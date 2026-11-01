Perú

Flores, recuerdos y largas filas en cementerios de Lima este 1 de noviembre: fotos y video de la masiva visita

Numerosas personas visitaron desde temprano las tumbas de sus parientes fallecidos, con ofrendas florales, rezos y reuniones intergeneracionales durante la fecha que también se asocia con el Día de Todos los Santos

La demanda de ofrendas se concentró dentro y en los exteriores de El Ángel, donde los puestos atendieron a quienes llegaron sin recuerdos o buscaron completar sus homenajes familiares preparados. (Canal N)
Guardar

Este domingo 1 de noviembre, miles de personas acudieron a los cementerios de Lima para visitar las tumbas de sus familiares fallecidos, en una jornada marcada por las flores, las oraciones y las reuniones familiares. La fecha coincide con el Día de Todos los Santos y, en la tradición popular, también se asocia con el Día de los Muertos.

En distintos puntos de la capital, las familias llegaron desde temprano con arreglos florales, coronas y recuerdos para rendir homenaje a quienes murieron. Muchos visitantes recorrieron los pabellones junto a hijos, padres y otros parientes, con la intención de permanecer buena parte del día cerca de los nichos y sepulturas.

PUBLICIDAD

La concurrencia se hizo visible en el Cementerio El Ángel, ubicado en Barrios Altos (Cercado de Lima), donde decenas de familias transitaron por los pasadizos del camposanto. La presencia de visitantes aumentó en los diversos pabellones a lo largo de la jornada.

Miles de ciudadanos visitaron los cementerios de Lima durante la conmemoración del Día de Todos los Santos.
Miles de ciudadanos visitaron los cementerios de Lima durante la conmemoración del Día de Todos los Santos. (Andina)

El Cementerio El Ángel

En el histórico cementerio en Barrios Altos, las personas se acercaron a los nichos para dejar ofrendas y arreglos florales. Algunas permanecieron en silencio frente a las lápidas de sus seres queridos, mientras otras realizaron labores de limpieza y mantenimiento en los espacios donde descansan sus familiares.

La agencia Andina informó que los distintos niveles de nichos mostraban actividad desde las primeras horas, con visitantes que colocaban flores y ordenaban los espacios. Los colores de los arreglos florales ocuparon pasillos y pabellones durante la fecha central de la conmemoración.

PUBLICIDAD

La venta de coronas y arreglos florales también concentró la atención en los exteriores y dentro del camposanto. Comerciantes ofrecieron flores a quienes llegaron sin ofrendas o buscaron completar los homenajes que prepararon para sus familiares.

La jornada reunió escenas de recogimiento en los pasadizos del cementerio. Entre las visitas, hubo personas que se detuvieron frente a los nichos para observar fotografías, placas y otros recuerdos colocados junto a las lápidas.

Las familias realizaron labores de limpieza y colocaron ofrendas en los nichos del Cementerio El Ángel.
Las familias realizaron labores de limpieza y colocaron ofrendas en los nichos del Cementerio El Ángel. (Andina)

Nueva Esperanza

La asistencia masiva también se registró en el cementerio Nueva Esperanza Virgen de Lourdes, en Villa María del Triunfo. Según informó Infobae, este camposanto prevé recibir entre uno y dos millones de visitantes entre el 1 y el 2 de noviembre.

El cementerio, presentado en la cobertura como el más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo, cuenta con un millón de espacios entre nichos y tumbas distribuidos en 60 hectáreas. Desde la mañana, los asistentes formaron filas para ingresar al recinto.

La llegada de familias se mantuvo de forma constante en los accesos. De acuerdo con el reporte, la cola avanzaba con rapidez, aunque el número de personas crecía a medida que transcurrían las horas.

Muchos visitantes acudieron para encontrarse con los restos de padres, madres, hijos, abuelos, hermanos y otros familiares. La visita al cementerio forma parte de una tradición que reúne a varias generaciones alrededor de las tumbas, con flores y momentos de oración.

Los comerciantes ofrecieron coronas y arreglos florales en los accesos e interiores del camposanto de Barrios Altos.
Los comerciantes ofrecieron coronas y arreglos florales en los accesos e interiores del camposanto de Barrios Altos. (Andina)

Restricciones para los visitantes

La Municipalidad de Villa María del Triunfo difundió restricciones para las personas que ingresan al cementerio Nueva Esperanza Virgen de Lourdes durante estas fechas. Entre las medidas mencionadas está la prohibición de ingresar y consumir bebidas alcohólicas dentro del recinto.

Tampoco se permite la venta de alcohol en el interior del cementerio. Las disposiciones fueron recordadas ante la alta cantidad de visitantes prevista para este domingo y el lunes 2 de noviembre.

