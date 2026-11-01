Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del Cristo Moreno en su última procesión en Lima de hoy domingo 1 de noviembre

El Señor de los Milagros inicia su última procesión de 2026 este domingo 1 de noviembre desde el Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima. La salida está prevista para las 12:00, después de la misa de campaña programada en el cruce de la avenida Tacna con el jirón Huancavelica.
El recorrido tendrá una extensión menor que las salidas anteriores y concluirá con el retorno de las andas al Monasterio de las Nazarenas. El ingreso pondrá fin al calendario del Mes Morado y abrirá un período de espera hasta las celebraciones de octubre de 2027.
Mapa de la ruta del Señor de los Milagros
La imagen del Cristo Moreno parte desde el entorno del Santuario de las Nazarenas y avanza por la avenida Tacna. Luego continuará por el jirón Callao y el jirón Chancay, vías en las que se prevén homenajes de fieles e instituciones ubicadas en el Centro Histórico.
Después, las andas tomarán la avenida Emancipación para retomar la avenida Tacna y dirigirse al monasterio. El retorno está calculado para alrededor de las 18:00, aunque el horario puede variar según el desplazamiento de la procesión y las condiciones en las calles.
Desvíos de los servicios de transporte
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el servicio regular A del Metropolitano circulará por la avenida Alfonso Ugarte y tendrá como única parada la estación Quilca. El servicio regular C, en tanto, llegará solo hasta la Estación Central.
Las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena permanecerán cerradas de forma temporal. Los servicios 301 y 305 del Corredor Azul tendrán cambios y paraderos temporales en la avenida Nicolás de Piérola, mientras que la ruta 412 del Corredor Morado recortará su trayecto hasta el cruce del jirón Francisco Pizarro con Prolongación Tacna.
Salidas del Señor de los Milagros
La procesión de este domingo corresponde a la quinta salida del calendario de 2026. La primera se realizó el sábado 3 de octubre; la segunda, el domingo 18; y la tercera, el lunes 19, cuando la imagen partió desde la Iglesia del Carmen y regresó al Santuario de las Nazarenas.
La cuarta salida tuvo lugar el miércoles 28 de octubre, con un recorrido por calles del Cercado de Lima y visitas a establecimientos de salud. El itinerario del 1 de noviembre cierra las actividades religiosas centrales de este año y contempla la guardada final de la imagen en el monasterio.
La tradición del turrón acompaña al Mes Morado
El turrón de Doña Pepa forma parte de las costumbres vinculadas con octubre y la devoción al Señor de los Milagros. El postre se compone de capas de palitos de masa horneada, bañadas con miel de frutas y chancaca, además de confites y grageas de colores.
La tradición popular atribuye su creación a Josefa Marmanillo, conocida como Doña Pepa, una cocinera afroperuana del valle de Cañete. Según el relato transmitido durante generaciones, ella ofreció el dulce como muestra de agradecimiento por una curación que relacionó con su fe en el Cristo de Pachacamilla.
Cómo preparar un turrón de Doña Pepa durante el Mes Morado
Para una preparación casera se necesitan harina de trigo, mantequilla o manteca, yemas de huevo, azúcar, anís, ajonjolí y polvo de hornear. Para la miel se utiliza chancaca, azúcar rubia, membrillo, manzana, cáscara de piña, canela, clavo de olor y hojas de higo. La decoración puede incluir grageas, confites y frutas confitadas.
- Tostar el anís y el ajonjolí, mezclarlos con la harina, las yemas, la manteca y el azúcar hasta formar una masa.
- Cortar la masa en palitos y hornearlos a 180 °C durante unos 20 minutos.
- Hervir las frutas y especias para obtener una infusión; luego unirla con la chancaca y el azúcar hasta que tome punto de miel.
- Armar tres capas de palitos, alternando el sentido de cada fila, cubrirlas con miel y terminar con grageas y confites.
El morado procede del hábito de las Nazarenas
El color morado se convirtió en uno de los símbolos de la festividad por el hábito usado por las religiosas nazarenas. La tradición señala que Antonia Lucía del Espíritu Santo, fundadora del Instituto Nazareno, recibió la indicación de llevar una vestimenta de ese color como señal de penitencia y devoción.
Con el tiempo, el hábito morado pasó a identificar a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y a los fieles que acompañan las procesiones. Durante octubre y los primeros días de noviembre, la indumentaria se replica en túnicas, cordones y escapularios.
La fe surgió tras los terremotos de la época colonial
El origen del culto se remonta al barrio de Pachacamilla, donde un esclavo angoleño pintó la imagen de Cristo crucificado sobre un muro de adobe en 1651. Cuatro años después, el terremoto del 13 de noviembre de 1655 causó graves daños en Lima, pero la pared con la pintura permaneció en pie.
La devoción creció entre vecinos y fieles, y tuvo otro momento decisivo tras el terremoto de 1687. El 20 de octubre de ese año se realizó la primera procesión de la imagen, una práctica que se mantuvo y que convirtió al Señor de los Milagros en una de las principales expresiones religiosas del Perú.