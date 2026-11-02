Pablo Guede a punto de ser sancionado: la Comisión Disciplinaria le abrirá expediente por el enfrentamiento con Hernán Barcos

El informe del delegado del partido ubica a Guede como el agresor y señala que Barcos no respondió a la provocación. El DT tiene tres días para presentar sus descargos ante el organismo regulador (Buena Pepa)

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El episodio que protagonizaron Pablo Guede y Hernán Barcos en los pasillos del Estadio Alberto Gallardo tendrá consecuencias institucionales. La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana confirmó este lunes que abrirá un expediente formal contra el director técnico de Alianza Lima tras el altercado que se registró al término del partido ante Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

Según informó el periodista Kevin Pacheco, la notificación oficial se concretará en las próximas horas, y el estratega blanquiazul dispondrá de un plazo de tres días hábiles para presentar su versión ante las autoridades competentes. La situación expone al entrenador a una eventual sanción que podría alejarlo de la zona técnica en el cierre del campeonato.

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El incidente que desencadenó el proceso disciplinario

Ambos personaje se dijeron de todo en el Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

El cruce entre ambos argentinos no fue un hecho aislado: tuvo dos momentos distintos y documentados. El primero ocurrió a los 68 minutos del encuentro, cuando Barcos —en una pausa del juego mientras Sporting Cristal preparaba dos sustituciones— se aproximó a la zona técnica rival y se encaró con Guede a escasa distancia. El intercambio verbal subió de temperatura con rapidez y obligó a la intervención de personas cercanas para contener la situación. En ese momento, el delantero le espetó al entrenador la palabra “cagón”, según captaron las cámaras presentes en el estadio. Luis Advíncula, defensor de Alianza Lima, se acercó a Barcos para alejarlo del área técnica.

El segundo episodio se produjo una vez que el árbitro dio por terminado el partido, con el marcador 3-2 favorable al conjunto celeste. Mientras ambos planteles se retiraban hacia los vestuarios por el único corredor de acceso compartido del Estadio Alberto Gallardo, Guede buscó deliberadamente a Barcos y se le acercó de manera confrontacional.

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El delantero mantuvo los brazos abiertos y no respondió en los mismos términos. En cuestión de segundos se formó un tumulto: jugadores de ambos equipos, integrantes de las respectivas delegaciones, personal de seguridad privada y oficiales de la Federación Peruana de Fútbol debieron intervenir para separar a los involucrados.

“No pasó nada”

El entrenador de Alianza Lima responde sobre el altercado con Hernán Barcos en el Alianza Lima vs Sporting Cristal. (Video: L1MAX)

Consultado en conferencia de prensa, Guede minimizó lo ocurrido. “No pasó nada. Eso es cosa de fútbol, queda ahí”, declaró el entrenador. Y añadió: “Calenturas del partido que terminas perdiendo en el último minuto. No pasa nada”.

Sin embargo, el informe del delegado del partido, Carlos Alvarado, recoge una versión diferente basada en el testimonio del oficial de seguridad de la FPF, Manuel Torres. El documento, revelado por el programa Al Límite, señala con precisión al conductor técnico blanquiazul como el que tomó la iniciativa del enfrentamiento físico. “De acuerdo a información proporcionada por el oficial de seguridad de la FPF, Manuel Torres, el director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, fue a pechar al jugador Hernán Barcos de Sporting Cristal en la zona de camerinos mientras él se dirigía a su vestuario por la única zona de acceso para ambos equipos”, reza el texto oficial.

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El mismo reporte consigna que Barcos adoptó una actitud pasiva ante la provocación. “El jugador Hernán Barcos no reaccionó ante estos actos y de manera inmediata intervinieron jugadores de Sporting Cristal, seguridad interna de Cristal, miembros de la delegación de Alianza Lima, seguridad privada y oficiales de seguridad de la FPF para separar a ambas personas. Por ello es que se generó un tumulto en esa zona. Sin embargo, la situación fue controlada y no pasó a mayores”, concluye el informe.

Fecha límite

Ambos protagonizaron un nuevo altercado después del agónico triunfo celeste en el Alberto Gallardo y necesitaron la intervención de terceros para evitar que el incidente escalara. (Video: Latido_blanquiazul)

El documento ingresó el viernes a mesa de partes de la FPF y desde este lunes quedó en poder de la Comisión Disciplinaria. De verificarse una infracción al reglamento, el organismo podría convocar a una sesión el próximo jueves para evaluar el caso, con el apremio de que al campeonato le restan apenas tres fechas.

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El trasfondo del conflicto tiene raíces en la reestructuración del plantel aliancista a mediados de 2026, cuando la directiva del club decidió no renovarle el contrato a Barcos en el marco de un proceso de renovación del ataque.

Aunque Guede no participó en esa decisión —fue designado entrenador una vez resuelta la desvinculación del delantero—, la tensión entre ambos quedó expuesta con nitidez durante el clásico. El posterior pase del “Pirata” a Sporting Cristal convirtió el reencuentro en un partido cargado de historia y cuentas pendiente.