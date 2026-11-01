Perú

Keiko Fujimori regresó de El Salvador y enfrenta el incremento de casos de dengue y leptospirosis

El ministro Dyer informó que la estrategia de vacunación incorporó a ocho regiones como zonas prioritarias, junto con San Juan de Lurigancho y Carabayllo en Lima

Keiko Fujimori regresó de El Salvador y ahora busca enfrentar los crecientes casos de dengue y leptospirosis. (Foto: GOB.PE)
Keiko Fujimori regresó de El Salvador y ahora busca enfrentar los crecientes casos de dengue y leptospirosis. (Foto: GOB.PE)
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Luego de su viaje a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori volvió al Perú y retomó su agenda de actividades locales, que incluyó un encuentro con el ministro de Salud, Luis Dyer, en la que se evaluó el avance de casos de dengue y leptospirosis en distintas regiones del país.

El ministro de Salud, Luis Dyer, informó que se ampliaron los puntos de vacunación contra el dengue y que se incorporaron nuevos distritos priorizados en ocho regiones: La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes, Ucayali, San Martín y Áncash, además de San Juan de Lurigancho y Carabayllo, en Lima.

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Según se informó, en los últimos dos meses se aplicaron más de 70.000 dosis y se gestionó la compra de más de 1 millón de dosis para proteger a más de 500.000 personas de entre 10 y 20 años.

La presidenta y el titular del Minsa también consideraron las experiencias que se presentaron durante su visita a El Salvador, entre ellas la plataforma “Doctor SV”, que integra telemedicina, inteligencia artificial y herramientas tecnológicas, además de las acciones de modernización de la infraestructura hospitalaria.

Ministerio de Salud: Diris Lima Sur inspeccionó más de 5 mil viviendas para prevenir casos de dengue
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Muertes por dengue llegan a 82 antes del 2027

El dengue en el Perú ha causado 82 muertes y más de 80 mil contagios en lo que va del año, según informó Alexis Holguín, director adjunto de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa).

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La cifra llega antes del verano de 2027, período en el que las lluvias, el calor y el almacenamiento de agua pueden ampliar los espacios donde se reproduce el mosquito transmisor.

El funcionario sostuvo que el balance es menor al registrado en 2025, aunque recordó el impacto que tuvo Yaku entre 2023 y 2024, cuando se superaron los 200 mil casos. También advirtió que la circulación del serotipo tres plantea un escenario que requiere vigilancia, porque existen más personas susceptibles de contraer la infección.

Holguín explicó que, después de la picadura, los síntomas de dengue pueden aparecer entre siete y 10 días más tarde. La fiebre, el dolor de cabeza, las molestias musculares y el dolor detrás de los ojos forman parte de las señales iniciales.

Ministerio de Salud: Diris Lima Sur inspeccionó más de 5 mil viviendas para prevenir casos de dengue
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“Después de que pica el mosquito, por los menos una semana o 10 días ya empieza a hacer los síntomas que pueden ser fiebre, dolor de cabeza, muscular, de los ojos. Cuando cae cinco días de fiebre esta entra en una fase crítica, que son dos días en donde no hay fiebre, se pueden presentar síntomas de alarma”, indicó.

Leptospirosis se extiende en zonas urbanas e inundables

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica que puede transmitirse a las personas a través del contacto con agua, suelo o alimentos contaminados con orina de animales infectados. Neyra explicó que suele estar relacionada con ratas y otros roedores, aunque también puede asociarse con perros y gatos que portan la bacteria.

Las lluvias y las inundaciones crean condiciones favorables para la permanencia de la bacteria en charcos, desagües, lodo y superficies húmedas. El especialista afirmó que no existen antecedentes recientes de cifras de leptospirosis como las actuales en Perú y sostuvo que el problema puede ampliarse en las zonas donde se registren aniegos o fallas en el saneamiento.

El riesgo, según indicó, no se limita a las regiones afectadas por precipitaciones constantes. Lima también concentra numerosos casos y una elevada mortalidad, pese a no atravesar lluvias generalizadas. Neyra atribuyó esa situación a una mayor cercanía entre personas, animales y residuos, en zonas con problemas de agua potable, alcantarillado y recolección de basura.

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