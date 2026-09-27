Jostin Alarcón con Infobae Perú: las claves del crecimiento en Sport Boys, su anhelo por ganar Copa de la Liga 2026 y el espejo con Christian Cueva

Jostin Alarcón se ha hecho de un sitio seguro en Sport Boys. - Crédito: Rodil Boza

Guardar

Entre la exigencia y el ánimo transcurren los días de los futbolistas de un Sport Boys remozado que sueña con trepar lo más alto posible en lo que resta del 2026. Uno de ellos, acaso el más capital, no deja de esforzarse como el que más para seguir superándose. Hacemos referencia a Jostin Alarcón, quien con el pase a la final de la Copa de la Liga a la vista y la subida exponencial en el Torneo Clausura, charla con Infobae Perú de todo: desde sus sensaciones personales hasta su admiración por varios compañeros pasando por el anhelo de no solo ser campeón en el Callao, sino también de ser llamado por Mano Menezes a la selección peruana.

- ¿Cuál es la valoración que haces de tu presente en Sport Boys?

PUBLICIDAD

Siento que estoy mejorando día a día, partido a partido. Me estoy afianzando mejor con el grupo, con lo que quiere el profesor y me siento muy contento y con mucha confianza en mí mismo.

- ¿Y cuánto les ha sorprendido el crecimiento en Liga 1 2026?

Nos ha sorprendido mucho que el Boys esté peleando arriba. A inicio de año seguro tú le preguntabas a un hincha o alguien, algún periodista y el Boys siempre pelea abajo. Pero ahora en este Clausura creo que se está viendo un Boys diferente, con muchas ganas y con mucho entusiasmo de pelear arriba y por el título, que es lo que siempre debería ser con un club grande como el Boys.

PUBLICIDAD

- ¿Están conformes con lo hecho hasta ahora?

No, todavía no estamos tranquilos. Podemos dar más, pelear un poco más arriba. Ahora, la prioridad es salir lo más arriba posible en el Torneo Clausura e intentar pelear el título.

- Empezaron con mucha irregularidad con Jaime De La Pava y se encarrilaron con Carlos Desio. ¿Por dónde pasó esa enorme recuperación?

Creo que no hubo mucha confianza del anterior DT con el grupo. Hubo mucha descoordinación. Cuando llegó el profe Carlos Decio nos mostró la confianza, nos hizo creer en nosotros mismos. Es como si fuera un amigo más dentro del campo. Siempre está ayudando y apoyando al equipo.

PUBLICIDAD

- ¿En el vestuario está la clave del éxito?

Obvio. Al inicio no era tanto como ahora, que es todo es alegría, diversión, música y alegría. El grupo está más unido que nunca.

Jostin Alarcón, secundado por Pablo Erustes y Oslimg Mora en un festejo tras anotarle un gol a Alianza Lima. - Crédito: Movistar Deportes

- ¿Percibes que Desio te ha repotenciado?

Sí, lo siento. Me ha ayudado mucho, me ha explicado lo que tengo que hacer en el campo; eso me ha servido bastante y más que todo la confianza que él nos da a la hora de jugar.

- A nivel de campo, ¿qué es lo que te pide y en qué te exige?

Correr un poco más, me ha ayudado mucho en eso como también crearme los espacios, atacar más, ser más práctico a la hora del ataque y no tanto hacer muchas individualidades. Tengo que estar más directo al gol.

PUBLICIDAD

- ¿Y es más fácil jugar en aquel sector resguardado por Cueva?

Sí, siento que es más fácil jugar al fútbol con alguien que es un jugador con mucha trayectoria y con mucha calidad, que te facilita muchas cosas.

- Ambos son conductores creativos con capacidad de ataque. ¿Cómo logran compenetrarse?

Sí. Al inicio yo también pensé que iba a ser más complicado, porque los dos cumplimos casi el mismo rol. Ahora él está jugando un poco más extremo, yo como diez. Jugando él de extremo se le ha facilitado mucho más también, porque tiene el panorama de todo el campo. Igual cambiamos mucho de posición, él va al medio, yo voy de extremo y no nos estamos complicando mucho.

PUBLICIDAD

- ¿Qué cosas de Christian te gustaría incorporar?

La tranquilidad que tiene para jugar y cómo cubre el balón. Siendo una persona no tan alta, lo hace muy bien. Cuando él está de espaldas es difícil quitarle el balón a él.

