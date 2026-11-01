Hombre asesinó a un joven con un palo tras una discusión en San Martín de Porres

Un joven de 22 años perdió la vida tras un brutal ataque con un palo en San Martín de Porres. El incidente ocurrió mientras intentaba defender a una amiga.| Panamericana

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Un joven de 22 años, identificado como Erick Delgado, murió luego de que un sujeto lo atacara con un palo que tenía fierros y clavos en uno de sus extremos, según el testimonio de su familia. El ataque ocurrió en la cuadra 37 de la avenida Perú, en San Martín de Porres.

La madre de la víctima, Melisa Garrido, relató que su hijo se encontraba con amigos y una joven durante una celebración por el cumpleaños de ella. En ese contexto, Erick habría advertido que su amiga sangraba y se acercó para preguntarle qué había ocurrido.

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De acuerdo con Garrido, el joven increpó al entonces exnovio de la mujer. Ambos intercambiaron palabras y el hombre se retiró del lugar. Poco después, regresó con el objeto con el que atacó a la víctima.

“Él se ha ido, pero ha regresado con ese palo, con clavo, con fierros en los costados”, afirmó la madre a Panamericana.

San Martín de Porres, familia cuestiona causa de muerte de joven atacado | Foto: Panamericana

La víctima fue trasladada de emergencia tras el ataque

El ataque ocurrió cerca de la 01:00, mientras Erick Delgado mantenía contacto por mensajes con su madre. Una de las amigas de la víctima llamó a Garrido para avisarle que lo habían llevado a un hospital.

“Me dice: ‘Señito, lo han llevado a Erick de emergencia. Parece que se ha peleado y le han roto la cabeza’”, recordó la mujer.

Al llegar al centro médico, los especialistas le informaron que su hijo había sufrido un traumatismo craneoencefálico, según contó la madre. La familia confirmó después su fallecimiento.

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La familia indicó que el hombre señalado como presunto agresor ya fue identificado, aunque permanece no habido. El padre de la víctima señaló que la fiscal a cargo del caso acudió a la División de Investigación Criminal del sector para impulsar las diligencias de búsqueda.

“Ayer conversé con la fiscal. Me dijo que ella misma estaba impulsando y que ya lo estaban buscando, pero estaba no habido”, declaró.

Buscan a hombre acusado de atacar a un joven en la avenida Perú | Foto: Panamericana

Piden detener al hombre que atacó a su hijo

Los familiares también expresaron preocupación porque, según señalaron, venció el plazo de flagrancia. El padre explicó que el ataque ocurrió cerca de la 01:30 y que las autoridades les comunicaron que existía un problema con las 24 horas de flagrancia.

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Los familiares de Erick Delgado también cuestionaron el certificado emitido por el médico legista, que, según indicaron, atribuye la muerte a un proyectil de arma de fuego.

Esa conclusión, señalaron, contrasta con las imágenes del ataque y con el objeto que habría utilizado el presunto agresor. La familia espera que las autoridades esclarezcan las circunstancias de la muerte y ubiquen al responsable.

Canales de ayuda

Ante una emergencia médica, los ciudadanos pueden comunicarse de forma gratuita con el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a través de la línea 106. Este servicio brinda orientación ante situaciones que comprometan la salud de una persona y coordina, según la evaluación del caso, el envío de una ambulancia o el traslado del paciente a un establecimiento de salud. La llamada puede realizarse ante accidentes, descompensaciones, dificultades respiratorias, pérdida de conocimiento u otros cuadros que requieran asistencia inmediata.

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El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende reportes de incendios, accidentes de tránsito, rescates, fugas de gas, personas atrapadas y otras emergencias mediante la línea gratuita 116. Los bomberos pueden movilizar unidades especializadas según las características del incidente y trabajan en coordinación con otras instituciones cuando la atención requiere asistencia médica o intervención policial.

La Policía Nacional del Perú (PNP) recibe llamadas por delitos, hechos de violencia, robos, amenazas, accidentes y situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas a través del número 105.