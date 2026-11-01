Magaly Medina confiesa que pensó tener hijos con Alfredo Zambrano, pero desistieron: “Hemos decidido caminar solos”

La presentadora Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano aparecen en imágenes vinculadas a sus declaraciones sobre la decisión de no tener hijos.

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En la celebración por sus 29 años de trayectoria en televisión, Magaly Medina reveló que decidió no tener hijos con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, aunque ambos evaluaron esa posibilidad durante su relación. La conductora sostuvo que fue una elección conversada y vinculada con la forma en que entienden su vida en pareja.

La presentadora de Magaly TV, la firme, programa de ATV, abordó el tema durante una conversación con Ric La Torre y Mónica Cabrejos. En esa edición, dejó por unos minutos los asuntos de la farándula para hablar de su matrimonio y de los acuerdos que ha construido con Zambrano.

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Medina explicó que el vínculo con su esposo se sostiene en varias afinidades, pero también en aprendizajes que incorporaron con los años. Entre ellos, mencionó la necesidad de reservar momentos para el descanso, las salidas y las actividades que disfrutan lejos de sus obligaciones laborales.

“Es importante en la parte de vivir y disfrutar la vida. Es un hombre que disfruta la vida, trabaja mucho, es disciplinado y trabajólico, pero creo que entre los dos nos hemos enseñado a que hay que hacer pausas para tomarnos nuestro tiempo y hacer lo que nos provoca hacer y ser felices”, expresó la figura de ATV.

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La conductora señaló que comparte con Alfredo Zambrano el gusto por los viajes, los encuentros sociales y las actividades cotidianas fuera de casa. Según contó, procuran mantener esos espacios dentro de su rutina como pareja.

“Yo también soy una persona muy sociable, me encanta la vida social con él, disfrutar las fiestas, salir, ir al cine, ir a cenar juntos”, añadió Magaly Medina al describir la dinámica que sostiene con el notario.

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La conversación ocurrió en un momento especial para la periodista, que celebró casi tres décadas frente a las cámaras. A lo largo de ese tiempo, su carrera en los programas de espectáculos ha coexistido con el interés del público por distintos aspectos de su vida privada.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano priorizaron su relación de pareja

Al responder a una pregunta recurrente sobre su matrimonio, Magaly Medina explicó que ella y Alfredo Zambrano decidieron no tener hijos en común. La conductora planteó que ambos quisieron que su relación se mantuviera por una elección diaria y no por una obligación asociada a la crianza.

“Nosotros no tenemos hijos en común porque muchos matrimonios están basados en que: ‘tenemos hijos, somos la familia y hay que estar juntos’. Nosotros nos hemos elegido solos”, afirmó la periodista en Magaly TV, la firme.

La conductora Magaly Medina explica en el programa Magaly TV La Firme los motivos por los que descartó tener hijos con su esposo Alfredo Zambrano.

Medina precisó que la posibilidad de ampliar la familia fue parte de las conversaciones que mantuvo con Zambrano. Incluso, dijo que analizaron distintas alternativas antes de tomar una decisión definitiva sobre ese aspecto de su proyecto de vida.

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“Y hemos decidido no adoptar niños, no tener niños, no comprar óvulos; en una oportunidad se discutió eso. Hemos decidido caminar solos y disfrutar lo que nos quede de vida”, manifestó la conductora.

La presentadora indicó que tanto ella como su esposo son padres de hijos nacidos en relaciones anteriores. Por ello, la decisión de no tener descendencia en común respondió a una definición sobre el modelo de pareja que quisieron construir.

Magaly Medina también reconoció que las relaciones cambian con el paso del tiempo y que no existen certezas sobre el futuro. Sin embargo, remarcó que las coincidencias con Alfredo Zambrano han sido una base importante para su convivencia.

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“Las personas cambiamos también, somos muy parecidos en muchas cosas y eso hace el 50% del camino, nos gusta viajar…”, concluyó la conductora de ATV.