Alianza Lima denuncia a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara por altercado con hinchas de Sporting Cristal

Javier Rabanal, Caín Fara y Jairo Concha enfrentan denuncias de Sporting Cristal y Alianza Lima. Crédito: Difusión.

El entrenador de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, y dos de sus dirigidos, Jairo Concha y Caín Fara, han sido denunciados formalmente por Alianza Lima ante la Comisión Disciplinaria de la FPF. El club ‘íntimo’ se unió al reclamo de Sporting Cristal que insta a las autoridades a inhibir a los involucrados de la competencia por Liga 1.

Ambas instituciones consideran que los tres miembros de la plantilla de la ‘U’ deben recibir una sanción por su accionar al final del juego entre ‘cremas’ y ‘celestes’ del último sábado. En redes sociales, circula un video donde Rabanal, Concha y Fara discuten con aficionados de la entidad del Rímac ubicados en la tribuna occidente del Estadio Alberto Gallardo.

En primera instancia, el periodista Denilson Barrenechea informó que desde La Florida habían decidido interponer una denuncia ante los involucrados en la Comisión Disciplinaria. En este escenario, el comunicador Kevin Pacheco señaló que Alianza Lima siguió la línea de los ‘bajopontinos’ y presentó una denuncia contra el entrenador de la ‘U’ y los dos futbolistas.

Alianza Lima presentó denuncia contra el DT y dos jugadores de Universitario. Crédito: Kevin Pacheco.

“Dentro del documento, club ‘blanquiazul’ solicita que ‘se investiguen los hechos de los tres involucrados al final del partido ante Sporting Cristal’”, compartió Pacheco en su cuenta de X (antes Twitter).

De momento, Universitario de Deportes no ha emitido un pronunciamiento oficial acerca del altercado en el recinto de San Martín de Porres. Conviene destacar que en septiembre pasado, la dirigencia ‘crema’ también presentó una acusación contra Sergio Peña, exjugador de Alianza Lima, en un juego de los ‘blanquiazules’ ante Deportivo Garcilaso.

Últimos antecedentes

Los reclamos administrativos y las denuncias por gestos extradeportivos se volvieron una constante en el fútbol peruano, especialmente entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Estos episodios alimentan la rivalidad histórica fuera de las canchas y muestran estrategias legales agresivas por parte de ambas dirigencias.

Uno de los casos más recordados ocurrió cuando el club ‘merengue’ presentó una queja formal contra Néstor Gorosito, quien entonces dirigía al equipo ‘blanquiazul’. La directiva de la ‘U’ denunció gestos obscenos del técnico argentino hacia la tribuna durante un clásico. Tras analizar las pruebas, la Comisión de Disciplina de la FPF decidió imponer una sanción drástica de seis fechas de suspensión para el estratega.

El gerente de Alianza Lima se refirió a la sanción de seis jornadas que impuso la CD-FPF a Néstor Gorosito. Crédito: Alianza Lima/Andina

Sin embargo, existe otro antecedente que ilustra mejor esta dinámica de fiscalización mutua. Este caso involucró al volante Sergio Peña durante su etapa en el club ‘íntimo’. Lo particular de este evento fue que Universitario interfirió en un asunto donde no tenía una participación directa. La dirigencia liderada por Franco Velazco afirmó que presentó una denuncia de oficio contra el futbolista por un gesto durante un partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso.

Reunión en Universitario

El empate entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal por la Liga 1 2026 provocó un clima de tensión interna en el club estudiantil. Tras el partido, las declaraciones del técnico Javier Rabanal causaron incomodidad en el plantel, lo que obligó a realizar una reunión de urgencia en Campo Mar para aclarar la situación.

Durante esta junta, el entrenador español explicó el sentido de sus palabras y admitió que pudo excederse en sus ejemplos. Por su parte, los referentes del equipo tomaron la palabra para expresar su disconformidad. Los líderes del grupo solicitaron que cualquier crítica o llamado de atención se realice de forma privada, dentro del vestuario, para evitar la exposición mediática innecesaria.

El periodista César Vivar contó los pormenores de la junta entre cuerpo técnico y los jugadores 'cremas'. (Video: Horacio Zimmermann / Doble Punta)

El diálogo sirvió para establecer nuevos códigos de convivencia y renovar el compromiso del grupo. Ambos sectores acordaron dejar atrás los resentimientos para enfocarse en los próximos desafíos del campeonato.