Flores, recuerdos y largas filas en cementerios de Lima este 1 de noviembre: fotos y video de la masiva visita

La demanda de ofrendas se concentró dentro y en los exteriores de El Ángel, donde los puestos atendieron a quienes llegaron sin recuerdos o buscaron completar sus homenajes familiares preparados. (Canal N)

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Este domingo 1 de noviembre, miles de personas acudieron a los cementerios de Lima para visitar las tumbas de sus familiares fallecidos, en una jornada marcada por las flores, las oraciones y las reuniones familiares. La fecha coincide con el Día de Todos los Santos y, en la tradición popular, también se asocia con el Día de los Muertos.

En distintos puntos de la capital, las familias llegaron desde temprano con arreglos florales, coronas y recuerdos para rendir homenaje a quienes murieron. Muchos visitantes recorrieron los pabellones junto a hijos, padres y otros parientes, con la intención de permanecer buena parte del día cerca de los nichos y sepulturas.

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La concurrencia se hizo visible en el Cementerio El Ángel, ubicado en Barrios Altos (Cercado de Lima), donde decenas de familias transitaron por los pasadizos del camposanto. La presencia de visitantes aumentó en los diversos pabellones a lo largo de la jornada.

Miles de ciudadanos visitaron los cementerios de Lima durante la conmemoración del Día de Todos los Santos. (Andina)

El Cementerio El Ángel

En el histórico cementerio en Barrios Altos, las personas se acercaron a los nichos para dejar ofrendas y arreglos florales. Algunas permanecieron en silencio frente a las lápidas de sus seres queridos, mientras otras realizaron labores de limpieza y mantenimiento en los espacios donde descansan sus familiares.

La agencia Andina informó que los distintos niveles de nichos mostraban actividad desde las primeras horas, con visitantes que colocaban flores y ordenaban los espacios. Los colores de los arreglos florales ocuparon pasillos y pabellones durante la fecha central de la conmemoración.

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La venta de coronas y arreglos florales también concentró la atención en los exteriores y dentro del camposanto. Comerciantes ofrecieron flores a quienes llegaron sin ofrendas o buscaron completar los homenajes que prepararon para sus familiares.

La jornada reunió escenas de recogimiento en los pasadizos del cementerio. Entre las visitas, hubo personas que se detuvieron frente a los nichos para observar fotografías, placas y otros recuerdos colocados junto a las lápidas.

Las familias realizaron labores de limpieza y colocaron ofrendas en los nichos del Cementerio El Ángel. (Andina)

Nueva Esperanza

La asistencia masiva también se registró en el cementerio Nueva Esperanza Virgen de Lourdes, en Villa María del Triunfo. Según informó Infobae, este camposanto prevé recibir entre uno y dos millones de visitantes entre el 1 y el 2 de noviembre.

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El cementerio, presentado en la cobertura como el más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo, cuenta con un millón de espacios entre nichos y tumbas distribuidos en 60 hectáreas. Desde la mañana, los asistentes formaron filas para ingresar al recinto.

La llegada de familias se mantuvo de forma constante en los accesos. De acuerdo con el reporte, la cola avanzaba con rapidez, aunque el número de personas crecía a medida que transcurrían las horas.

Muchos visitantes acudieron para encontrarse con los restos de padres, madres, hijos, abuelos, hermanos y otros familiares. La visita al cementerio forma parte de una tradición que reúne a varias generaciones alrededor de las tumbas, con flores y momentos de oración.

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Los comerciantes ofrecieron coronas y arreglos florales en los accesos e interiores del camposanto de Barrios Altos. (Andina)

Restricciones para los visitantes

La Municipalidad de Villa María del Triunfo difundió restricciones para las personas que ingresan al cementerio Nueva Esperanza Virgen de Lourdes durante estas fechas. Entre las medidas mencionadas está la prohibición de ingresar y consumir bebidas alcohólicas dentro del recinto.

Tampoco se permite la venta de alcohol en el interior del cementerio. Las disposiciones fueron recordadas ante la alta cantidad de visitantes prevista para este domingo y el lunes 2 de noviembre.

En El Ángel y Nueva Esperanza, las familias continuaron llegando con flores y recuerdos para acompañar a sus difuntos durante el Día de Todos los Santos.

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Un artista vestido como el personaje andino Chuto baila con Oswaldo Bellido que visita la tumba de sus padres, durante las conmemoraciones del Día de los Muertos en Lima, Perú, el viernes 1 de noviembre de 2024, (Foto AP/Guadalupe Pardo)

Celebraciones en Cusco. Foto: Fiestas del Cusco

Autoridades municipales anunciaron un plan integral que incluye patrullaje, control de accesos y atención en quechua para quienes lleguen a rendir homenaje a sus seres queridos

La Municipalidad de VMT brinda transporte gratuito - crédito Facebook / Villa María del Triunfo

El cementerio El Ángel fue inaugurado el pasado 27 de junio de 1959, hace 65 años. (Andina)

- crédito Infobae

Queda prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas al camposanto. (Foto: Andina)