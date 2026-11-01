Liga Peruana de Vóley 2026/27 trasciende en el continente: se transmite en Brasil, Colombia y Argentina por señal abierta.

La liga peruana de vóley llega a varios países de la región - Latina

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La Liga Peruana de Vóley gana presencia temporada tras temporada, tanto por su nivel competitivo como por su repercusión entre los aficionados. La transmisión del campeonato por señal abierta, a cargo de Latina Televisión, contribuyó a ampliar su alcance en Perú y, según se informó durante una reciente emisión, también fuera del país.

El periodista deportivo Coki Gonzales dio a conocer la expansión internacional de la competencia durante la transmisión del partido entre Universitario de Deportes y Olva Latino.

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Según explicó, Latina Televisión permite seguir los encuentros no solo a través de su señal en Perú, sino también mediante su sitio web y su aplicación, lo que facilita el acceso de los hinchas desde otros países.

“Y hay noticias buenísimas. Permíteme un momento, por favor, Tanque, para el vóley peruano. Ustedes saben que Latina Televisión transmite la Liga Peruana de Vóley y se puede ver gratis en todo el Perú a través de la televisión pública, ¿no es cierto? Además, la pueden ver en todo el mundo a través de la web y la app de Latina Televisión. Estés en Alemania, Canadá, Japón, República Democrática del Congo, México, donde quiera la puedes ver”, expresó.

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Gonzales afirmó además que la Federación Peruana de Vóley (FPV), bajo la presidencia de Gino Vegas, concretó acuerdos para que el torneo tenga difusión en Brasil, Colombia y Argentina.

“El actual campeonato se transmite de manera formal en varios países. En la temporada 2024-2025 se empezó a transmitir en el canal Ataque y Defensa, en Brasil. En la 2025-2026 se sumó Colombia a través del canal Colombia Vóley. Y en la 2026-2027 se suma Argentina por Fox Sports Argentina, por YouTube y por televisión abierta”, añadió.

Fox Sports lleva la Liga Peruana de Vóley a Argentina y sorprende a los hinchas. Crédito: FPV

El comentarista sostuvo que esta exposición puede generar nuevas oportunidades para las jugadoras peruanas y para los clubes participantes, ya que el certamen tendría mayor visibilidad ante equipos y aficionados de otros países.

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“Todos quieren ser parte de la fiebre de la Liga Peruana de Vóley que se propaga por el mundo. Estamos orgullosos de la Liga Peruana de Vóley, única en la región, única liga que quiere ser vista por toda América y que se ve fuera de todos sus linderos. La importancia de esto, además, es que las jugadoras peruanas pueden ser vistas en todo el mundo y las jugadoras extranjeras ven la liga peruana como un punto de referencia para ir y crecer. Y los clubes pueden ver y querer contratar a jugadoras peruanas”, señaló.

Liga Peruana de Vóley 2026/27 trasciende en el continente: se transmite en Brasil, Colombia y Argentina por señal abierta.

Así se jugará la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

La primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 llegó a su tercera jornada, con actuaciones destacadas de los 12 clubes participantes.

Tras las dos primeras fechas, Universitario de Deportes y Universidad San Martín comparten el liderato con puntaje perfecto. Alianza Lima, vigente tricampeón, los sigue de cerca luego de imponerse ante Regatas Lima.

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Conoce cómo se jugará la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley:

Sábado 31 de octubre

14:45 horas: Deportivo Soan vs Deportivo Wanka

17:00 horas: Universidad San Martín vs Deportivo Géminis

19:00 horas: Universitario de Deportes vs Olva Latino

Domingo 1 de noviembre

14:15 horas: Perú Sub-19 vs Rebaza Acosta

16:30 horas: Regatas Lima vs Atlético Atenea

18:30 horas: Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano