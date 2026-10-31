Alumnos de 18 colegios de Lima se reúnen para rendir homenaje al papa León XIV antes de su visita al Perú en noviembre

Parque de la Reserva, en el Cercado de Lima, donde escolares de diversas instituciones educativas conforman un coro durante las actividades previas a la llegada del papa León XIV al Perú. Los estudiantes, vestidos con prendas blancas y detalles amarillos, interpretan melodías bajo una carpa y frente a micrófonos, dirigidos por una instructora frente a los asistentes. Fuente: Exitosa Noticias

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Este sábado, el Parque de la Reserva recibió a escolares de 18 instituciones educativas, que cantaron en homenaje al papa León XIV ante la prevista visita apostólica al Perú del 11 de noviembre. Al encuentro coral asistieron alumnos de primaria y secundaria, sus familias y personas procedentes de distintos puntos de Lima.

Bajo el nombre “Unidos en una sola voz cantamos para el Papa León XIV”, la actividad se desarrolló desde las 10:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua. Los participantes interpretaron melodías en español y latín como parte de las acciones de bienvenida al sumo pontífice.

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La jornada antecede a una agenda que incluirá una misa gratuita en las pampas de Pimentel, en Lambayeque. Para asistir a esa celebración, programada para el viernes 13 de noviembre, los fieles deben registrarse de manera virtual mediante la plataforma Joinnus.

Un coro de estudiantes canta en el Parque de la Reserva de Lima durante un homenaje coral dedicado al papa León XIV. (Captura: Exitosa Noticias)

El Parque de la Reserva reunió a estudiantes y familias

El encuentro musical congregó a delegaciones de 18 colegios de la capital. Los escolares participaron con repertorios preparados para la ocasión, acompañados por sus familiares y por público que llegó al recinto ubicado en el Cercado de Lima.

Según informó Exitosa Noticias, el objetivo de la actividad fue reunir a los fieles católicos en torno a la próxima llegada de León XIV. La programación fue de acceso libre y se realizó en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

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Las interpretaciones incluyeron temas en español y latín. La propuesta buscó poner en escena la participación de niños y adolescentes en los preparativos de la visita del pontífice, quien llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre.

El pontífice tiene previsto visitar cuatro ciudades entre el 11 y el 16 de noviembre, con misas, reuniones con fieles y actos junto a autoridades nacionales| Foto: Vatican News/Andina

La misa en Pimentel será el 13 de noviembre

La agenda del papa contempla una celebración eucarística en las pampas de Pimentel, en la región Lambayeque. La misa comenzará a las 10:30 a. m. del viernes 13 de noviembre y formará parte de las actividades centrales de su recorrido por el país.

El acto tendrá un significado especial para la comunidad católica del norte peruano debido a la relación de Robert Francis Prevost con Chiclayo. Antes de ser elegido pontífice, el religioso estadounidense ejerció como obispo de esa diócesis.

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Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero de la Orden de San Agustín y tuvo una primera etapa pastoral en Chulucanas, Piura. Años después desempeñó diversas labores eclesiásticas en Trujillo y Chiclayo, donde fue designado administrador apostólico en 2014 y obispo al año siguiente.

Las entradas para la celebración son gratuitas y personales

El registro para la misa se habilitó el viernes 30 de octubre a través de la plataforma Joinnus. Cada persona puede solicitar hasta tres boletos sin costo, de acuerdo con las condiciones difundidas para el ingreso a las pampas de Pimentel.

Los interesados deben ingresar al registro oficial de Joinnus para la misa del papa León XIV, crear una cuenta o iniciar sesión y completar sus datos. Durante el trámite deben seleccionar el cuadrante, la puerta y el horario asignados.

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Las entradas serán nominales, personales e intransferibles. Cada asistente deberá presentar el código QR, desde su celular o impreso, junto con su DNI, carné de extranjería o pasaporte. Los menores de edad tendrán que estar registrados y acudir con su padre, madre o un adulto responsable.

El papa León XIV ofrecerá una misa en la Base Aérea Las Palmas, recinto que espera recibir más de un millón de fieles.

Qué restricciones rigen para los asistentes registrados

La organización precisó que los datos consignados en el registro no podrán modificarse después de confirmar la inscripción. Esta restricción comprende la información personal, el horario y el tipo de entrada elegido por cada usuario.

También quedó prohibida la reventa o el cobro por los boletos. Si la organización detecta que una entrada gratuita fue comercializada, podrá anularla sin previo aviso, según las condiciones publicadas para la ceremonia.

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Los fieles deberán revisar que los datos de su confirmación coincidan con el documento de identidad que mostrarán en los controles de acceso. La recomendación es conservar el correo o constancia emitida por Joinnus hasta el día de la misa.