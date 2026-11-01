Keiko Fujimori sobre el combate a la criminalidad: “Ya no vamos a esperar más, vamos a hacer uso legítimo de la fuerza”

La presidenta afirmó que su administración adoptará “todas las decisiones necesarias para restablecer el orden” y advirtió que ahora serán los delincuentes quienes “van a tener miedo”

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La presidenta Keiko Fujimori afirmó este domingo que su Gobierno recurrirá al uso legítimo de la fuerza para enfrentar la criminalidad en el país y advirtió de que las autoridades dejarán de esperar para salir en busca de los delincuentes.

“Como presidenta de la República, he asumido el compromiso de tomar todas las decisiones necesarias para que vuelva el orden. Ya no vamos a esperar más a nadie. Ahora somos nosotros los que estamos saliendo en su búsqueda. Ahora son ellos los que van a tener miedo”, declaró en un vídeo difundido en X, antes Twitter.

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La mandataria, que acaba de regresar de El Salvador, donde se reunió con su homólogo Nayib Bukele, sostuvo que su prioridad será garantizar la protección de los ciudadanos que no cometen delitos y defendió la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales.

“Si es que hay que escoger y elegir, es velar por los derechos humanos de las personas inocentes, de las personas de bien, y a ellos hay que cuidarlos de estas lacras delincuenciales”, manifestó.

Fujimori aseguró que las medidas de su administración se ajustarán al marco legal vigente y reivindicó la facultad del Estado para responder ante las amenazas contra la población. “Vamos a ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa de todos los peruanos. Vamos a hacer uso legítimo de la fuerza: la fuerza de la ley, la fuerza de la Constitución, la fuerza del orden”, agregó.

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La mandataria sitúa la protección de los ciudadanos inocentes como prioridad y defiende que el Estado debe garantizar sus derechos frente a las organizaciones criminales

La mandataria ya había señalado durante su gira por El Salvador que “el Perú necesita nuevamente recuperar el orden” frente a “estas bandas criminales que no respetan fronteras”, a las que calificó de “grupos terroristas”.

“Recibimos con mucha alegría la invitación del presidente Bukele para conocer lo que se viene haciendo ya aquí de manera exitosa. Pero, además de las organizaciones criminales internacionales, enfrentamos también a organizaciones de narcotráfico y de minería ilegal. Sabemos que en el Perú necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Hoy este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas”, declaró.

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En desarrollo.