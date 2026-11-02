Perú

Monserrat Seminario confirma que vive con su nueva pareja en España y Melcochita le da su bendición: “La hace feliz”

La madre de las hijas de Melcochita salió del país y confesó que ya tiene un nuevo amor. El humorista no dudó en desearle lo mejor

Composición con el cómico Melcochita a la izquierda y Monserrat Seminario hablando frente a una cámara a la derecha
Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, y Monserrat Seminario figuran en una composición fotográfica vinculada a sus declaraciones sobre su vida personal.
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Monserrat Seminario confirmó que empezó una nueva relación sentimental y que actualmente convive con su pareja en España. La expareja de Pablo Villanueva, Melcochita, contó que tomó la decisión de abrirse otra vez al amor luego de atravesar un periodo de dudas tras su separación.

La madre de las hijas del artista peruano viajó al país europeo con planes de trabajo, aunque allí consolidó un vínculo con un hombre al que conoce desde hace varios años. Según explicó, al inicio sintió temor de involucrarse sentimentalmente, pero decidió dar ese paso.

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Decidí darme una nueva oportunidad en el amor. Nunca imaginé que sería con una persona a la que conozco hace años. Antes de aceptar, lo pensé; tenía miedo, pero dije: ¿por qué no?”, expresó Seminario desde territorio español.

La piurana señaló que sus hijas conocen a su nueva pareja y que también conversó sobre este tema con Melcochita y Heydi, actual pareja del cómico. Para Seminario, cada uno tomó caminos distintos después de la ruptura.

Monserrat Seminario – Pablo Villanueva – Melcochita – Perú – 25 febrero
Monserrat Seminario y Melcochita (Redes)
“Mis hijas lo conocen; es más, se lo he contado a Pablo y Heydi. Él decidió ser feliz con ella y ahora me tocó a mí”, sostuvo la expareja del humorista.

Monserrat Seminario evitó revelar la identidad de su nuevo novio. Indicó que prefiere mantener esa relación lejos de la exposición mediática y de los comentarios que suelen surgir en el mundo del espectáculo.

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“Lo quiero mantener alejado del mundo de la farándula. Lo importante aquí es que él me ama y yo también”, afirmó.

La madre de las hijas de Melcochita detalló que su pareja tiene 45 años y que ella tiene 43. Con esa precisión, descartó que exista una amplia diferencia de edad entre ambos, como ocurrió durante su matrimonio con el cómico.

“Él tiene 45 y yo, 43 años. Es separado, tiene hijos y me apoya en todo. Estoy feliz y tranquila”, comentó.

Seminario también relató que ya conoció a la familia de su pareja en España. Aseguró que fue recibida de buena manera y que la madre del hombre le hizo un pedido particular desde el primer encuentro.

Melcochita deja atrás enfrentamiento y se reconcilia con Monserrat Seminario.
Melcochita deja atrás enfrentamiento y se reconcilia con Monserrat Seminario.

“Apenas llegué a España, todos me recibieron muy bien. Su mamá me ha pedido que cuide mucho a su hijo. Somos personas grandes que tenemos las cosas claras”, manifestó.

La peruana enfatizó que su estadía en Europa tiene un objetivo laboral. Frente a las versiones que apuntaban a un supuesto respaldo económico de su pareja, dejó claro que busca generar ingresos para sus hijas.

“Las cosas están claras: yo he venido a trabajar por mis hijas. Aquí nadie va a mantener a nadie”, remarcó Seminario.

Sobre la posibilidad de casarse por segunda vez, prefirió no hacer proyecciones. Por ahora, espera que concluya el proceso de divorcio que mantiene con Melcochita, con quien todavía está unida legalmente.

“Solo Dios lo sabe. Los trámites del divorcio de Pablo ya están en proceso. Creo que en julio ambos estaremos solteros”, señaló entre risas.

Melcochita respalda la nueva relación de Monserrat Seminario

Melcochita se pronunció sobre la relación de Monserrat Seminario y dejó en claro que no tiene reparos ante la decisión de la madre de sus hijas. El comediante consideró que ella tiene derecho a rehacer su vida afectiva.

El artista pidió que Seminario no preste atención a las críticas externas y que priorice su bienestar. Según contó, ella le habló sobre su pareja y le transmitió que atraviesa un buen momento personal.

“Ella ya sabe que no debe hacer caso a los criticones, lo único que le debe importar es ser feliz”, declaró el humorista.

Pablo Villanueva indicó que todavía no conoce al novio de su expareja, aunque espera que ese encuentro ocurra más adelante. De acuerdo con lo que le contó Seminario, se trata de un hombre que la trata bien.

Monserrat Seminario – Melcochita – Pablo Villanueva – Perú – entretenimiento – 22 febrero
Melcochita y Monserrat Seminario (Instagram)

“Me contó de su nueva pareja, que es un buen hombre, la hace feliz y ya se dará el momento en que lo conozca”, afirmó.

El cómico sostuvo que mantiene una comunicación frecuente con Monserrat Seminario por sus hijas. Aseguró que la separación no eliminó el vínculo de amistad y apoyo que conservan como padres.

“Todos los días la llamo para saber cómo está, así le puedo dar tranquilidad a mis hijitas. Ella ya sabe que si necesita algo me puede llamar”, expresó.

Melcochita definió el lazo que mantiene con Seminario a partir de la crianza compartida. “Aparte de ser la mamá de mis hijitas es mi amiga, siempre seremos familia”, concluyó.

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