los muchachos están ilusionados” con hacer historia en Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026

Richard Pellejero indica que “los muchachos están ilusionados” con hacer historia en Sport Huancayo en el Torneo Clausura 2026

Gol de Martín Távara, tras precisa asistencia de Hernán Barcos, para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs FC Cajamarca en Torneo Clausura 2026

La firme advertencia de Gustavo Dulanto en la previa de Universitario vs Sport Boys: “El miércoles damos el batacazo”

Pablo Guede a punto de ser sancionado: la Comisión Disciplinaria le abrirá expediente por el enfrentamiento con Hernán Barcos

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 5-0: goles y resumen de la victoria ‘celeste’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026