Migraciones habilita pagos de pasaporte por Yape: estos son los tres trámites que puedes pagar desde tu celular

Una usuaria sostiene un teléfono celular con la aplicación Yape y un pasaporte peruano tras el acuerdo con Migraciones para pagar trámites digitales. (Migraciones)

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La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció una integración con Yape que permite pagar de forma digital tres de los principales trámites de pasaporte directamente desde el celular, antes de acudir a una oficina física. La medida se enmarca en el impulso de la digitalización de los servicios públicos en el país.

Los trámites habilitados son Emisión, Emisión Urgente y Enrolamiento Móvil, que en conjunto representan aproximadamente el 90% de la cobranza total de la entidad. El pago se realiza a través de la funcionalidad Yapear Servicios, lo que permite a los usuarios completar este paso previo de manera digital y agilizar así su gestión presencial.

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Un usuario sostiene un pasaporte de Perú y un teléfono con la aplicación Yape que permite pagar trámites migratorios desde un aeropuerto. (Migraciones)

Tres trámites concentran el 90% de los pagos

Emisión, Emisión Urgente y Enrolamiento Móvil son los servicios que generan el grueso de los ingresos de Migraciones, lo que motivó su priorización en esta primera etapa de integración con la billetera digital. El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, indicó que la entidad continúa incorporando herramientas tecnológicas para simplificar la atención al ciudadano.

“La integración con Yape nos permite ofrecer una alternativa de pago rápida, segura y al alcance de millones de peruanos, facilitando el acceso a nuestros principales servicios de pasaporte”, señaló el funcionario. Con esta medida, Migraciones busca reducir los tiempos de espera presencial y descongestionar la atención en sus oficinas a escala nacional.

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Una usuaria presenta el comprobante digital de pago en su teléfono móvil y su documento de identidad ante una funcionaria de Migraciones en Perú. (Migraciones)

¿Cómo pagar desde la aplicación?

Para acceder al servicio, el usuario debe actualizar Yape a la última versión disponible en Google Play o App Store, ingresar a la funcionalidad Yapear Servicios y escribir “Migraciones” en el buscador. Luego debe seleccionar el trámite que desea realizar (Emisión, Emisión Urgente o Enrolamiento Móvil) y efectuar el pago correspondiente.

Una vez completado el pago, el ciudadano debe acercarse a una oficina de Migraciones con el comprobante correspondiente y su DNI vigente para continuar con el proceso de obtención del pasaporte. Claudia Silva, Head de Pagos de Yape, explicó que esta incorporación se suma a más de 1.800 servicios de diversos sectores que ya pueden pagarse desde la funcionalidad.

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Una usuaria sostiene un pasaporte peruano frente a una sede de Migraciones, entidad que incorporó el pago digital de trámites mediante billetera electrónica. (Migraciones)

Requisito: cuenta Yape con DNI

“Trabajar de la mano con Migraciones nos permite seguir simplificando la vida de millones de yaperos que realizan sus trámites en esta entidad”, afirmó Silva, quien remarcó el objetivo de ampliar la digitalización de gestiones públicas y privadas a través de la aplicación.

La nueva funcionalidad estará disponible para todos los usuarios que cuenten con cuenta BCP o cuenta Yape con DNI, siempre que dispongan de la versión actualizada de la aplicación. La entidad no precisó si en el futuro se ampliará la cobertura a otros trámites migratorios o a usuarios con otro tipo de cuentas.

La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú permite pagar los trámites del pasaporte electrónico mediante la aplicación móvil Yape antes de acudir a sus sedes. (Migraciones)