Revive el emocionante golazo de Jostin Alarcón para Sport Boys contra Alianza Lima. Con una frialdad increíble, el jugador rosado se saca de encima al arquero y define para desatar la locura de la hinchada en el Estadio Nacional. - Liga 1

- No hay duda alguna de que todos los futbolistas del Sport Boys están en un nivel alto. Pero ¿alguno te sorprende demasiado en el día a día?

Oslimg Mora. Él está en un buen momento ahorita, por eso fue llamado a la selección. Es una persona que siempre está entrenando, siempre está bien, siempre es una inventiva cuando tiene el balón, no sabes para dónde va a salir. Y ahora que está jugando de ‘6′ creo que le va muy bien esa posición.

PUBLICIDAD

- Estamos viendo a un Mora muy crecido, que por merito propio se ha incorporado a la selección peruana.

Al inicio Mora era lateral y ahora que llegó el profe Carlos es ‘6’, una posición que creo que le ha ido muy bien porque es muy técnico, sabe salir para los dos lados. Cuando estaba de lateral solamente era recorrido y centrar. Ahora se está moviendo por todos lados, siempre pasa el balón por él, que es lo que le gusta a él y eso creo que lo ha llevado a donde está en estos momentos.

- ¿Y qué te hace falta Jostin para pedir paso a la selección?

Cada vez me estoy acercando más a la selección. Siento que estoy jugando bien, estoy siendo titular y teniendo mucha continuidad. Lo que me falta es más constancia durante los 90 minutos y mejorar mi puntuación. Creo que a veces me caigo, pero siento que estoy bien partido a partido. Estoy teniendo asistencias y eso es lo que más valoro.

PUBLICIDAD

- Me imagino que te marcas como propósito ser llamado para las Eliminatorias 2030.

Sí, es un sueño volver a la selección, porque ya estuve un tiempo en las primeras Eliminatorias cuando me convocaron para los partidos de Brasil y Paraguay.

- Otro jugador del Sport Boys muy relevante es Hernán Da Campo, quien recientemente se ha lesionado. Háblanos de su influencia e importancia.

Nico es una persona con mucha experiencia, un gran jugador. Espero que se recupere pronto, porque es una pieza fundamental en el equipo. Te da tranquilidad, siempre te está hablando, es una persona a la cual admiras cuando entrena, lo hace a mil por hora. Es un gran tipo. Espero que se pueda recuperar pronto, porque lo necesitamos para el final del Torneo Clausura.

PUBLICIDAD

Jostin Alarcón, grito desaforado al anotarle a Alianza Lima, en el estadio Nacional. - Crédito: Liga 1

- Se avecina la semifinal de la Copa de la Liga. ¿Qué valor le dan al torneo?

Y es un torneo que se tiene que ver a la par de lo que estamos jugando en la Liga 1. Es súper importante y más para el Boys, que hace tiempo no gana un título, sería muy bonito. Nos toca jugar aquí de local contra Alianza Atlético Sullana; hay que esperar poder sacar un buen resultado y llegar a la final, que es lo que anhelamos todos en el Boys.

- ¿Y cómo medirse a un rival que también lucha en la zona alta del Clausura 2026?

Es un rival directo también, está en el puesto ocho de Sudamericana, donde queremos llegar. Nos toca tres partidos con ellos, serán partidos a muerte. Tenemos que sacar a flote todo lo que estamos haciendo. Además, somos en el Callao, casi estamos invictos. Realmente, tenemos una regularidad importante que no se veía hace tiempo en el Boys.

- El Centenario se acerca. ¿Cómo es tu situación? ¿Hay expectativas en que se quede Carlos Desio?

Sí tengo contrato hasta el otro año, estaré en el Centenario, que es algo bonito, son los cien años del Boys, de algo que la gente anhela, que vive el fútbol como no tienes idea aquí. Con el tema de Carlos Desio, creo que sí va a renovar; está haciendo los méritos propios para quedarse. Llegar al Centenario con un campeonato como es la Copa Caliente o un torneo internacional sería un boom.

- Jostin, ¿qué tiene de especial el Sport Boys?

Creo que es la picardía lo que se vive en el Callao. La gente y la hinchada viven como si fuera el último partido cada vez que va al estadio. Son muy pasionales; eso es lo que la gente u otros clubes admiran de Boys. Siempre están en las buenas y en las malas, así metiéndote presión.

- Por último, un mensaje para la afición que está viviendo una temporada de ensueño.

Que nos sigan apoyando, que esto es el Boys. Vamos a sacar adelante estos colores, vamos a intentar pelea más arriba, vamos a intentar pelear un torneo internacional y campeonar la Copa Caliente; ese es nuestro objetivo ahorita a corto plazo. Daremos lo mejor de nosotros.