Perú

Beca 18 establece puntaje mínimo para aprobar el examen de preselección: ¿cuántos puntos deberán alcanzar los postulantes?

Los inscritos podrán verificar si están habilitados para rendir el examen desde su casilla electrónica del SIBEC

Pronabec estableció calificaciones obligatorias en el Examen Nacional de Preselección para continuar en el concurso. Difusión
Pronabec estableció calificaciones obligatorias en el Examen Nacional de Preselección para continuar en el concurso. Difusión
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Los jóvenes que buscan acceder a una carrera universitaria o técnica mediante Beca 18 deberán cumplir con nuevas exigencias académicas durante el proceso de selección de la convocatoria 2027. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad del Ministerio de Educación, estableció una calificación mínima en el Examen Nacional de Preselección (ENP), requisito para continuar en competencia por una de las 6000 becas disponibles.

La medida establece dos puntajes de acuerdo con la modalidad de postulación. Los participantes de la modalidad Ordinaria deberán obtener al menos 84 puntos, mientras que quienes concursen por las modalidades especiales necesitarán alcanzar 66 puntos. Estas calificaciones determinarán qué jóvenes podrán avanzar a las siguientes etapas del proceso.

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El examen se realizará el domingo 22 de noviembre de 2026 y estará dirigido a los postulantes que completaron su inscripción y acreditaron el cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases del concurso. La evaluación será presencial y se aplicará de manera simultánea en todas las regiones del Perú.

La incorporación de una nota mínima modifica las condiciones de evaluación para los aspirantes, pues no bastará con participar en la prueba: también deberán demostrar un rendimiento que les permita superar el puntaje exigido según su modalidad. El resultado será parte del proceso de selección para las becas destinadas a jóvenes con alto rendimiento académico y en situación de vulnerabilidad económica.

Examen de Beca 18 tendrá 60 preguntas de matemática y comprensión lectora

Los postulantes de la modalidad Ordinaria deberán obtener al menos 84 puntos, mientras que los de modalidades especiales necesitarán 66 puntos, sobre un máximo de 120. Difusión
Los postulantes de la modalidad Ordinaria deberán obtener al menos 84 puntos, mientras que los de modalidades especiales necesitarán 66 puntos, sobre un máximo de 120. Difusión

De acuerdo con las bases de la convocatoria 2027, el Examen Nacional de Preselección estará compuesto por 60 preguntas relacionadas con dos áreas: competencias matemáticas y comprensión lectora. Cada respuesta correcta tendrá un valor de dos puntos, por lo que la calificación máxima será de 120 puntos.

Los resultados deberán alcanzar los siguientes mínimos:

  • Modalidad Ordinaria: 84 puntos de un máximo de 120.
  • Modalidades especiales: 66 puntos de un máximo de 120.

La diferencia entre ambas calificaciones responde a las condiciones establecidas para cada modalidad del concurso. Los postulantes deberán considerar el puntaje correspondiente a su categoría al momento de prepararse para la evaluación.

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Sobre este requisito, la directora ejecutiva del Pronabec, Diana Gonzales, explicó: “Con el establecimiento de un puntaje mínimo en el ENP buscamos fortalecer la excelencia académica y la meritocracia en el proceso de selección de los futuros becarios”.

La funcionaria también señaló que la medida permitirá identificar a los participantes con el rendimiento necesario para desenvolverse en la educación superior y contribuir al desarrollo del país. Asimismo, indicó que el mecanismo busca favorecer un uso más eficiente de los recursos del Estado.

Pronabec publicará la lista de postulantes aptos el 11 de noviembre

Antes de la fecha del examen, el Pronabec difundirá la relación de jóvenes habilitados para rendir la evaluación. La publicación está prevista para el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Los inscritos deberán ingresar a su casilla electrónica del Módulo de Postulación (SIBEC), donde podrán consultar si cumplen las condiciones para participar en el ENP. En ese mismo espacio recibirán información sobre el local asignado para rendir la prueba y otros detalles relacionados con la evaluación.

La revisión de esta información permitirá a cada participante conocer el lugar al que deberá acudir el 22 de noviembre. El examen tendrá carácter presencial, por lo que los postulantes deberán considerar la sede indicada en su notificación.

El Pronabec también dispuso canales de atención para resolver consultas sobre las condiciones de participación y las etapas del concurso. Las bases completas de Beca 18, convocatoria 2027, están disponibles en el portal institucional.

Beca 18 cubre estudios universitarios y técnicos

La evaluación tendrá 60 preguntas de matemática y comprensión lectora. Cada respuesta correcta valdrá dos puntos.
La evaluación tendrá 60 preguntas de matemática y comprensión lectora. Cada respuesta correcta valdrá dos puntos.

El programa ofrece financiamiento para cursar una carrera profesional en una institución de educación superior, ya sea universitaria o técnica. La cobertura contempla los gastos académicos correspondientes a los estudios.

Además, los beneficiarios que acrediten encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema podrán recibir apoyo para cubrir gastos no académicos. Entre los conceptos incluidos figuran alimentación, alojamiento, movilidad y una laptop, entre otros recursos necesarios durante la etapa formativa.

La convocatoria está dirigida a peruanos con alto rendimiento académico que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Las 6000 becas disponibles corresponden al proceso de selección de 2027 y se asignarán entre quienes cumplan las condiciones establecidas por el Pronabec.

Canales oficiales para consultar sobre la convocatoria 2027

Los interesados en participar en Beca 18 pueden revisar los requisitos, las modalidades y las disposiciones del concurso mediante la página oficial del Pronabec. La entidad también habilitó diferentes vías de atención para responder preguntas sobre la inscripción y el Examen Nacional de Preselección.

Los canales disponibles son:

  • Facebook: cuenta oficial del Pronabec.
  • WhatsApp institucional: 914 121 106.
  • Línea gratuita: 0800 000 18.
  • Central telefónica: (01) 612 8230.
  • Aló MAC: 1800.

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