El espectacular gol de tiro libre de Lisandro Alzugaray para Universitario contra Atlético Grau por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Fiel es ya casi costumbre de entrar desde el banco de suplentes y anotar un gol, el volante de Universitario de Deportes se puso el frac para colocar el 3-1 a los 76 minutos con el que elenco estudiantil viene goleando al Atlético Grau , por la fecha 15 del Clausura de la Liga 1 2026

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Universitario vs Atlético Grau 3-1: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026 Con este resultado, el equipo de Fabián Bustos, quien volvió al banquillo tras cumplir sanción, se colocó líder del campeonato, a la espera de lo que pase con Sporting Cristal y Sport Huancayo

Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada de este día incluye duelos de la Liga 1, la Premier League, LaLiga, la MLS y el Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate, además de posibles apariciones de peruanos en el exterior

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada Universitario derrotó a Atlético Grau en Trujillo, mientras que Sporting Cristal será local ante FC Cajamarca. Alianza Lima, por su lado, recibirá a Cienciano en Matute. Así va la clasificación

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 3 de la fase 1 Universitario, San Martín y Soan cumplieron con su favoritismo en la previa y se llevaron los triunfos en la primera jornada de la fecha. Conoce cómo se movió la clasificación