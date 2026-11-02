Rebeca Escribens llama celosa a Ana Paula Consorte tras su mensaje de Halloween sobre los falsos

Un informe del programa América espectáculos repasa las publicaciones en redes sociales de Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero. Tras los señalamientos dirigidos a Hernán Barcos y a su esposa Giuli Cunha luego de un partido de fútbol, la modelo brasileña difundió un mensaje alusivo a Halloween sobre personas falsas, además de fotografías familiares junto a Guerrero y videos en la playa. Video: América TV / América Espectáculos

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Ana Paula Consorte volvió a generar reacciones en la farándula peruana tras publicar un mensaje sobre personas “falsas” en sus redes sociales, en el contexto de la polémica que protagonizó días atrás con el futbolista Hernán Barcos. La publicación fue comentada en el programa ‘América espectáculos’, donde la conductora Rebeca Escribens calificó a la modelo brasileña de celosa.

La controversia se originó tras el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima, disputado el jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro terminó con triunfo celeste por 3 a 2, con gol incluido de Barcos, pero las repercusiones del compromiso trascendieron el resultado deportivo.

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Consorte acusó a la esposa de Barcos de enviarle besos a Guerrero

Tras el partido, Ana Paula Consorte, pareja del delantero Paolo Guerrero, utilizó sus historias de Instagram para dirigirse públicamente a Hernán Barcos y cuestionarlo por una actitud que, según su versión, había tenido su esposa, Giuli Cunha, desde las tribunas del estadio.

“Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor, pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio”, escribió Consorte en su publicación. La modelo brasileña sumó otra interrogante al vincular el supuesto gesto con la celebración de un gol del delantero argentino. “¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”, agregó.

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La conductora Rebeca Escribens abordó en televisión las recientes publicaciones compartidas por la modelo Ana Paula Consorte en sus redes sociales.

La acusación de Consorte no fue confirmada públicamente ni por Giuli Cunha, ni por Hernán Barcos, ni por Paolo Guerrero. El mensaje generó un nuevo foco de atención alrededor de los dos futbolistas, que ya habían compartido tensiones previas por la disputa de un puesto en Alianza Lima antes de que Barcos dejara el club para fichar por Sporting Cristal.

La situación escaló cuando Cunha decidió exponer en sus redes mensajes amenazantes que, según indicó, recibió luego de la publicación de Consorte. La esposa de Barcos restringió los comentarios en su cuenta de Instagram y acompañó las capturas de pantalla con una frase breve: “Qué violencia”. Entre los mensajes que compartió se leían frases como “no andes sola, porque te vas a ir para el piso” y “cuida tu local, que te vamos a reventar”. Hasta el momento, ni Barcos ni Guerrero se pronunciaron sobre las publicaciones de sus parejas.

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El nuevo mensaje de Consorte sobre los “falsos” reavivó la polémica

Días después de la acusación inicial, Consorte volvió a captar la atención al compartir un mensaje durante la celebración de Halloween que muchos interpretaron como una indirecta, aunque la modelo no precisó a quién estaba dirigida. “Feliz Halloween a ustedes que usan máscaras todos los días, falsos”, escribió la brasileña en sus historias de Instagram.

La publicación fue retomada por el programa ‘América espectáculos’, que difundió un informe sobre las recientes declaraciones de Consorte y repasó la controversia que había protagonizado con Barcos durante el fin de semana previo. Tras observar las imágenes y conocer los detalles de lo ocurrido, Rebeca Escribens reaccionó con un comentario directo sobre el comportamiento de la pareja de Guerrero.

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La modelo brasileña acusó a Giuli Cunha de enviar besos a Paolo Guerrero durante la celebración de un gol.

“¡Qué celosa! ¡Qué mujer para más celosa!”, expresó la conductora luego de la emisión del informe, en referencia a la seguidilla de publicaciones de Consorte relacionadas con la controversia.

Consorte alternó la polémica con publicaciones familiares

Pese al contexto de tensión con el entorno de Barcos, Consorte también compartió en sus redes momentos de tranquilidad junto a Guerrero y sus hijos, en una faceta distinta a la expuesta durante la disputa pública. La modelo publicó un video grabado en una playa, acompañado de un mensaje de buenos deseos para el mes de noviembre, además de varias fotografías familiares en las que aparece junto al futbolista y sus pequeños.

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El vínculo entre Consorte y Cunha había sido cordial en el pasado, cuando ambas parejas coincidían en Alianza Lima. En septiembre de 2024, la esposa de Barcos había celebrado públicamente la llegada de Guerrero al club con un mensaje afectuoso en redes sociales. El escenario cambió luego de que Barcos saliera del equipo blanquiazul y fichara por Sporting Cristal, un rival histórico de Alianza Lima.

Hasta el cierre de esta nota, ni Barcos ni Cunha han respondido de manera directa a los señalamientos de Consorte, mientras que tampoco se ha determinado el origen de los mensajes intimidantes que la esposa del futbolista decidió exponer en sus redes sociales.

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