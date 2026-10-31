Perú

Maná transmitirá gratis en YouTube su concierto en Red Rocks antes de volver a Perú: día, hora y más detalles

La banda mexicana estrenará el 6 de noviembre el especial grabado en Colorado como parte de sus 40 años. El 2 de diciembre se presentará en el Estadio San Marcos de Lima

Cuatro hombres, integrantes de la banda Maná, posan de pie con ropa oscura en una sala elegante con candelabros dorados y un suelo de madera
Maná grabó el especial de su gira en el Red Rocks Amphitheatre de Colorado, Estados Unidos.
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La banda mexicana Maná celebrará sus 40 años de trayectoria con la transmisión global y gratuita de ‘Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks)’, un especial grabado en el anfiteatro natural de Red Rocks, en Colorado, Estados Unidos. El estreno será el viernes 6 de noviembre a las 19:30 horas de Perú, a través del canal oficial del grupo en YouTube.

La emisión comenzará a las 20:30 horas del Este de Estados Unidos y, una vez terminada, el concierto quedará disponible bajo demanda en la plataforma. El proyecto cuenta con la participación de YouTube y Warner Music, según informó la banda.

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El lanzamiento funcionará como antesala del regreso de la agrupación a Lima. Maná se presentará el próximo 2 de diciembre en el Estadio San Marcos como parte de su gira Vivir Sin Aire Tour, que incluye fechas en distintas ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica.

El especial fue registrado en el Red Rocks Amphitheatre, un escenario al aire libre situado cerca de Morrison, en el estado de Colorado. El recinto, rodeado de formaciones rocosas rojizas, ha recibido a artistas de diversas generaciones y forma parte de los lugares más reconocidos del circuito de conciertos estadounidense.

Fher Olvera recordó sus años en Denver

El estreno estará acompañado por un mini documental centrado en la relación de Fher Olvera, vocalista de Maná, con ese escenario. El músico recordó que, a los 21 años, vivió en Denver y trabajó lavando platos mientras imaginaba la posibilidad de actuar en el anfiteatro.

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Cuatro miembros de la banda Maná sentados en un sofá dorado con botones frente a un telón de terciopelo rojo. Todos visten ropa oscura
El concierto “Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks)” se estrenará el 6 de noviembre en YouTube

Desde esa etapa, Red Rocks representó una meta personal para el cantante. Décadas más tarde, la banda llegó al recinto como parte de su actual gira y registró una presentación que ahora tendrá distribución mundial.

En el adelanto difundido junto con el anuncio, Olvera vuelve sobre ese recuerdo y expresa su emoción por haber cumplido aquella aspiración. “¡Ay, cabrón… llegaste!”, afirma frente a las formaciones rocosas que rodean el escenario.

La frase resume el tono autobiográfico del material, que propone una mirada a la trayectoria del grupo desde sus inicios hasta su presencia en uno de los anfiteatros más conocidos de Estados Unidos. El documental incluirá imágenes previas al concierto y escenas de la presentación.

El especial reunirá canciones de cuatro décadas de carrera

El repertorio de “Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks)” incluye varios de los temas más populares de la agrupación. Entre ellos figuran “Rayando el sol”, “Clavado en un bar”, “Labios compartidos” y “Oye mi amor”.

La producción fue filmada con una propuesta audiovisual de formato cinematográfico y audio de alta definición. Con ello, la banda busca trasladar a la pantalla la presentación que ofreció en el escenario de Colorado dentro de las actividades por sus cuatro décadas de carrera.

Fher Olvera, de cabello largo y rubio, con chaqueta azul brillante y camiseta negra con una cruz de tachuelas, gesticulando con su mano derecha
Fher Olvera recordó que soñaba con cantar en Red Rocks cuando vivía y trabajaba en Denver. (Instagram: Maná)

Maná nació en Guadalajara y se consolidó como una de las agrupaciones de rock en español con mayor alcance internacional. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha mantenido en su repertorio canciones que atravesaron distintas etapas de la música latina y que continúan presentes en sus conciertos.

La transmisión del 6 de noviembre permitirá que el público acceda sin costo al espectáculo antes del tramo latinoamericano de la gira. Tras las fechas previstas en Estados Unidos, el grupo tiene programadas presentaciones en Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires.

Lima recibirá a Maná en el Estadio San Marcos

La escala peruana de Vivir Sin Aire Tour será el miércoles 2 de diciembre en el Estadio San Marcos. Será el reencuentro de la banda con su público local luego de sumar nuevas fechas a su calendario internacional.

El anuncio del especial de Red Rocks llega en un año en el que la agrupación continuó con una agenda de conciertos en grandes recintos. La gira reúne clásicos de su discografía y forma parte de la conmemoración por los 40 años de actividad del grupo mexicano.

Las entradas para el concierto de Lima se encuentran disponibles a través de Teleticket. Antes de esa presentación, los seguidores podrán ver el especial de Red Rocks desde el canal oficial de YouTube de Maná, donde permanecerá habilitado tras la emisión inicial.

La banda mexicana volverá a Lima el 2 de diciembre para presentarse en el Estadio San Marcos. (AP Foto/Juan Karita, archivo)
La banda mexicana volverá a Lima el 2 de diciembre para presentarse en el Estadio San Marcos. (AP Foto/Juan Karita, archivo)

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