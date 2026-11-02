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Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sin Yoshimar Yotún, el equipo ‘rimense’ tiene la obligación de ganarle al cuadro ‘azul y oro’ para mantenerse en la lucha por el campeonato. Sigue las incidencias del compromiso

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07:51 hsHoy

Sporting Cristal y FC Cajamarca se verán las caras hoy, lunes 2 de noviembre, en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cuadro ‘cervecero’ buscará sostener su avance en la parte alta de la tabla, mientras que el conjunto cajamarquino necesita sumar fuera de casa para evitar complicarse con el descenso.

07:51 hsHoy

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal viene de imponerse en casa por 3-2 ante Alianza Lima en la jornada anterior, un resultado que lo dejó con un impulso anímico para afrontar el tramo final del Torneo Clausura.

El conjunto dirigido por Roberto Mosquera tendrá que modificar su alternativa para el mediocampo. Yoshimar Yotún no podrá jugar por suspensión, de ahí que Martín Távara podría reemplazarlo en el once titular. Se le suman otras ausencias como Ian Wisdom, Christofer Gonzales y Renato Solís.

El cuadro 'celestes' ganó de manera agónica 3-2 a los 'blanquimorados' en el Gallardo - Crédito: L1MAX.
07:51 hsHoy

¿Cómo llega FC Cajamarca?

FC Cajamarca llegará después de una nueva caída. El 1-3 frente a UTC fue su último resultado en el Torneo Clausura y extendió una racha adversa de cinco partidos sin ganar que condiciona su estancia en la Liga 1, estando a dos puntos de la zona de descenso.

El cuadro ‘azul y oro’ no contará con Paulo Goyoneche, quien fue expulsado ante el ‘gavilán del norte’ y deberá cumplir la sanción en el encuentro de Lima. Esto condiciona al técnico Santiago Acasiete para reajustar su equipo e intentar dar la sorpresa.

Entre los jugadores destacados de la escuadra cajamarquina se encuentran Brandon Palacios (ocho goles y tres asistencias) y Mauricio Arrasco (siete goles y cinco asistencias), quienes pese al complicado presente colectivo, han sabido brillar con luz propia.

FC Cajamarca es uno de los equipos comprometidos con la zona de descenso, por lo que cada punto vale oro. - créditos: Liga 1
FC Cajamarca es uno de los equipos comprometidos con la zona de descenso, por lo que cada punto vale oro. - créditos: Liga 1
07:51 hsHoy

Último enfrentamiento

La única vez que Sporting Cristal y FC Cajamarca se enfrentaron ocurrió el 15 de mayo del presente año, en el marco de la jornada 15 del Torneo Apertura. El estadio Héroes de San Ramón fue testigo de la contundente victoria del conjunto ‘azul y oro’ por 3-1 con los goles de Hernán Barcos, Jonathan Betancourt y Sebastien Pineau. Yoshimar Yotún anotó para los ‘celestes’.

Resumen completo de la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal por la Fecha 15. Mira todos los goles y las jugadas más destacadas de una remontada que complica las aspiraciones del equipo celeste.
07:51 hsHoy

Sporting Cristal vs FC Cajamarca: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Agustín Álvarez Wallace, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro, Luis Iberico y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera

FC Cajamarca: Jonathan Medina, Renato Suárez, John Vega, Yordi Vílchez, José Soto, Carlos Correa, Jefferson Orejuela, Carlos Meza, Brandon Palacios, Pedro Santiago Cejas y José Lugo. DT: Santiago Acasiete

07:51 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs FC Cajamarca

El cotejo entre Sporting Cristal y FC Cajamarca se disputará el lunes 2 de noviembre y será transmitdo por L1 MAX, señal de la Federación Peruana de Fútbol disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. El encuentro también podrá verse a través de la plataforma Liga 1 Play, con planes mensuales desde S/ 22,99.

Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura en vivo en su portal web, con la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y otros detalles.

07:51 hsHoy

A qué hora juega Sporting Cristal vs FC Cajamarca

El Sporting Cristal vs FC Cajamarca, por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026, se jugará en el estadio Alberto Gallardo a las 15:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) el pitazo inicial será a las 16:30 horas.

En Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile está previsto para las 17:30 horas. En México comenzará a las 14:30 horas, mientras que en España arrancará a las 22:30 horas.

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