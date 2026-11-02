Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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Partidos de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada de este día está recargado con diversos compromisos en la Liga 1, Serie A, la Champions League asiática, así como otros campeonatos

Carlos Zambrano se involucra en la polémica entre Hernán Barcos y Pablo Guede: “Yo sé la realidad” El zaguero de Sport Boys habló sobre el episodio que protagonizaron su excompañero y su antiguo entrenador, y dejó entrever que conoce detalles de lo ocurrido

Expresidente de CONAR aseguró que Gianluca Lapadula debió ser expulsado en Universitario vs Atlético Grau: “Juego brusco grave” Winston Reátegui se refirió a una polémica acción que pasó desapercibida en el encuentro entre ‘cremas’ y ‘albos’, pero que sucedió cuando estaba 1-1