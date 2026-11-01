Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del Cristo Moreno en su última procesión en Lima de hoy domingo 1 de noviembre

El Señor de los Milagros inicia su última procesión de 2026 este domingo 1 de noviembre desde el Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima. La salida está prevista para las 12:00, después de la misa de campaña programada en el cruce de la avenida Tacna con el jirón Huancavelica.

El recorrido tendrá una extensión menor que las salidas anteriores y concluirá con el retorno de las andas al Monasterio de las Nazarenas. El ingreso pondrá fin al calendario del Mes Morado y abrirá un período de espera hasta las celebraciones de octubre de 2027.