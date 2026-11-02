Perú

Documental sobre León XIV se proyectará gratis en Lima: testimonios de quienes conocieron al papa durante su etapa pastoral en Chiclayo

La producción ‘Mi hermano Roberto’ recoge experiencias de personas que compartieron con el pontífice durante su labor pastoral en el norte del Per

Mi hermano Roberto reconstruye aspectos personales del actual pontífice antes de su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica. Composición: Infobae
Mi hermano Roberto reconstruye aspectos personales del actual pontífice antes de su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica. Composición: Infobae
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El Teatro Municipal de Lima incorporará a su programación cultural una producción audiovisual centrada en los vínculos personales y las experiencias que marcaron la trayectoria pastoral del actual papa León XIV. La propuesta reúne relatos de personas que conocieron de cerca a Roberto antes de su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica.

El documental, titulado Mi hermano Roberto, recupera episodios de su paso por Chiclayo, donde desarrolló parte de su labor religiosa y estableció relaciones con integrantes de distintas comunidades. Los testimonios permiten conocer aspectos de su vida cotidiana y de su relación con las personas que compartieron esa etapa con él.

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La actividad forma parte de las propuestas culturales impulsadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que eligió el recinto del Centro Histórico para presentar esta producción de Strombus Films. La función también incluirá intervenciones musicales de artistas peruanos.

La exhibición está prevista para el lunes 9 de noviembre, a las 7 p.m. El acceso será gratuito, aunque el público deberá obtener sus entradas mediante la plataforma digital Passline, donde estarán disponibles oportunamente.

¿Qué muestra el documental Mi hermano Roberto sobre León XIV?

Una historia que te tocará el alma: 'Mi Hermano Roberto' narra el viaje de un hombre que, antes de ser Papa, compartía la vida y el transporte público con su gente. ¡Asiste a la proyección gratuita y déjate inspirar! Municipalidad de Lima

La producción tiene una duración de 62 minutos y reconstruye la faceta personal del pontífice mediante recuerdos y experiencias de personas que coincidieron con él durante su servicio pastoral en Chiclayo, en el norte del Perú.

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El relato audiovisual se concentra en las relaciones que Roberto estableció con la población y en su participación en actividades comunitarias. Los testimonios buscan mostrar cómo era su trato con las personas y qué recuerdos conservan quienes compartieron con él antes de su elección como papa.

A diferencia de una producción centrada exclusivamente en su trayectoria dentro de la Iglesia católica, Mi hermano Roberto aborda episodios de su vida desde la perspectiva de quienes lo conocieron en un entorno cotidiano. De esta manera, el documental presenta experiencias vinculadas con su cercanía a la comunidad y su trabajo pastoral.

Julie Freundt y Lucho Paz participarán en la presentación

La función en el Teatro Municipal de Lima también contará con una propuesta musical. Entre los artistas invitados figuran Julie Freundt y Lucho Paz, intérprete de la canción “Amigo, la Cumbia del Papa”.

A esta presentación se sumará el grupo Aguchita, cuya participación especial formará parte de la programación prevista para esa noche.

La actividad combinará la exhibición cinematográfica con intervenciones musicales relacionadas con la figura del actual pontífice. La propuesta contempla así un espacio cultural en el que los testimonios del documental compartirán protagonismo con las presentaciones artísticas.

Javier Mendoza explica el origen de la producción audiovisual

La producción reúne recuerdos de personas que conocieron a Roberto durante su labor pastoral y compartieron actividades con él en el norte del Perú. Difusión
La producción reúne recuerdos de personas que conocieron a Roberto durante su labor pastoral y compartieron actividades con él en el norte del Perú. Difusión

El director del documental, Javier Mendoza, explicó que la construcción de la historia surgió de los relatos de personas que conocieron a León XIV durante su etapa en Chiclayo. Según señaló, los testimonios marcaron el recorrido de la producción y permitieron reunir distintas experiencias alrededor de la figura de Roberto.

“Este documental tiene vida propia y nos fue llevando por un camino que se recogió a través de testimonios de las personas”, expresó Mendoza.

El realizador también señaló que uno de los objetivos consiste en presentar el trabajo en distintos festivales y acercar su contenido al público peruano. En ese sentido, vinculó la difusión de la película con la próxima visita del papa al país.

“La idea es presentarlo en la mayor cantidad de festivales y ponernos en modo papa para celebrar la llegada del Santo Padre a nuestro país y poder acercarlo a la gente”, indicó el director.

¿Cómo conseguir entradas gratuitas para la función?

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el ingreso a la proyección será libre. Sin embargo, los asistentes deberán contar con una entrada, cuya distribución se realizará a través de Passline.

La función comenzará a las 7 p.m. del 9 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima. La disponibilidad de los accesos será comunicada oportunamente mediante la plataforma digital indicada por la organización.

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