En El Ángel y Nueva Esperanza, las familias continuaron llegando con flores y recuerdos para acompañar a sus difuntos durante el Día de Todos los Santos.

Más imágenes

Un artista vestido como el personaje andino Chuto baila con Oswaldo Bellido que visita la tumba de sus padres, durante las conmemoraciones del Día de los Muertos en Lima, Perú, el viernes 1 de noviembre de 2024, (Foto AP/Guadalupe Pardo)
Un artista vestido como el personaje andino Chuto baila con Oswaldo Bellido que visita la tumba de sus padres, durante las conmemoraciones del Día de los Muertos en Lima, Perú, el viernes 1 de noviembre de 2024, (Foto AP/Guadalupe Pardo)
Día de todos los santos y Día de los muertos en Perú
Celebraciones en Cusco. Foto: Fiestas del Cusco
Autoridades municipales anunciaron un plan integral que incluye patrullaje, control de accesos y atención en quechua para quienes lleguen a rendir homenaje a sus seres queridos
Autoridades municipales anunciaron un plan integral que incluye patrullaje, control de accesos y atención en quechua para quienes lleguen a rendir homenaje a sus seres queridos
Villa María del Triunfo
La Municipalidad de VMT brinda transporte gratuito - crédito Facebook / Villa María del Triunfo
El cementerio El Ángel fue inaugurado el pasado 27 de junio de 1959, hace 65 años.
El cementerio El Ángel fue inaugurado el pasado 27 de junio de 1959, hace 65 años. (Andina)
dia de la madre
- crédito Infobae
Queda prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas al camposanto. (Foto: Andina)
Queda prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas al camposanto. (Foto: Andina)

Temas Relacionados

Día de Todos los SantosDía de los Muertos1 de noviembreLimaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

En búsqueda del liderato en solitario, la ‘U’ acude nuevamente al estadio Mansiche, aunque ahora será para desafiar a los ‘albos’ y de paso cobrarse un desquite por una derrota de hace meses

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 3 del torneo

Continúa la acción en el Polideportivo Lucha Fuentes con una jornada intensa. Revisa los marcadores de cada encuentro

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 3 del torneo

Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del Cristo Moreno en su última procesión en Lima de hoy domingo 1 de noviembre

El minuto a minuto de la despedida del Señor de los Milagros por las calles del Cercado de Lima. El Cristo Moreno inicia su quinto y último recorrido de 2026 antes de permanecer en el Monasterio de las Nazarenas

Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del Cristo Moreno en su última procesión en Lima de hoy domingo 1 de noviembre

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Fabián Bustos está obligado a ganar en el Estadio Mansiche para depender de sí mismo en la recta final del segundo torneo del año. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Vanessa Terkes confiesa si ya conoció a los hijos de su nueva pareja y Juliana Oxenford: “Lo prudente es esperar”

La actriz se mostró muy enamorada de su actual pareja y dejó en claro que hay límites que tiene que cuidar

Vanessa Terkes confiesa si ya conoció a los hijos de su nueva pareja y Juliana Oxenford: “Lo prudente es esperar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori cancela viaje a España por incremento de lluvias en el norte reportado por el Comando FEN para esta noche

Keiko Fujimori cancela viaje a España por incremento de lluvias en el norte reportado por el Comando FEN para esta noche

Carlos Espá viaja a Rusia asistir a peruanos reclutados para combatir en la guerra contra Ucrania

Keiko Fujimori regresó de El Salvador y enfrenta el incremento de casos de dengue y leptospirosis

Fiscalía pide prisión preventiva contra el presunto cabecilla del crimen de “China Polo” que sufrió accidente en Venezuela

ONPE al 99,9%: Faltan contabilizar 3 actas para que el JNE proclame al ganador en Lima Metropolitana

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Terkes confiesa si ya conoció a los hijos de su nueva pareja y Juliana Oxenford: “Lo prudente es esperar”

Vanessa Terkes confiesa si ya conoció a los hijos de su nueva pareja y Juliana Oxenford: “Lo prudente es esperar”

Laura Bozzo continúa internada, en habitación privada y siendo vigilada: “Es un milagro que siga viva”

Andrea San Martín asegura que se quedó con pocos ingresos tras polémicas: “Estoy afrontando complicaciones a nivel económico”

Magaly Medina confiesa que pensó tener hijos con Alfredo Zambrano, pero desistieron: “Hemos decidido caminar solos”

Corazón Serrano presentó a su nueva integrante, Eimy Peralta, tras rumores del ingreso de Anely Dávila a la agrupación

DEPORTES

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 3 del torneo

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 3 de la fase 1