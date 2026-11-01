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Christian Ramos lanzó picante sobre Sporting Cristal tras triunfo ante Alianza Lima: “Celebran como si hubieran campeonado”

La ‘Sombra’ se pronunció por la victoria del cuadro ‘cervecero’ ante los ‘blanquiazules’ y del festejo del Extremo Celeste con Hernán Barcos al final del partido

Christian Ramos lanzó inesperado comentario tras triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima.
Christian Ramos lanzó inesperado comentario tras triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima.
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El agónico triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima, por la jornada 14 del Torneo Clausura, sigue dando de qué hablar. La victoria por 3-2 en el estadio Alberto Gallardo reavivó la discusión sobre la celebración de los ‘celestes’, teniendo a Hernán Barcos como uno de los protagonistas de esta escena.

Christian Ramos y Jair Céspedes protagonizaron un intercambio cargado de posturas opuestas. El cruce se produjo luego de que el exlateral izquierdo afirmara que acudió “feliz” porque el conjunto ‘rimense’ ganó “bien ganado”. Ramos respondió con una mirada enfocada en el panorama anual de los ‘blanquiazules’.

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Con todo lo que ha pasado Alianza en el año, que esté ahorita arriba en la tabla acumulado y peleando una final, para mí estamos bien. No por perder uno o dos partidos, que sí duele, que son tus clásicos rivales, duele, pero yo le tomo importancia la verdad”, indicó en el programa La Jugada Good.

La ‘Sombra’ apuntó contra la forma en que el cuadro celeste festejó el resultado. “Aparte, con toda sinceridad, parecía que Cristal hubiera campeonado, y ha ganado un partido. En Cusco no le ganaron a nadie. Ustedes tenían que haber ganado a Cusco FC, porqur este partido puedes ganar o perder, pero a Cusco FC no le ganaron”, precisó.

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La celebración de Sporting Cristal frente al Extremo Celeste tras la victoria sobre Alianza Lima. - captura: Sporting Cristal
La celebración de Sporting Cristal frente al Extremo Celeste tras la victoria sobre Alianza Lima. - captura: Sporting Cristal

Ramos también cuestionó los cánticos dedicados a Hernán Barcos, quien anotó para Sporting Cristal ante su exequipo. “Le estás haciendo un ídolo, ¿de qué estamos hablando?”, expresó Ramos al referirse a las muestras de apoyo para el delantero argentino.

Jair Céspedes respondió que la celebración era una consecuencia natural de haber ganado un partido de alto voltaje. Por ello, le pidió a Christian Ramos que no desmerezca el resultado y le reprochó su postura al considerar que debía aceptar la derrota. “Ha ganado Cristal y punto”, replicó.

Además, el exzaguero señaló que el rival tenía derecho a celebrar una victoria frente a Alianza Lima, mientras la ‘Sombra’ insistió en “que está bien que hayan ganado, pero no celebren tanto”.

La 'Sombra' habló del triunfo agónico de los 'celestes' ante los 'blanquiazules' en el Torneo Clausura. (Video: La Jugada Good)

Roberto Mosquera pidió mesura tras el triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima

Por otro lado, Roberto Mosquera no coincidió con la idea de que Sporting Cristal haya perdido la calma después de derrotar a Alianza Lima. “La actitud debe estar presente en cualquier jugador de Sporting Cristal (...). No hay celebración porque hemos dado el paso que correspondía. Ha sido un partido duro. Felicito a Alianza porque no se entregó hasta los últimos minutos. Demostramos carácter y buen fútbol (...). Esto no termina acá, pero es un paso importante. No hay exageración, tenemos cosas por delante”, declaró.

El técnico peruano explicó que la reacción del equipo estuvo vinculada con el carácter exhibido durante el partido: “Nunca dimos el partido por perdido”.

El DT de 70 años dejó en claro que los ‘bajopontinos’ dieron un paso importante, pero desconoce si les alcanzará para ganar el Torneo Clausura. “Cuando uno juega en Sporting Cristal desde los 12 años todo es complicado. Estamos acostumbrados a lo complicado. No tengo capacidad para ver el futuro y decir qué va a pasar, pero vamos a llegar preparados”, sostuvo.

El director técnico ’celeste’ valoró el triunfo agónico en casa y subrayó la actitud de sus dirigidos. Crédito: L1 MAX.

La lucha por el Torneo Clausura quedó abierta tras la fecha 14

La victoria dejó a Sporting Cristal en la cima del Torneo Clausura con 28 puntos y una diferencia de goles de +12. Sport Huancayo tiene la misma cantidad de unidades, mientras Universitario de Deportes permanece cerca con 27 puntos y un partido pendiente.

Alianza Lima quedó con 25 unidades, la misma cifra que Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II y Alianza Atlético. Cusco FC aparece detrás con 24 puntos, tras vencer a Los Chankas en la misma jornada.

La tabla confirma que el resultado del clásico cambió la parte alta del Clausura, pero no cerró la disputa. Al elenco ‘rimense’ le quedan tres partidos y deberá sostener su ventaja ante rivales que todavía conservan posibilidades matemáticas.

En la clasificación acumulada, los ‘íntimos’ continúan en el primer lugar con 65 puntos. La ‘U’ lo sigue con 56, mientras el triunfo permitió a los ‘celestes’ afianzarse en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

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