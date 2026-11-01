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El espectacular gol de tiro libre de Lisandro Alzugaray para Universitario contra Atlético Grau por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El mediocampista argentino puso el mejor de la tarde en Trujillo al poner el tercer gol para los cremas ante el ‘Patrimonio’ en Trujillo

El volante le pegó en un tiro libre y metió la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.
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Fiel es ya casi costumbre de entrar desde el banco de suplentes y anotar un gol, el volante de Universitario de Deportes se puso el frac para colocar el 3-1 a los 76 minutos con el que elenco estudiantil viene goleando al Atlético Grau, por la fecha 15 del Clausura de la Liga 1 2026

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