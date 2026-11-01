A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura 2026. Crédito: RRSS clubes.

Guardar

Hoy, domingo 1 de noviembre, Universitario de Deportes enfrentará a Atlético Grau con la posibilidad de tomar el liderato del Torneo Clausura 2026. El cuadro crema visitará al conjunto piurano en Trujillo, en un duelo correspondiente a la fecha 15 que puede modificar las primeras posiciones de la tabla.

El equipo dirigido por Fabián Bustos suma 27 puntos y tiene un partido pendiente ante Sport Boys. Una victoria frente a Grau le permitiría llegar a 30 unidades y superar a Sporting Cristal y Sport Huancayo, que iniciaron la jornada con 28 puntos cada uno.

PUBLICIDAD

El encuentro también marcará el retorno de Bustos a la zona técnica. El entrenador argentino cumplió las cuatro fechas de suspensión que arrastraba tras su regreso a Universitario y podrá dirigir a ras de campo en un tramo determinante de la competencia.

Atlético Grau, por su parte, afrontará el compromiso desde una situación menos comprometida en la tabla acumulada. El elenco de Piura mantiene una distancia de ocho puntos respecto de la zona de descenso, aunque todavía necesita sumar para no comprometer su permanencia.

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

El partido entre Universitario y Atlético Grau se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 15:30 horas de Perú, en el estadio Mansiche de Trujillo. El cuadro ‘albo’ trasladará su localía, por lo que no jugará en el estadio La Matanza de Piura.

PUBLICIDAD

El recinto trujillano recibirá uno de los encuentros centrales de la fecha 15 del Clausura. Universitario vuelve a competir después de que su duelo de la jornada anterior contra Sport Boys fuera reprogramado por restricciones operativas vinculadas a la procesión del Señor de los Milagros.

En otros países, el cotejo comenzará a las 14:30 horas de México; 15:30 de Colombia y Ecuador; 16:30 de Bolivia y Venezuela; y 17:30 de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En Estados Unidos, el horario dependerá de cada zona.

Universitario visitará a Atlético Grau en el estadio Mansiche de Trujillo.

¿Dónde ver Universitario vs Atlético Grau?

El encuentro por el Torneo Clausura 2026 será transmitido por L1 MAX, señal que posee los derechos audiovisuales de la Liga 1 tras el acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

PUBLICIDAD

Los aficionados también podrán seguir el duelo por la plataforma digital Liga 1 Play, disponible para celulares, tabletas, computadoras y otros dispositivos. Los suscriptores de Movistar Play tendrán otra alternativa para acceder a la transmisión.

La cobertura televisiva incluirá la previa, el desarrollo del partido y las reacciones posteriores. El choque se jugará en un momento en que Universitario necesita sostener su regularidad fuera de casa para mantenerse como candidato al Clausura.

Cobertura televisiva deportiva sobre Universitario de Deportes previo a su encuentro frente a Atlético Grau en el Torneo Clausura de la Liga 1. Crédito: X L1 MAX.

Además, Infobae Perú ofrecerá la cobertura informativa con las principales incidencias desde Trujillo, los goles, las acciones relevantes y las declaraciones de los protagonistas una vez que termine el compromiso en el Mansiche.

PUBLICIDAD

¿Cómo llegan Universitario y Atlético Grau?

Universitario llega después de vencer por 3-0 a Juan Pablo II College en el estadio Monumental. El equipo crema resolvió el partido durante el segundo tiempo y sumó tres puntos que lo mantuvieron cerca de los primeros lugares.

Edison Flores abrió el marcador a los 60 minutos mediante un tiro libre. El tanto rompió una igualdad que se mantuvo durante casi una hora y cambió el desarrollo del encuentro a favor de los dirigidos por Bustos.

Poco después, Gianluca Lapadula convirtió el segundo tanto tras una asistencia de Lisandro Alzugaray. El atacante argentino, que ingresó desde el banco, completó la actuación con el tercer gol a los 86 minutos.

PUBLICIDAD

Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II con goles de Edison Flores, Gianluca Lapadula y Azulgaray en partido por el Torneo Clausura del Torneo Clausura 2026

Atlético Grau igualó 1-1 con ADT en su último encuentro disputado por el Clausura. El cuadro piurano se puso en ventaja con un penal anotado por su arquero, Patricio Álvarez, pero Horacio Benincasa estableció la igualdad para la visita.

Ese resultado dejó a los dirigidos por Gerardo Ameli en el undécimo puesto del Clausura con 18 unidades. El cuadro ‘albo’ buscará cortar una racha de cinco partidos sin victorias y repetir el resultado que obtuvo ante Universitario en el Apertura.

¿Cómo quedó el Universitario vs Atlético Grau del Torneo Apertura 2026?

Atlético Grau venció 1-0 a Universitario el 15 de mayo, en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura. El único gol del encuentro lo anotó Raúl Ruidíaz, exdelantero crema.

PUBLICIDAD

Universitario disputó gran parte del partido con 10 futbolistas por la expulsión de Andy Polo a los 32 minutos. Ruidíaz marcó al inicio del segundo tiempo tras una asistencia de Rafael Guarderas y no celebró el tanto por su pasado en el club de Ate.

El cuadro 'crema' no pudo de local y cayó 1-0 con golazo de Raúl Ruidíaz - Crédito: L1MAX.