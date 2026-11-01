Un ataque armado contra una combi en Surquillo deja muerto al conductor y grave a una pasajera

Un ataque armado contra una combi de transporte público causó la muerte del conductor Samuel Salomón Zubiaga Pariona en Surquillo.

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Un ataque armado contra una combi de transporte público dejó muerto a su conductor, Samuel Salomón Zubiaga Pariona, de 38 años, y en estado crítico a una mujer que viajaba en el asiento del copiloto. El hecho ocurrió en el cruce de la calle Dante y la avenida Angamos, en el distrito limeño de Surquillo, según la información difundida por RPP Noticias y Exitosa.

La unidad trasladaba pasajeros cuando fue alcanzada por una motocicleta lineal con dos ocupantes. Uno de los sujetos disparó contra la cabina del vehículo y escapó junto a su acompañante.

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De acuerdo con RPP Noticias, el ataque ocurrió la noche del último sábado, cuando la combi avanzaba por la avenida Angamos. Exitosa señaló que el atentado se produjo durante la mañana. Ambos reportes ubican el crimen en la intersección con la calle Dante.

Los disparos alcanzaron al conductor y a la pasajera que iba adelante

Los atacantes dirigieron los tiros hacia la parte delantera de la combi. El conductor recibió impactos de bala y fue trasladado de urgencia al Hospital Casimiro Ulloa.

El personal médico confirmó la muerte de Samuel Salomón Zubiaga Pariona tras su llegada al centro de salud. En el reporte de Exitosa, el conductor fue identificado como Samuel Salomón Zubiaga Apariona. Ambos medios coincidieron en que tenía 38 años.

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Una mujer que ocupaba el asiento del copiloto también resultó herida por los proyectiles. RPP Noticias la identificó como Melissa Carmona Estrada, de 33 años. La pasajera fue llevada al mismo hospital y permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos.

El ataque ocurrió cuando la unidad circulaba con usuarios a bordo. Los agresores huyeron de la zona tras efectuar los disparos contra la cabina del vehículo.

Peritos hallaron casquillos en el cruce de la calle Dante y la avenida Angamos

Agentes de la comisaría de Surquillo y personal de Criminalística llegaron al lugar para cercar el área e iniciar las diligencias. Los peritos recogieron casquillos de bala en el punto donde fue interceptada la combi.

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Las versiones difundidas sobre esa evidencia presentan una diferencia. Exitosa informó que los especialistas encontraron cuatro casquillos de bala en la escena. RPP Noticias indicó primero que la Policía halló cinco casquillos, aunque más adelante señaló que los peritos localizaron cuatro.

La investigación quedó en manos de la Policía. Según RPP Noticias, las autoridades prevén revisar los registros de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores para identificar a los responsables del ataque y establecer el móvil.

No se informó sobre detenidos vinculados con el crimen ni sobre una hipótesis oficial respecto de las razones del atentado contra el conductor de la unidad de transporte público.

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El crimen ocurrió días después de otro homicidio a balazos en Surquillo

El asesinato del conductor se registró después de otro ataque armado ocurrido el miércoles anterior en Surquillo, de acuerdo con RPP Noticias. En ese caso, la víctima fue identificada como Jesús Cárdenas Flores, quien trabajaba en un taller mecánico del distrito.

El hecho ocurrió a las 21:30, en el cruce de los jirones Domingo Elías e Inca. Cárdenas Flores cerraba el portón del taller donde trabajaba cuando fue interceptado por personas que se movilizaban en un automóvil y una motocicleta.

Los atacantes le dispararon hasta 20 veces, según el reporte citado. La víctima intentó escapar por el jirón Domingo Elías, pero cayó herida. Los responsables huyeron por el jirón Inca, mientras los vecinos de la zona presenciaban el ataque.

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En el caso de la combi atacada en la avenida Angamos, las diligencias policiales continúan para determinar quiénes participaron en el asesinato de Samuel Salomón Zubiaga Pariona y en las lesiones contra Melissa Carmona Estrada.