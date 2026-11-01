Elecciones de Autoridades de Municipalidades de Centros Poblados 2026 se realizan hoy

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

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Durante la jornada del 1 de noviembre, centros poblados a nivel nacional elegirán a sus alcaldes y regidores con asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De manera particular, la elección estará a cargo de las 160 municipalidades provinciales que solicitaron apoyo para sus procesos.

La ONPE indicó en un comunicado que su asistencia en estas elecciones no será vinculante. Las municipalidades provinciales y los comités electorales que conforman conservarán la responsabilidad de tomar decisiones, conducir los comicios, ejecutarlos y determinar sus resultados.

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El organismo participó en la revisión de la normativa, la inscripción de candidaturas, el diseño de cédulas y actas, y la conformación de mesas de sufragio. También prestó ánforas y cabinas, además de capacitar a miembros de mesa, personeros, candidatos, integrantes de comités electorales, coordinadores de centros poblados y equipos técnicos provinciales.

Las municipalidades de centros poblados dependen de las municipalidades provinciales donde están ubicadas y no constituyen instancias autónomas.

Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

JNE evaluó riesgos y medidas de prevención

En días previos a la jornada electoral de hoy, el Jurado Nacional de Elecciones sostuvo reuniones con instituciones para asegurarse. Además de la ONPE y Reniec, al encuentro asistieron representantes de la Defensoría del Pueblo, Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, Ministerio Público, la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (DIRNOS) de la Policía Nacional.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA) también estuvieron presentes para coordinar las acciones que se tomarán en cuenta para la jornada, incluso las condiciones climáticas que se desarrollarán durante el día.

Según el comunicado emitido por el JNE, el Ministerio Público facilitará el directorio actualizado de las fiscalías ubicadas en las jurisdicciones donde se desarrollarán las elecciones, de modo que se pueda coordinar mejor con las autoridades competentes en esas zonas.

Elecciones Regionales tendrán segunda vuelta en diciembre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 6 de diciembre como nueva fecha para la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026, en reemplazo del 29 de noviembre previsto originalmente. El Pleno del organismo aprobó el cambio en un acuerdo publicado hoy sábado 10 de octubre.

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El Jurado Nacional de Elecciones del Perú establece el 6 de diciembre de 2026 como fecha para la realización de la Segunda Elección Regional.

“Fijar el 6 de diciembre de 2026 como fecha para llevar adelante la Segunda Elección Regional – SER 2026, en aquellas circunscripciones en las cuales ninguna de las fórmulas que participan en el proceso, obtenga no menos de 30% de los votos válidos. Para tal efecto, solicitar oportunamente a la señora presidenta de la República la convocatoria correspondiente, de conformidad con el marco normativo vigente”, se lee en el acuerdo.

Como se recuerda, hubo una discrepancia pública por parte de la ONPE cuando el JNE dio a conocer que la fecha para la segunda vuelta regional estaba prevista para el domingo 29 de diciembre. El jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, comunicó inmediatamente que solicitaría la reconsideración de la decisión.

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El presidente del JNE, Roberto Burneo, no cerró filas con la decisión e indicó que se analizaría el pedido. Pues bien, en la sesión conjunta entre la ONPE y el Jurado el 7 de octubre pasado, el tribunal acordó modificar la fecha de la segunda vuelta regional.

Según explicó la ONPE, las actividades de distribución del material electoral requieren un margen de tiempo que solo podría garantizarse con la fecha del 6 de diciembre, mientras que el repliegue posterior a la jornada quedaría asegurado sin afectar las actividades jurisdiccionales previas a la proclamación de resultados.