Perú

Chiclayo habilita 5 mil entradas adicionales para la coronación de la Virgen Inmaculada: cuándo será y cómo registrarse

Los fieles que no alcanzaron boletos en la primera convocatoria tendrán otra oportunidad para asistir a la ceremonia del 14 de noviembre, programada en la Catedral de Chiclayo

La Diócesis de Chiclayo anunció 5.000 cupos adicionales para la coronación de la Virgen Inmaculada, después de agotar los boletos de la primera etapa. Composición: Infobae
La Diócesis de Chiclayo anunció 5.000 cupos adicionales para la coronación de la Virgen Inmaculada, después de agotar los boletos de la primera etapa. Composición: Infobae
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La celebración religiosa prevista para noviembre en Chiclayo contará con una nueva oportunidad de acceso para los fieles que no consiguieron una entrada durante la primera convocatoria. La Diócesis de Chiclayo anunció la habilitación de 5.000 cupos adicionales para participar en la coronación de la Virgen Inmaculada, ceremonia que tendrá lugar en la Catedral de Chiclayo.

La medida se conoce después de que la organización informara que las entradas iniciales se agotaron. La respuesta de los fieles superó la disponibilidad prevista en esa primera convocatoria, por lo que se abrió un nuevo registro gratuito para quienes deseen asistir al encuentro religioso.

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La ceremonia está programada para el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 8:00 a. m., en la parroquia Santa María, Catedral de Chiclayo. El acceso estará sujeto al registro previo a través de la plataforma Joinnus.

La actividad forma parte de la agenda religiosa vinculada con la visita del papa León XIV al Perú. Chiclayo ocupa un lugar especial en este acontecimiento debido al vínculo que mantiene el pontífice con la ciudad, donde ejerció su labor pastoral antes de asumir el papado.

Diócesis de Chiclayo habilita 5.000 nuevos cupos tras agotar las entradas iniciales

La Diócesis de Chiclayo confirmó la disponibilidad de 5.000 entradas adicionales para la coronación de la Virgen Inmaculada. El anuncio se realizó después de que los primeros boletos gratuitos se agotaran, situación que la organización comunicó días antes de abrir esta nueva convocatoria.

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En su publicación inicial, la institución religiosa agradeció a las personas que consiguieron registrarse y confirmó que ya no quedaban cupos disponibles para esa primera etapa. Posteriormente, anunció la ampliación del aforo mediante una nueva cantidad de entradas.

El nuevo anuncio está dirigido a los fieles que todavía desean participar en la ceremonia del 14 de noviembre. La inscripción no tiene costo y requiere completar el registro correspondiente en Joinnus.

Cuándo será la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo

Se agotaron las entradas para la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo| Foto: Diócesis Chiclayo
Se agotaron las entradas para la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo| Foto: Diócesis Chiclayo

La ceremonia se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026, desde las 8:00 a. m., en la parroquia Santa María, ubicada en la Catedral de Chiclayo.

La actividad religiosa estará dedicada a la Virgen Inmaculada y contará con la participación de los asistentes que obtengan una de las entradas disponibles. La convocatoria difundida por la Diócesis identifica los boletos como de categoría general y establece que el acceso será gratuito.

La fecha coincide con las actividades previstas durante la visita del papa León XIV al Perú, cuya agenda incluye acontecimientos religiosos en distintas ciudades del país.

Cómo conseguir las entradas gratuitas mediante Joinnus

Los interesados en asistir a la coronación deberán realizar su inscripción a través de Joinnus, plataforma indicada por la Diócesis de Chiclayo para distribuir los nuevos boletos.

El procedimiento requiere ingresar al registro del evento y seleccionar las entradas disponibles. La convocatoria contempla 5.000 cupos adicionales de acceso general, sin cobro por la inscripción.

La información difundida por la organización establece los siguientes datos:

  • Evento: Coronación de la Virgen Inmaculada.
  • Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.
  • Hora: 8:00 a. m.
  • Lugar: parroquia Santa María, Catedral de Chiclayo.
  • Entradas adicionales: 5.000.
  • Categoría: general.
  • Precio: gratuito.

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