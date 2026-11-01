Humareda en la Refinería de Talara alarmó a vecinos por fuertes olores y dificultades para respirar: Petroperú explicó qué ocurrió

Un gran penacho de humo se eleva desde la refinería de Talara, en Perú, el 1 de noviembre, generando preocupación y alerta entre los residentes de la zona. El incidente ocurre tras un corte de fluido eléctrico que afecta a varios distritos. NE Talara

Guardar

Una densa columna de humo procedente de la Refinería de Talara generó preocupación entre los habitantes de esta provincia de Piura durante la tarde del domingo 1 de noviembre. La humareda pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad y estuvo acompañada de fuertes olores que alertaron a los vecinos de las zonas cercanas al complejo industrial.

Los reportes ciudadanos también incluyeron dificultades para respirar debido a la intensidad de los gases percibidos en algunos sectores. La situación motivó pedidos de información sobre el origen de las emanaciones y las posibles consecuencias para la población.

PUBLICIDAD

El episodio coincidió con una interrupción del suministro eléctrico que afectó a distintas localidades del norte del Perú. En Talara, los vecinos reportaron la falta de energía en sectores como el cono norte, cono centro y Talara Alta, así como en distritos cercanos, entre ellos Negritos y Máncora.

La empresa estatal Petroperú confirmó que el corte de electricidad afectó las operaciones de las unidades de proceso y auxiliares de la refinería. La compañía también informó sobre la activación de sus procedimientos de seguridad y las acciones para estabilizar las instalaciones.

Petroperú explica qué ocurrió en la Refinería de Talara

Una densa columna de humo salió de las instalaciones de la refinería durante la tarde del domingo 1 de noviembre y pudo observarse desde distintos sectores de la provincia. Composición: Infobae

A través de un comunicado, Petroperú precisó que la interrupción eléctrica se produjo por un evento registrado en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). La incidencia ocasionó la desconexión de la línea de transmisión L-5008, ubicada entre Chimbote y Trujillo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la empresa, esta situación afectó el funcionamiento de las unidades de procesos y auxiliares de la Refinería de Talara, lo que obligó a activar los procedimientos operativos y de seguridad correspondientes.

Petroperú señaló que logró estabilizar las condiciones del complejo industrial y mantener sus instalaciones bajo condiciones operativas seguras. Asimismo, indicó que el personal especializado continuaba con la atención de la incidencia y las evaluaciones necesarias.

Respecto a la producción de combustibles, la compañía informó que realizaba las coordinaciones para reiniciar las operaciones de manera segura. Sin embargo, en su pronunciamiento no precisó una hora para la reanudación de la producción.

Corte eléctrico afectó a varias regiones del norte del Perú

Un corte de energía eléctrica interrumpió el servicio en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Se informa sobre el restablecimiento del servicio en algunas zonas y las causas del incidente. - Canal N

La interrupción del servicio eléctrico no se limitó a Talara. Según la información difundida por la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (Enosa), el evento en el SEIN provocó desconexiones en el sistema de transmisión que afectaron el suministro en distintas localidades del norte.

PUBLICIDAD

La empresa reportó que la incidencia comenzó a las 15:03 horas de este domingo 1 de noviembre. Entre las líneas involucradas mencionó las conexiones Trujillo Norte–REP y Guadalupe.

Tras el incidente, Enosa informó que mantenía coordinaciones con el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), organismo encargado de dirigir la operación del sistema eléctrico, para atender la emergencia.

Los reportes de medios regionales señalaron que el corte alcanzó zonas de Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y sectores de Tumbes. No obstante, Enosa no detalló las causas específicas del evento ni estableció un plazo para la reposición total del servicio.

PUBLICIDAD

Vecinos de Talara alertaron sobre olores intensos y dificultades para respirar

Ciudadanos alertaron sobre fuertes olores y dificultades para respirar en algunas zonas cercanas al complejo industrial. Captura de pantalla

La humareda visible desde distintos puntos de Talara estuvo acompañada de reportes sobre fuertes olores en sectores urbanos. Los ciudadanos expresaron su preocupación por la exposición a los gases y señalaron que la intensidad del olor dificultaba la respiración.

Las imágenes difundidas por NE Talara mostraron una columna de humo procedente de las instalaciones de la refinería. Desde una zona elevada de la provincia, el medio registró la presencia de la humareda sobre el área urbana.

Los reportes también incluyeron referencias a la presencia de humo en sectores céntricos de la ciudad, donde residen familias próximas al complejo industrial.

Hasta la información proporcionada, Petroperú no detalló la composición de las emanaciones ni difundió resultados de mediciones sobre la calidad del aire. Tampoco se incluyó información sobre posibles afectaciones a la salud de los habitantes.

PUBLICIDAD

Refinería permanece bajo evaluación para reiniciar la producción

En su pronunciamiento, Petroperú indicó que el personal especializado continuaba con las evaluaciones y coordinaciones necesarias para recuperar las operaciones de producción de combustibles.

La empresa precisó que la prioridad era mantener las condiciones de seguridad de las instalaciones antes de reiniciar los procesos afectados por la interrupción eléctrica.

El comunicado también señaló: “Petroperú continuará informando sobre la evolución de esta situación”.

Por su parte, Enosa no comunicó un horario definitivo para el restablecimiento total del suministro eléctrico en las localidades afectadas. Tampoco atribuyó el incidente a las lluvias previstas para esa jornada en zonas de la costa y sierra norte.