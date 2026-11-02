Martín Távara tras la goleada de Sporting Cristal ante FC Cajamarca: “Nos estamos jugando cosas muy importantes”

El mediocampista celeste fue elegido mejor jugador del partido tras el triunfo ante FC Cajamarca y habló sobre el estado anímico del plantel, el duelo ante ADT y su rol desde el banco de suplentes. (Liga 1)

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Martín Távara reconoció que Sporting Cristal sufrió más de lo previsto ante FC Cajamarca, aunque destacó la solidez mental del grupo para cerrar un triunfo que mantiene vivo al equipo en la pelea por el título del Torneo Clausura.

El volante fue distinguido como el jugador del partido y atendió a los medios al término del encuentro con un mensaje claro: la consigna es partido a partido, sin mirar de reojo a los rivales.

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La lectura del partido y el estado del equipo

El resultado terminó reflejando una diferencia que no fue sencilla de construir en el campo. Távara reconoció que el rival complicó a los celestes con su orden defensivo, aunque valoró la paciencia del equipo para conseguir la victoria (Liga 1)

El compromiso ante FC Cajamarca no resultó tan cómodo como el marcador final podría sugerir. El conjunto visitante llegó al estadio con un planteamiento defensivo ordenado y buscó hacerse daño en los contragolpes, lo que forzó a los rimenses a trabajar más de la cuenta para abrir el resultado.

Távara fue directo al evaluar el desarrollo del juego. “Hoy se sufrió más de lo que esperábamos”, admitió el mediocampista. “Respetando al rival, creo que se vino a defender muy bien y en contra un poco nos complicó”, agregó. Sin embargo, el volante subrayó que el plantel nunca perdió la compostura ni cayó en la desesperación: “Estamos muy fuertes de cabeza. Sabíamos qué cosas nos jugábamos y que teníamos que ganarlo hoy”.

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Esa fortaleza anímica, según el propio jugador, es el resultado de un proceso que no arrancó de la mejor manera. Sporting Cristal atravesó un inicio de temporada irregular que generó dudas externas, pero el grupo nunca dejó de creer en sus posibilidades. “Los que estuvieron en nuestro barco siempre supieron que teníamos grandes jugadores”, señaló Távara, en referencia a quienes sostuvieron la confianza en el proyecto cuando los resultados no acompañaban.

El mediocampista también describió cómo el equipo procesó los momentos de mayor tensión durante el encuentro. “No era desesperarnos. De repente se vienen a la mente muchos partidos donde no entraba la pelota y lo sufríamos demasiado”, recordó. La diferencia, dijo, estuvo en la capacidad del grupo para mantenerse sereno y esperar el momento: “Mira cómo terminó el resultado y creo que la gente se va contenta”.

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El foco puesto en ADT y la recta final del torneo

El equipo rimense afrontará una nueva prueba en la recta final del Clausura, esta vez frente a un ADT que necesita puntos para alejarse del descenso. Távara pidió mantener la concentración y no anticiparse a los resultados (Liga 1)

Con el triunfo ante FC Cajamarca en el bolsillo, la mirada de Sporting Cristal ya apunta a la próxima fecha, donde deberá visitar a ADT, un rival que atraviesa una situación límite en la tabla y que necesita sumar para conservar la categoría. Ese contexto convierte el duelo en un partido de alto voltaje por razones opuestas para cada bando.

Távara, sin embargo, prefirió no cargar el encuentro de más significado del necesario. La consigna interna, según explicó, quedó definida desde los entrenamientos de la semana: concentrarse en el siguiente paso sin perder energía en variables que el plantel no puede controlar.

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“Vamos a ir paso a paso. Lo conversamos mucho en la semana”, afirmó el volante. Y añadió: “No estamos jugando cosas muy importantes”, en alusión a la necesidad de no sobredimensionar la presión del momento y mantener la cabeza fría ante cada partido que resta.

Sobre el manejo de la ansiedad en la recta final, Távara fue explícito: el equipo no tiene previsto distraerse con los resultados ajenos. “Estamos pensando en lo que tenemos que hacer cada fin de semana, porque si logramos ganar todos los partidos, el hincha se va a sentir contento”, sostuvo. La lógica es simple: si Cristal gana los suyos, los números se encargarán solos.

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La competencia interna y el rol desde el banco

La disputa por un lugar en el once celeste no representa un problema para Távara, sino una muestra del nivel que existe en el plantel. El mediocampista sostuvo que cada futbolista debe estar preparado para responder cuando reciba una oportunidad (Liga 1)

Uno de los puntos más comentados en torno a Távara en las últimas semanas es su pérdida de lugar en el once inicial. El mediocampista, que en otras etapas del año fue titular indiscutido, ahora alterna entre el banco y el campo, aunque cada vez que ingresa deja una marca. Este partido fue un ejemplo: entró desde el banco y terminó como el mejor jugador del encuentro.

Lejos de incomodarse con el tema, el volante lo abordó con naturalidad y sin rodeos. Para él, la situación refleja el buen nivel que hay dentro del plantel y no un retroceso personal.

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“Es muy lindo cuando tienes competencia sana. Hoy en día en Cristal hay muchos jugadores muy buenos y respetamos lo que se está dando”, expresó Távara. El mediocampista explicó que su postura cuando no es titular es la de apoyar a quienes sí arrancan: “Si hoy el equipo funciona con un jugador, vamos a aplaudirlo, porque cuando te toca tienes que demostrar que estás muy bien”.

Esa actitud, lejos de ser retórica, encontró respaldo concreto este sábado en el campo de juego.