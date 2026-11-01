Perú

Murió el obispo de Puno, monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, a los 76 años

El fallecimiento del religioso fue comunicado durante una misa en el Santuario de la Virgen de la Candelaria, luego de que permaneciera internado en una clínica de Lima

Murió Jorge Pedro Carrión Pavlich, obispo de Puno, a los 76 años
Murió Jorge Pedro Carrión Pavlich, obispo de Puno, a los 76 años | Foto: Radio Onda Azul
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Monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, obispo de la Diócesis de Puno, murió la noche del sábado en una clínica de Lima, donde permanecía internado por problemas de salud. Tenía 76 años.

La noticia fue comunicada este domingo durante la misa celebrada en el Santuario de la Virgen de la Candelaria, ubicado en el parque Pino de la ciudad de Puno, según informó RPP. Hasta el momento, el Obispado de Puno no difundió un comunicado oficial, pero en las próximas horas lo hará.

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Carrión Pavlich estuvo al frente de la diócesis puneña desde el año 2000. Su muerte ocurre en los días previos a la anunciada llegada del papa León XIV a Perú.

Murió Jorge Pedro Carrión Pavlich, obispo de Puno, a los 76 años| Foto: Parroquia San Sebastian
Murió Jorge Pedro Carrión Pavlich, obispo de Puno, a los 76 años| Foto: Parroquia San Sebastian

¿Quién es el monseñor Jorge Carrión?

Jorge Pedro Carrión Pavlich nació en Tarma el 21 de mayo de 1950. Realizó estudios superiores en Alemania y fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1976.

Durante sus primeros años de ministerio ocupó el cargo de secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP). El 14 de febrero de 1998 asumió como administrador apostólico de la Diócesis de Puno.

El papa Juan Pablo II lo nombró obispo de Puno el 25 de marzo de 2000. Recibió la ordenación episcopal el 7 de mayo de ese año, con el cardenal Augusto Vargas Alzamora, entonces arzobispo de Lima, como consagrante principal.

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La Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina expresó sus condolencias por la muerte de monseñor Jorge Carrión. La entidad manifestó su solidaridad con los familiares del religioso y pidió por su descanso eterno.

Arzobispo de Cusco también murió hace días

El fallecimiento de monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, obispo de la Diócesis de Puno, se conoce un día después de la muerte de monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo emérito de Cusco. Ambos decesos ocurren en vísperas de la visita que el papa León XIV tiene prevista para realizar a Perú en noviembre.

El arzobispo emérito Richard Daniel Alarcón Urrutia falleció el 30 de octubre. La Arquidiócesis del Cusco informó su muerte y destacó su trayectoria al frente de esa jurisdicción eclesiástica, que condujo desde 2015. El religioso participaba en las coordinaciones vinculadas con la llegada del pontífice a Cusco.

La agenda papal incluye actividades el 15 de noviembre en Saqsayhuamán, el rezo del Ángelus frente a la Catedral y una ceremonia en honor al Señor de los Temblores. Sus muertes dejan a las comunidades católicas de Puno y Cusco a la espera de homenajes.

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